Гороскоп на сегодня: Ракам нужно контролировать эмоции, а Львам – взять ответственность за свою жизнь

Астрологический прогноз на 10 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Овна

Постарайтесь сегодня избегать ссор и конфликтов с любимым человеком, иначе потом будет сложно помириться. На работе все будет идти, как по плану. Вечером порадуйте себя чем-то приятным.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Тельца

Очень пристально следите за своими словами, ведь все, что вы сегодня скажете и пожелаете другим, вернется к вам бумерангом. Вечер хорошо провести в кругу близких и родных людей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Близнецов

С коллегами будьте сегодня аккуратнее – следите за своими слова и действиями, чтобы никак себя не скомпрометировать. Ваши домочадцы сегодня будут нуждаться в вашей поддержке и понимании, поэтому постарайтесь уделить им время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Рака

Ваши эмоции могут сыграть с вами плохую шутку, поэтому постарайтесь их максимально контролировать. А если чувствуете, что уже на пределе – займитесь спортом. Физическая нагрузка поможет не только выглядеть хорошо, а и избавиться от негатива.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Льва

Чтобы решить свои проблемы, вам нужно будет просто взять и сделать это, не придумывая отмазок и не перекладывая их решение на других. Кроме того, взяв ответственность за свою жизнь, вы сможете стать более уверенными и как следствие – успешнее в будущем.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Девы

Сегодня вы можете попасть в стрессовую ситуацию, в результате которой будете чувствовать себя разбитым. Восстановить свои жизненные силы и зарядиться энергией сможете с помощью массажа или косметических процедур по очищению. Вечер проведите в тишине.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Весов

Будьте сегодня смелее и активнее. Вы с легкостью можете экспериментировать и пробовать что-то новое. Сегодня будете чувствовать себя всесильными – воспользуйтесь этим чувством по полной.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодня постарайтесь сконцентрироваться на главном, не отвлекаясь на различные мелочи. Обязательно обратите внимание на свое здоровье – откажитесь от вредной пищи и пейте больше воды. Прогулка по свежему воздуху, а еще и возле водоема, поможет хорошенько разобраться в себе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Стрельца

Постарайтесь сегодня сохранять спокойствие на столько, на сколько у вас это получится. На работе – держите не только себя в руках а и язык – за зубами, иначе можете наговорить лишнего. Вечером постарайтесь расслабиться и отдохнуть от накопившейся усталости.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Козерога

Период приятных действий – вы можете без повода и особой привязки дарить подарки близким людям. Вот только с родственниками и любимым человеком возможны охлаждения чувств и какая-то отстраненность. Наберитесь терпения – это не долго продлиться.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Водолея

В рабочих делах будет происходить немного не то, на что вы рассчитывали, но это не беда. В ближайшие дни вы получите заманчивое предложение, за которым последует повышение и карьерный рост. Вечером любимый человек станет вашей главной отдушиной и поддержкой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2020 года, для Рыб

Сейчас на работе вы можете стать очень обсуждаемой персоной из-за своего внешнего вида. Чувствуйте себя комфортно, ведь многие на вас ровняются и вы услышите еще не один комплимент в свою сторону. Вечер ваш любимый человек порадует вас нежностью и приятным сюрпризом.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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