Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Львам нужно следить за тратами, а Весам – написать план

Астрологический прогноз на 4 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:34
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Читайте также:
Восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака – прогноз астролога

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Овна

Отличное время для реализации личных амбиций и масштабных планов. Сможете сконцентрироваться и получите хороший результат. Но вечер не забудьте уделить своей семье – им нужно ваше внимание.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Тельца

Хороший день, чтобы отказаться от плохих привычек и заняться своим здоровьем. Прогулка на свежем воздухе, полезная пища и немного спорта – программа минимум на день. Так вы не только будете себя хорошо чувствовать, но и будете успевать делать больше.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Близнецов

Сегодня вас накроет чувство усталости и грусти. Постарайтесь не планировать важные совещания, подписание документов и принятие новых проектов. Лучше перенесите на другой день, а сегодня – отдохните.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Рака

Раздражительность и нервное состояние в последнее время стали мучать вас все чаще, а поэтому постарайтесь не перегружать себя. Займитесь своим физическим и психическим здоровьем, чтобы избежать нервного срыва. А еще хорошо было бы обзавестись новым хобби.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Льва

Чтобы избежать финансовых проблем, постарайтесь не тратить больше, чем зарабатываете и планировать каждую свою покупку. Пишите список необходимых покупок, а в конце дня – подсчет трат. Не пренебрегайте подработками.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Девы

Сегодня у вас могут возникнуть трудности с учебой или работой. Всему виной ваша рассеянность, поэтому постарайтесь во время важных дел отключать все соцсети, мессенджеры и сосредоточьтесь на важном. Вечером расслабьтесь таким способом, как вам нравится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Весов

Если хотите чего-то добиться, сядьте и напишите план, а затем двигайтесь согласно его пунктам, не отвлекаясь на посторонние вещи. Целеустремленность и умение концентрироваться на важном – сейчас лучшие помощники.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Скорпиона

Если вас в последнее время все чаще мучает чувство ревности по отношению к своему партнеру, постарайтесь разобраться сначала в ситуации и только потом делать выводы. И если это беспочвенное чувство – разберитесь в себе и поработайте над своей самооценкой.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Стрельца

Сегодня ваша интуиция поможет вам принять важное решение и направит в правильное русло. Но все же важные проекты лучше отложить на другой день, когда вы сможете более рационально мыслить и иметь на руках все необходимые данные.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Козерога

Можете сегодня столкнуться с неправдивой информацией, которая дорого вам обойдется. Постарайтесь все тщательно перепроверять и не принимать поспешных решений. Вечером насладитесь одиночеством с интересной книгой или душевным фильмом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Водолея

Постарайтесь сегодня услышать то, что вам хотят донести ваши родственники и любимый человек. Это важно для решения спорных вопросов. Вечер проведите с любимым человеком за романтическим ужином или за душевными разговорами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2020 год, для Рыб

Займитесь своим здоровьем, иначе рискуете стать злыми, агрессивными и иметь плохое настроение. Здоровый сон и правильная пища помогут вам обрести хорошую основу для лучшего настроения.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 2 - 8 февраля: все знаки зодиака Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Запеканка из лаваша с фаршем мясным в духовке
Запеканка из лаваша с фаршем мясным в духовке
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:16Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:08Fun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

Вчера, 08:35Техно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Вчера, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляАфиша

Взялась за старое: Меган Маркл получила первую работу после переезда из Британии

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

2 февраляПсихология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

2 февраляПсихология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

2 февраляАфиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

2 февраляТехно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

2 февраляFun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

2 февраляEvents

День сурка: смешные картинки и поздравления

2 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

Новости партнеров

Фаршированные гренки, которые любят даже те, кому нельзя хлеб
Фаршированные гренки, которые любят даже те, кому нельзя хлеб
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Эксперты назвали самую опасную посуду - есть в каждом доме
Эксперты назвали самую опасную посуду - есть в каждом доме
5 речей, які обов’язково треба брати на розмір більше
5 речей, які обов’язково треба брати на розмір більше
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить