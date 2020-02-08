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Гороскоп на сегодня: Ракам и Девам нужно заводить новые знакомства

Астрологический прогноз на 8 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:56
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Овна

Сегодня вам захочется купить что-то крупное, красивое и дорогое. И вы можете себе это позволить, ведь работали не покладая рук. Главное – не теряйте голову.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Тельца

Упорство и труд сегодня помогут вам горы свернуть. Не ленитесь, будьте активными и напористыми, тогда сможете достичь своей цели даже раньше, чем планировали.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Близнецов

Вам сегодня просто необходимо заняться своим здоровьем и телом. Правильно и вовремя питайтесь, пойдите к косметологу или на массаж. Посвятите день уходу за собой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Рака

Новые знакомства станут для вас отличными помощниками в борьбе за лучшее место работы и оклад. Будьте смелее, больше уверенности в себе и все у вас получиться.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Льва

Отличное время для начала своего бизнеса. Главное – не сидеть, сложа руки, иначе рискуете упустить свой шанс. Есть большая вероятность улучшения материального состояния.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Девы

Сегодня все ваши деловые контакты будут связаны с общением. Если сможете его наладить, то и получите хороший результат в виде полезных связей. Будьте собой и наслаждайтесь общением.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Весов

Отличный день, чтобы полностью проявить свои творческие способности. Это поможет вам обрести уверенность в себе и достичь лучших результатов на работе, которая связана с вниманием и фантазией.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Скорпиона

Косметические процедуры, массаж или другие виды ухода за собой будут сегодня очень кстати. Кроме того, успехом увенчается учеба любого направления – не упустите шанс обрести новые знания.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы можете получить хороший доход от своей деятельности. Постарайтесь не потратить все сразу. Подключите фантазию и устройте себе интересный отдых, который поможет вам отключится от рутинных дел.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Козерога

Сегодня благоприятный день, чтобы заявить о себе. Особенно актуально это для тех, чья профессия связана со сценой и публичными видами деятельности. Новые знакомства и общение помогут сделать ваш день наполненным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Водолея

Отличное время, чтобы завершить все начатые и старые проекты. Не гонитесь за моментальным материальным вознаграждением, чтобы избежать ошибок. Лучше вдумчиво и сосредоточенно закончите начатые дела.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2020 года, для Рыб

Сегодня для вас станет утомительной любая работа, которая связана с общением. Лучше погрузитесь в чтение или займитесь работой, связанной с техникой. Вечер проведите в тишине и спокойствии.

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Источник: Сегодня
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