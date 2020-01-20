Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет отличный день, а у Раков начинается насыщенный период

Астрологический прогноз на 20 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Овна

У вас сегодня будут хорошо идти дела в финансовой сфере. Вы сможете получить источник дополнительного заработка и улучшить материальное состояние. Беритесь за новые проекты и воплощайте свои мечты в реальность.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Тельца

Сегодня вас ждет отличный день, наполненный новыми знакомствами, приятными встречами и душевными разговорами. Будьте открытыми и милыми сегодня и сможете получить от этого дня много положительных эмоций и мощный заряд энергии.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Близнецов

Ваша выносливость и настойчивость помогут вам сегодня добиться многого. Будьте уверены в себе, и вам будет все под силу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Рака

У вас начинается очень плодотворный и насыщенный период на работе. Вы будете получать интересные предложения, действовать максимально быстро и разумно, а потому сможете добиться не просто повышения, а и уважения начальства и коллег.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Льва

Постарайтесь сегодня держать все свои планы в голове и никому о них не рассказывать. Тогда сможете получить желаемое и улучшить свое положение.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Девы

Сегодняшний день важно провести за планированием дел и составлением финансового плана на ближайшие полгода. Вечер можете посвятить шопингу или встрече с друзьями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Весов

Сегодня можете почувствовать себя всемогущим. Вам и правда будут даваться многие вещи, но не стоит забывать о своем здоровье – им рисковать нельзя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Скорпиона

День отлично подойдет для тех, кто любит порядок в делах. Сегодня вы смело можете браться за решение домашних вопросов, заниматься сортировкой бумаг и благоустройством жилья. Будете иметь успех на этом поприще, а вечером наградите себя за труды чем-то приятным.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Стрельца

Если у вас был тяжелый последний месяц, постарайтесь выходить из этого застоя. Для начала займитесь своим физическим и психологическим здоровьем, после чего беритесь за решение дел. У вас все получится и наладится очень скоро.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Козерога

У вас сейчас очень эмоциональный период – перепады настроения будут смущать не только окружающих, но и вас самих. Старайтесь держать себя в руках и сместить фокус внимания с проблем на себя. Порадуйте себя чем-то приятным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Водолея

Сейчас удачный период для решения любых вопросов, связанных с финансами. Сможете закрыть все долги и с удовольствием потратить немного денег на себя. Главное – не тратить все и сразу, а откладывать на масштабные покупки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, для Рыб

Сегодня у вас будет прилив сил и энергии, что позволит вам сделать гораздо больше за короткий период времени. Противопоказано сидеть сложа руки. Будьте активны и любознательны и тогда вас ожидает успех.

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