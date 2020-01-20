Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет отличный день, а у Раков начинается насыщенный период

Астрологический прогноз на 20 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:29

Читайте также:
Стильный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Овна

У вас сегодня будут хорошо идти дела в финансовой сфере. Вы сможете получить источник дополнительного заработка и улучшить материальное состояние. Беритесь за новые проекты и воплощайте свои мечты в реальность.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Тельца

Сегодня вас ждет отличный день, наполненный новыми знакомствами, приятными встречами и душевными разговорами. Будьте открытыми и милыми сегодня и сможете получить от этого дня много положительных эмоций и мощный заряд энергии.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Близнецов

Ваша выносливость и настойчивость помогут вам сегодня добиться многого. Будьте уверены в себе, и вам будет все под силу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Рака

У вас начинается очень плодотворный и насыщенный период на работе. Вы будете получать интересные предложения, действовать максимально быстро и разумно, а потому сможете добиться не просто повышения, а и уважения начальства и коллег.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Льва

Постарайтесь сегодня держать все свои планы в голове и никому о них не рассказывать. Тогда сможете получить желаемое и улучшить свое положение.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Девы

Сегодняшний день важно провести за планированием дел и составлением финансового плана на ближайшие полгода. Вечер можете посвятить шопингу или встрече с друзьями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Весов

Сегодня можете почувствовать себя всемогущим. Вам и правда будут даваться многие вещи, но не стоит забывать о своем здоровье – им рисковать нельзя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Скорпиона

День отлично подойдет для тех, кто любит порядок в делах. Сегодня вы смело можете браться за решение домашних вопросов, заниматься сортировкой бумаг и благоустройством жилья. Будете иметь успех на этом поприще, а вечером наградите себя за труды чем-то приятным.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Стрельца

Если у вас был тяжелый последний месяц, постарайтесь выходить из этого застоя. Для начала займитесь своим физическим и психологическим здоровьем, после чего беритесь за решение дел. У вас все получится и наладится очень скоро.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Козерога

У вас сейчас очень эмоциональный период – перепады настроения будут смущать не только окружающих, но и вас самих. Старайтесь держать себя в руках и сместить фокус внимания с проблем на себя. Порадуйте себя чем-то приятным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Водолея

Сейчас удачный период для решения любых вопросов, связанных с финансами. Сможете закрыть все долги и с удовольствием потратить немного денег на себя. Главное – не тратить все и сразу, а откладывать на масштабные покупки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Рыб

Сегодня у вас будет прилив сил и энергии, что позволит вам сделать гораздо больше за короткий период времени. Противопоказано сидеть сложа руки. Будьте активны и любознательны и тогда вас ожидает успех.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог: у вас еще есть время на раскачку Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: у вас напряженный период на работе Гороскоп на январь 2020 для знака Скорпион: учитесь управлять эмоциями
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самое вкусное жареное мясо на сковороде
Самое вкусное жареное мясо на сковороде
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Модное каре 2020 – самая трендовая женская стрижка нового года
Модное каре 2020 – самая трендовая женская стрижка нового года
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 17:22Fun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

Вчера, 15:52Психология

Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака

Вчера, 13:41Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Вчера, 11:17Events

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

Вчера, 08:18Fun

Крещение Гоcподне 2020: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

18 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: красивые смс, открытки и короткие стихи

18 январяFun

18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

18 январяEvents

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне 2020

17 январяШоу-бизнес

Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции: что это может означать

17 январяFood

Как испечь вкусные рогалики на кефире

17 январяШоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

17 январяПсихология

Как распознать умного человека: 10 признаков

17 январяFun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

17 январяТехно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

17 январяFun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Торт Наполеон творожный
Торт Наполеон творожный
Салат Дамский каприз с курицей и черносливом
Салат Дамский каприз с курицей и черносливом
Сырные лепешки для завтрака за 15 минут
Сырные лепешки для завтрака за 15 минут
Ароматная и сочная запеканка под нежным соусом и сыром
Ароматная и сочная запеканка под нежным соусом и сыром
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме