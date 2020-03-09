Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно позаботиться о своем здоровье, а Ракам – запастись хорошим настроением
Астрологический прогноз на 9 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Овна
Сегодня вам очень захочется, чтобы о вас позаботились. Но закрыть свои недочеты придется самостоятельно. Более того, ваши друзья также будут нуждаться в вашей помощи. Поэтому единственное, что вы можете сегодня сделать, – взять волю в кулак и решить все вопросы самому.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Тельца
Не беритесь за любую работу и не пытайтесь сделать все сразу. Позаботьтесь о своем здоровье: гуляйте больше на свежем воздухе, пейте много воды, употребляйте полезную пищу и старайтесь меньше поддаваться стрессу.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Близнецов
Сегодня благоприятный день для подписания различных документов и организации важных встреч. Сможете закрыть важные рабочие вопросы и получите поощрение в виде прибыли. Вечер лучше провести в домашней атмосфере.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Рака
Позитивный настрой и хорошее настроение помогут вам сегодня избежать ссор с близкими людьми. На работе постарайтесь сдерживать эмоции и следить за словами, чтобы ничем себя не компрометировать.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Льва
Сегодня вам понадобиться максимально использовать ваше чувство юмора, чтобы загладить все острые углы в общении с родственниками и коллегами. Но не забывайте уделить и себе время – займитесь тем, что доставит вам удовольствие.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Девы
Любая интеллектуальная деятельность будет даваться вам легко, как и изучение языков. Поэтому смело записывайтесь на курсы, мастер-классы и начинайте обучение – сегодняшний день для этого идеально подходит.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Весов
Хороший день для сделок с деньгами, покупки и продажи недвижимости или других крупных финансовых операций. Вторую половину дня посвятите себе и своему здоровью. Прогулка на свежем воздухе и пассивный отдых вам сегодня необходимы.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Скорпиона
В первой половине дня вы сможете реализовать то, что давно себе запланировали. А вторую половину дня хорошо бы посвятить обучению – новая информация будет усваиваться легко и просто.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Стрельца
Сегодня важно тщательно следить за своими словами и действиями. Не давайте ложных обещаний и не делайте скоропалительных выводов, потому что последствия будут долго давать о себе знать.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Козерога
Лень и пассивный отдых сегодня вам противопоказаны. А вот занятия спортом и прогулки на свежем воздухе не только порадуют, но и зарядят вас правильной энергией. Вечер лучше проведите наедине со своими мыслями.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Водолея
Одиночество в этот день вам противопоказано. Пойдите в гости или сами организуйте вечеринку дома и хорошенько повеселитесь. Не забывайте сегодня позаботиться о своем здоровье.
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Рыб
Сегодня отличный день, чтобы помириться с тем, с кем были в ссоре, и восстановить ваши дружеские отношения. Будьте смелее, веселее и упорнее, тогда сможете решить все важные дела. Вечер лучше всего провести в компании любимого человека.
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