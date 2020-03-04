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Гороскоп на сегодня: у Водолеев хороший день, а Рыбам нужно заняться самореализацией

Астрологический прогноз на 4 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:35

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Овна

Сегодня вы можете почувствовать общее недомогание, поэтому постарайтесь не перетруждать себя, избегайте стресса и излишней физической активности. Вечер лучше всего провести с любимым человеком – поддержка, забота и душевное тепло вам сегодня необходимы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Тельца

Если вы будете сегодня максимально внимательны и трудолюбивы, то сможете достичь хороших результатов в предпринимательской деятельности. Вечер посвятите себе и любимому хобби – это подзарядит вас правильными эмоциями.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня ваши любовные отношения будут стоять на первом месте. Для тех, у кого нет пары – отличное время завести хорошее знакомство. Те, кто в браке – запаситесь терпением и сможете избежать конфликтов, сохранив хорошие отношения с супругом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Рака

Проявляйте активность и будьте более напористы, тогда сможете достичь отличных результатов на работе. Сегодня звезды сулят вам успех в карьерных делах, где вы сможете проявить свои таланты и они не останутся не замеченными.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Льва

Постарайтесь сосредоточиться сегодня на важных делах и не отвлекаться по пустякам. Так сможете сделать в разы больше и как результат – достичь лучших результатов. Вечер посвятите себе и тем занятиям, которые заряжают вас позитивными эмоциями.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Девы

Здоровье у вас сегодня будет на первом месте. Займитесь своим питанием и откажитесь наконец от вредной пищи, возьмите за правило больше гулять на свежем воздухе и посетите косметолога. Не экономьте на себе и своем здоровье.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Весов

Рабочие вопросы будут решаться сегодня легко и быстро, если вы приложите немного больше усилий и подключите всю вашу любознательность. Постарайтесь завести также полезные знакомства и обменяться важными контактами. Это также пойдет на пользу вашей карьере.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Скорпиона

Чтобы сохранить мир и любовь в семье важно научиться не давить на партнера своими принципами, а дать ему максимальную свободу. Это подарит вам душевное равновесие, доверие и усилит ваши чувства.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Стрельца

Чтобы избежать ошибок, важно научиться самоконтролю. Сейчас у вас карьера будет стоять на первом месте, поэтому необходимо максимально быстро научиться контролировать свои слова и поступки, чтобы не допустить серьезных ошибок.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Козерога

Творчество и хобби, которое способно подарить вам не только эстетическое удовольствие, а и положительные эмоции, сегодня будут как никогда к стати. Уделите время себе и своим желаниям, порадуйте себя и сможете подзарядиться энергией.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Водолея

У вас сегодня намечается хороший день, когда вы будете чувствовать себя на высоте по всем пунктам: выгодное предложение по работе, хорошее самочувствие и чувство любви со стороны родного человека. Наслаждайтесь жизнью.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня у вас идеальный день для самореализации, а также обретения популярности. Вы получите выгодное предложение по проекту, который давно хотели заполучить или новую работу с хорошей зарплатой и условиями. Деньги к вам сами придут в виде выгодных предложений по карьере.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также, как можно назвать девочку в марте 2020 года: подходящие женские имена.

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Источник: Сегодня
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