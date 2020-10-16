Гороскоп на сегодня 16 октября: Девам и Весам нельзя сегодня лениться

Астрологический прогноз на 16 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 16 октября 2020 года. Уделите больше времени себе, своим желаниям, чтобы разобраться в том, что вам делать дальше и куда двигаться. Обязательно займитесь творчеством и уделите внимание родным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Овна

Работа: ваша напористость и желание достигнуть успеха помогут вам получить желаемое. Сегодня ваш день.

Здоровье: будьте аккуратнее с алкоголем и минимизируйте потребление кофе.

Любовь: в любовных отношениях вас могут ожидать приятные сюрпризы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Тельца

Работа: очень важные вопросы по работе лучше перенести на другой день иначе можете получить не то, на что рассчитывали.

Здоровье: постарайтесь высыпаться и отрегулировать режим дня – это важно для хорошего самочувствия.

Любовь: в отношениях с дорогим человеком будет царить взаимопонимание.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: старайтесь заниматься сегодня делами, которые приносят вам не только пользу, а и удовольствие.

Здоровье: если хотите расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте себя делать что-то через силу.

Любовь: порадуйте себя чем-то приятным и наслаждайтесь тем, что имеете – вашим близким с вами тоже будет хорошо.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Рака

Работа: вас ждет эмоциональный день, который обещает много общения и решения вопросов. Доверьтесь своей интуиции.

Здоровье: старайтесь больше отдыхать и выделять время для восстановления сил – это необходимо для хорошего самочувствия.

Любовь: если не хотите ссор с родными – перестаньте их контролировать и воздержитесь от резких слов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Льва

Работа: избегайте споров на работе – можете испортить себе репутацию и не получить при этом желаемого результата.

Здоровье: будьте терпимее к себе и не перетруждайтесь физическими упражнениями.

Любовь: благоприятный день для всего, что связано с любовью и личной жизнью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Девы

Работа: удачный день для любых начинаний. Главное условие дня – не сидеть, сложа руки, а трудиться.

Здоровье: постарайтесь контролировать свои мысли и наполняться позитивом – это поможет вам сохранить хорошее самочувствие.

Любовь: удачное время для новых знакомств, которые окажутся очень перспективными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Весов

Работа: все, за что вы будете сегодня браться – принесет вам хороший результат. Главное – не лениться, а больше трудиться.

Здоровье: старайтесь находить время на отдых, чтобы успевать восстанавливать затраченные силу и энергию.

Любовь: побалуйте своего любимого человека, устройте приятный сюрприз. Он оценит это по достоинству.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: удачными будут переговоры, заключение запланированных контрактов и обсуждение различных условий.

Здоровье: вечером побалуйте себя приятным отдыхом в теплой ванной, с книгой в руках или в хорошей компании.

Любовь: благоприятный период для отношений – вы будете понимать друг друга с первого слова.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: старайтесь браться сегодня только за те дела, которые сможете решить сами без посторонней помощи.

Здоровье: прогулка на свежем воздухе способна вдохнуть в вас силы.

Любовь: в отношениях с любимым человеком не проявляйте эгоизма – сможете избежать споров.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Козерога

Работа: не все сегодня будет даваться вам легко. Важно будет приложить больше усилий, чтобы получить желаемое. Но оно того стоит.

Здоровье: пора подумать про себя и свое здоровье. Устройте себе СПА-день, пойдите к косметологу или на массаж – вам это пойдет на пользу.

Любовь: день благоприятен для всего, что связано с любовью. Готовьтесь к приятным сюрпризам.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Водолея

Работа: вас ждет сегодня удачный день, но при условии, что вы не будете просиживать на диване все свободное время.

Здоровье: исключите алкоголь из своего рациона, уменьшите кофе и употребление сахара – это поможет вам не только себя лучше чувствовать, а и избавиться от лишних килограммов.

Любовь: постарайтесь не отказывать дорогому человеку в его маленьких прихотях.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, для Рыб

Работа: уделите время анализу того, что вы делаете и распланируйте свои рабочие дела на ближайшие пол года.

Здоровье: запишитесь в спортзал, на танцы или бокс – это пойдет на пользу не только здоровью, а и вашему настроению.

Любовь: старайтесь больше делать для себя приятных вещей – а ваши родные тогда к этому подтянуться.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться