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Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно следить за словами, а Рыбам – начать жить по новым правилам

Астрологический прогноз на 8 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:44

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Овна

Первую половину дня лучше всего провести за любимым делом, хобби. Это подзарядит вас энергией на весь день, да еще и пользу принесет. Не рискуйте сегодня и не ввязывайтесь ни в какие авантюры. Вечер, проведенный в компании родного человека, станет лучшим вариантом отдыха.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Тельца

Постарайтесь сегодня делать только то, что приносит вам удовольствие и дарит положительные эмоции. Не заставляйте себя и не мотивируйте делать то, чего не хочется. Удачными станут финансовые операции, а дорогие покупки станут хорошей инвестицией.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня лучше не начинать никакие новые проекты, а завершить старые. Кроме того, лучше избегать любого риска, чтобы потом не пришлось жалеть. Позаботьтесь также о своем здоровье и не перегружайте желудок тяжелой пищей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Рака

Лучшим вариантом дня для вас станет спокойный и размеренный выходной, когда в тишине вы сможете проанализировать свою жизнь, отключиться от внешних раздражителей и нескончаемого потока информации. Если находитесь с кем-то в ссоре – станьте инициатором примирения.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Льва

Сегодня вас ждет финансовое вознаграждение, но настроение будет не рабочим, поэтому браться за какие-то дела не стоит. Идеальное время для любимых занятий, творчества, спорта, прогулок на свежем воздухе и общения со своими друзьями. Вечер посвятите себе и своим мыслям.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Девы

Вам сегодня нужно контролировать свои эмоции, чтобы не поддаваться на агрессию других людей. Кроме того, умение хладнокровно реагировать на выпады в вашу сторону пригодятся и в рабочей сфере. Постарайтесь держать себя в руках.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Весов

Конфликт с родственниками или близкими друзьями может свалиться на вас, как гром среди ясного неба. Постарайтесь не усугублять ситуацию, а максимально сгладить углы. И следите за своим здоровьем – есть риск подхватить простуду.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодня у вас будет насыщенный день, когда вы сможете решить давний конфликт или попросить прощения у того, кого обидели. Если возникнут проблемы – старайтесь решать их быстро, иначе потом будет сложнее найти выход из ситуации.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Стрельца

Забота о собственном здоровье – это то, что вам действительно нужно. Можете экспериментировать с диетами, не употребляйте жирную пищу, ограничьте соль и пейте больше воды. Если получиться пойти на массаж или какие-то косметические процедуры – будет идеально.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Козерога

У вас скоро произойдут важные перемены в жизни, а предвестниками станут хорошее самочувствие и настроение. Постарайтесь максимально насладиться этим состоянием. Вечер проведите в семейном кругу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Водолея

Тщательно следите за своими словами – не давайте ложных обещаний, а все, о чем скажете – обязательно исполните. Все начатые сегодня дела будут иметь большое значение в будущем.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2020 года, для Рыб

Начните жить по новым правилам, не вспоминая прошлые обиды – они тянут вас вниз и не дают возможности развиваться. Ставьте новые цели, пишите планы и достигайте новых вершин. Ваш внешний вид станет предметом восхищения для многих представителей противоположного пола – хороший шанс встретить свою любовь.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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