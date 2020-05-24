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Гороскоп на сегодня: Овны смогут обновить свои отношения, а Тельцы – запланировать много дел

Сегодня, 05:35

Астрологический прогноз на 24 мая для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 24 мая 2020 года. Старайтесь сегодня уделить время планированию и созерцанию. А вечером уделите время своему хобби и увлечениям, которые зарядят вас положительными эмоциями.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Овна

У вас сегодня будет замечательная возможность обновить ваши отношения, придав им немного романтизма. Любимый человек будет в восторге от вашего предложения провести вместе день за городом или даже всю жизнь вместе. Главное – сделайте первый шаг.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Тельца

Вы смело можете планировать много дел, даже самых сложных, ведь у вас сегодня много сил и энергии. В то же время постарайтесь найти немного времени себе и своим увлечениям. Занятия спортом порадуют не только красивым телом, но и приливом энергии. Воспользуйтесь этим.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Близнецов

Сегодня можно заняться теми делами, до которых руки все никак не доходили. Проявите настойчивость и активность, и вы сможете гордиться собой и своей продуктивностью в конце дня. Вечер выделите для своего хобби – это зарядит вас энергией.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Рака

Если хотите, чтобы день прошел спокойно и размеренно, необходимо научиться контролировать свои эмоции. Будьте сдержаннее со своими близкими, тогда сможете избежать скандала. Во второй половине дня займитесь планированием.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Льва

Вы легко сможете исполнить свою заветную мечту, если только не будете сидеть сложа руки и наконец сможете исполнить все запланированное. Даже если мечту вы все же не исполните, то очень приблизитесь к своей цели. Вечером постарайтесь расслабиться и отдохнуть.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Девы

Не перетруждайте себя физическими упражнениями – возможны большие потери энергии и сил. А вам это сейчас ни к чему, ведь впереди много важных дел, которые необходимо сделать. Будьте терпимее и получите желаемое.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Весов

Если вы проявите немного больше дружелюбия и выдержки, то сможете сохранить хорошие отношения со своими друзьями и родными. Если есть какие-то идеи касательно работы, вы легко сможете воплотить их в жизнь, просто приложив немного сил. Будьте смелее.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Скорпиона

Планирование дел на ближайшие полгода будет удачным началом дня. А вот вторую половину – посвятите себе и своим хобби, которые наполнят вас энергией и положительными эмоциями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Стрельца

Хороший период для тех, кто в поисках любви. Кто в паре – сможет открыть что-то новое в отношениях или просто добавить романтики. А те, кто без пары – обязательно встретят человека, с которым почувствуют себя счастливыми. Будьте открытыми, но не теряйте головы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Козерога

Соблюдайте правила безопасности, тогда не будет на что отвлекаться и проблем никаких не возникнет. Обязательно уделите время своему здоровью: запишитесь к врачам, если необходимо, перейдите на здоровое питание и займитесь умеренными физическими нагрузками.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Водолея

В отношениях могут появиться какие-то вопросы, которые немного выбьют вас из колеи. Поэтому старайтесь не планировать на сегодня никаких серьезных дел. С любимым человеком будьте терпимее и постарайтесь его услышать, возможно, вы просто говорите об одном и том же, но на разных языках.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2020 года, для Рыб

Сегодня нужно с осторожностью относиться к обещаниям, чтобы не попасть под влияние различных иллюзий. Старайтесь быть настойчивее и напористее, тогда сможете получить желаемое. Вечер хорошо будет провести в уединении с любимым человеком.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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