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Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно избегать ссор, а у Близнецов – идеальный день

Астрологический прогноз на 30 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:10

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Овна

Чтобы чего-то добиться нужно очень хорошо потрудиться. Вас это не пугает, потому что вы и так много работаете, но нужно еще немного поднажать. Это поможет Овнам добиться давней мечты и обрести успех. Вечером обязательно должен быть хороший отдых.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Тельца

Не перегружайте сердечно-сосудистую систему, избегайте ссор и выяснений отношений, иначе рискуете перенервничать и от этого плохо себя чувствовать. Прогулки на свежем воздухе и умеренные занятия спортом – обязательны на сегодня.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Близнецов

Сегодня идеальный день, чтобы проявить все свои таланты и заняться творчеством. Если выделить на эти занятия весь день у вас не получится, то хотя бы оставьте под это вечер. Хороший день для раздумий и созидания.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Рака

Сегодняшний день отлично подходит для занятий спортом или творчеством, которые принесут вам победу. Но вечер обязательно оставьте для романтического свидания.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Льва

Сегодня хороший день, чтобы избавиться от плохих привычек и заменить их полезными. Будьте внимательны к своему здоровью – возможны недомогания, о которых стоит обязательно рассказать доктору.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Девы

День будет полон спонтанных решений – сможете сегодня незапланированно потратить большую сумму денег на развлечения. Постарайтесь все же контролировать себя и не действовать импульсивно. Вечером отдохните в семейном кругу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Весов

Работа у вас сегодня будет стоять на первом месте. И в результате она принесет вам хорошие плоды в виде денег, довольных клиентов и одобрения начальства или партнеров. Но, возможны и потери денег – поэтому возьмите финансовый вопрос под контроль.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Скорпиона

День просто необходимо посвятить себе и своему здоровью. Важно правильно питаться и заниматься спортом, а еще нужно уделить время пешим прогулкам на свежем воздухе. Все это принесет вам помимо хорошего самочувствия еще и хорошие эмоции.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Стрельца

Ваше обаяние сегодня поможет добиться успехов в делах. Только не упускайте из виду денежные вопросы, иначе можете сильно потратиться на ненужные вещи. Вечер проведите в уединении за хорошей книгой или фильмом.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Козерога

День будет насквозь пропитан романтикой. Те, кто еще без пары – найдет ее, а те, кто в отношениях – перейдут на новый уровень. Любите, принимайте эту любовь и наслаждайтесь друг другом и жизнью.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Водолея

Сегодня вам нужно постараться сконцентрироваться на расширении круга общения и поиске новых контактов. Кроме того, нужно быть экономнее, ведь в последнее время вы стали слишком расточительными.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, для Рыб

Новые деловые встречи и знакомства принесут вам хорошие возможности. А если хотите выглядеть перед коллегами более уверенными – больше читайте, посещайте тренинги и различные семинары.

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Источник: Сегодня
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