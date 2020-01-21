Гороскоп на сегодня: у Водолеев энергетическое истощение, а у Рыб – период активных действий

Астрологический прогноз на 21 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Овна

У вас сейчас благоприятный период. Старайтесь больше следить за своим здоровьем, если возникают болезни – вовремя сдавайте анализы и консультируйтесь с доктором. На работе и дома вас ожидают спокойствие и благодать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Тельца

Ваше материальное состояние будет зависеть от вашей активности, рискованности и желания брать на себя ответственность. Будьте смелее и получите даже больше, чем планировали.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Близнецов

Хороший период, чтобы заняться домашними делами. Сделайте то, что давно хотели сделать – повесить полку, помыть кухню или покрасить батарею в красный цвет и почувствуете от этого удовлетворенность.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Рака

Займитесь своим здоровьем и сделайте это основательно. Питание должно быть легким и полезным, а физических упражнений – больше. Вовремя обращайтесь за медицинской помощью и сдавайте необходимые анализы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Лева

Сегодня все ваши мысли и действия будут направлены на решение финансовых вопросов. Постарайтесь не отвлекаться и максимально сосредоточиться на важных делах. У вас все получится, если заручитесь еще и поддержкой влиятельных друзей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Девы

Хорошее время, чтобы завести новые знакомства и нужные контакты. Будьте смелее, рискованнее и активнее. Все в ваших руках.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Весов

Сейчас у вас период накопления энергии и очень важно обратить внимание на свое психоэмоциональное состояние. Может появиться тяга к сладкому и вредной пищи. Старайтесь это контролировать. Занятия спортом должны быть умеренными, перетруждаться нельзя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Скорпиона

Уверенность в себе и целенаправленность помогут вам сегодня улучшить свое материальное состояние. Используйте свою энергию на полную и получите выгодное предложение и даже вознаграждение. Но не забывайте отдыхать.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Стрельца

Отличный день, чтобы заняться творчеством. Сможете реализовать свою давнюю мечту и получить от этого море наслаждения. Финансовыми вопросами лучше заниматься во второй половине дня.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Козерога

У вас сейчас происходит восстановление энергии, поэтому постарайтесь не тратить ее зря на не тех людей, и не те действия, которые этому поспособствуют. Созидайте и настраивайтесь на позитив и лучшее будущее.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Водолея

Сейчас у вас энергетическое истощение, которое может повлиять и на материальное состояние. Высыпайтесь, ешьте полезную пищу, меньше кофе и алкоголя, тогда сможете сконцентрироваться на делах и получить больше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для Рыб

Сейчас у вас период активных действий и вы можете выжать из него максимум. Восстанавливайте дружеские связи, обзаводитесь новыми контактами и много работайте. Тогда сможете получить хороший результат и улучшить свое материальное состояние. В отношениях возможны разногласия и холодность, но это будет не длинный период.

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