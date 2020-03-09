Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно позаботиться о своем здоровье, а Ракам – запастись хорошим настроением

Астрологический прогноз на 9 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Овна

Сегодня вам очень захочется, чтобы о вас позаботились. Но закрыть свои недочеты придется самостоятельно. Более того, ваши друзья также будут нуждаться в вашей помощи. Поэтому единственное, что вы можете сегодня сделать, – взять волю в кулак и решить все вопросы самому.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Тельца

Не беритесь за любую работу и не пытайтесь сделать все сразу. Позаботьтесь о своем здоровье: гуляйте больше на свежем воздухе, пейте много воды, употребляйте полезную пищу и старайтесь меньше поддаваться стрессу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня благоприятный день для подписания различных документов и организации важных встреч. Сможете закрыть важные рабочие вопросы и получите поощрение в виде прибыли. Вечер лучше провести в домашней атмосфере.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Рака

Позитивный настрой и хорошее настроение помогут вам сегодня избежать ссор с близкими людьми. На работе постарайтесь сдерживать эмоции и следить за словами, чтобы ничем себя не компрометировать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Льва

Сегодня вам понадобиться максимально использовать ваше чувство юмора, чтобы загладить все острые углы в общении с родственниками и коллегами. Но не забывайте уделить и себе время – займитесь тем, что доставит вам удовольствие.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Девы

Любая интеллектуальная деятельность будет даваться вам легко, как и изучение языков. Поэтому смело записывайтесь на курсы, мастер-классы и начинайте обучение – сегодняшний день для этого идеально подходит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Весов

Хороший день для сделок с деньгами, покупки и продажи недвижимости или других крупных финансовых операций. Вторую половину дня посвятите себе и своему здоровью. Прогулка на свежем воздухе и пассивный отдых вам сегодня необходимы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Скорпиона

В первой половине дня вы сможете реализовать то, что давно себе запланировали. А вторую половину дня хорошо бы посвятить обучению – новая информация будет усваиваться легко и просто.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Стрельца

Сегодня важно тщательно следить за своими словами и действиями. Не давайте ложных обещаний и не делайте скоропалительных выводов, потому что последствия будут долго давать о себе знать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Козерога

Лень и пассивный отдых сегодня вам противопоказаны. А вот занятия спортом и прогулки на свежем воздухе не только порадуют, но и зарядят вас правильной энергией. Вечер лучше проведите наедине со своими мыслями.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Водолея

Одиночество в этот день вам противопоказано. Пойдите в гости или сами организуйте вечеринку дома и хорошенько повеселитесь. Не забывайте сегодня позаботиться о своем здоровье.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня отличный день, чтобы помириться с тем, с кем были в ссоре, и восстановить ваши дружеские отношения. Будьте смелее, веселее и упорнее, тогда сможете решить все важные дела. Вечер лучше всего провести в компании любимого человека.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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