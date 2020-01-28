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Гороскоп на сегодня: Тельцов ждут позитивные изменения, а Ракам нужно завершить все дела

Астрологический прогноз на 28 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:48

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Овна

Можете почувствовать сегодня усталость и упадок сил, но не отчаивайтесь после обеда вам станет лучше. У вас навалилось много работы, которую нельзя откладывать, поэтому беритесь за дело и покоряйте мир. Только вечером все же хорошенько отдохните.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Тельца

Вас ждут сегодня позитивные перемены, которые подарят не только хорошее настроение, но и удачу. Главное – не переставайте верить в свои мечты и плодотворно работать над их исполнением.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Близнецов

Сегодня у вас будет удачный день в сфере финансов – получите повышение по должности, больше оклад или ценный подарок. Цените то, что у вас есть и не переставайте трудиться, чтобы достичь большего.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Рака

Отличный день, чтобы завершить все начатые дела и спланировать новые. Это поможет вам мотивироваться себя самих и добиться лучших результатов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Льва

Сейчас для вас наступило лучшее время для самореализации – всевозможные курсы, мастер-классы, книги и тренинги – выбирайте то, что нравится вам и реализуйте это. Не забывайте о здоровье и хорошем отдыхе.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Девы

Ваши проблемы накроют вас с головой, если вы не начнете их решать. Ищите пути, решения и не бойтесь просить о помощи. Скоро сможете вздохнуть с облегчением.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Весов

Сегодня ваш день пройдет на подъеме. Сможете реализовать давние задумки и возможно, даже осуществить свою мечту. Главное – не переставайте верить в себя и свою мечту.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Скорпиона

Хороший день, чтобы заняться своим телом и здоровьем. Вам нужно срочно заняться спортом, чтобы улучшить работу всех органов и придать своему телу тонус. Это поможет не только привести себя в порядок, но и даст вам уверенности в себе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Стрельца

Сегодня ваши эмоции могут сыграть с вами плохую шутку. Постарайтесь сдерживать себя и следить за словами, иначе конфликта на работе вам не избежать. Откажитесь от кофе и алкоголя.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Козерога

Вы готовы к завоеванию мира. Вам необходимо только усерднее трудиться и не отвлекаться на мелочи. А вечером не забудьте себя чем-то порадовать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Водолея

Вам сегодня предстоит провести серьезную работу над собой, пересмотреть свои ценности и хорошенько подумать о своей жизни. Могут поступить выгодные предложения о новой должности или зарплате повыше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2020 года, для Рыб

Сегодня вы можете выгодно себя представить и продемонстрировать все свои таланты. Таким образом добьетесь успехов в карьере, завоюете уважение начальства и коллег, и наконец-то сможете приблизиться к своей цели.

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Источник: Сегодня
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