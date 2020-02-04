Гороскоп на сегодня: Львам нужно следить за тратами, а Весам – написать план

Астрологический прогноз на 4 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Овна

Отличное время для реализации личных амбиций и масштабных планов. Сможете сконцентрироваться и получите хороший результат. Но вечер не забудьте уделить своей семье – им нужно ваше внимание.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Тельца

Хороший день, чтобы отказаться от плохих привычек и заняться своим здоровьем. Прогулка на свежем воздухе, полезная пища и немного спорта – программа минимум на день. Так вы не только будете себя хорошо чувствовать, но и будете успевать делать больше.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Близнецов

Сегодня вас накроет чувство усталости и грусти. Постарайтесь не планировать важные совещания, подписание документов и принятие новых проектов. Лучше перенесите на другой день, а сегодня – отдохните.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Рака

Раздражительность и нервное состояние в последнее время стали мучать вас все чаще, а поэтому постарайтесь не перегружать себя. Займитесь своим физическим и психическим здоровьем, чтобы избежать нервного срыва. А еще хорошо было бы обзавестись новым хобби.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Льва

Чтобы избежать финансовых проблем, постарайтесь не тратить больше, чем зарабатываете и планировать каждую свою покупку. Пишите список необходимых покупок, а в конце дня – подсчет трат. Не пренебрегайте подработками.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Девы

Сегодня у вас могут возникнуть трудности с учебой или работой. Всему виной ваша рассеянность, поэтому постарайтесь во время важных дел отключать все соцсети, мессенджеры и сосредоточьтесь на важном. Вечером расслабьтесь таким способом, как вам нравится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Весов

Если хотите чего-то добиться, сядьте и напишите план, а затем двигайтесь согласно его пунктам, не отвлекаясь на посторонние вещи. Целеустремленность и умение концентрироваться на важном – сейчас лучшие помощники.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Скорпиона

Если вас в последнее время все чаще мучает чувство ревности по отношению к своему партнеру, постарайтесь разобраться сначала в ситуации и только потом делать выводы. И если это беспочвенное чувство – разберитесь в себе и поработайте над своей самооценкой.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Стрельца

Сегодня ваша интуиция поможет вам принять важное решение и направит в правильное русло. Но все же важные проекты лучше отложить на другой день, когда вы сможете более рационально мыслить и иметь на руках все необходимые данные.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Козерога

Можете сегодня столкнуться с неправдивой информацией, которая дорого вам обойдется. Постарайтесь все тщательно перепроверять и не принимать поспешных решений. Вечером насладитесь одиночеством с интересной книгой или душевным фильмом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Водолея

Постарайтесь сегодня услышать то, что вам хотят донести ваши родственники и любимый человек. Это важно для решения спорных вопросов. Вечер проведите с любимым человеком за романтическим ужином или за душевными разговорами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Рыб

Займитесь своим здоровьем, иначе рискуете стать злыми, агрессивными и иметь плохое настроение. Здоровый сон и правильная пища помогут вам обрести хорошую основу для лучшего настроения.

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