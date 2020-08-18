Гороскоп на сегодня 18 августа: Весам нужно быть внимательными, а Скорпиону – отдохнуть

Астрологический прогноз на 18 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 18 августа 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Овна

Хороший день, который позволит вам реализовать все, что вы себе запланировали. Можете смело браться за дела, которые раньше казались вам непосильными. В работе придерживайтесь комфортного ритма и никому не позволяйте влиять на ваши решения.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Тельца

Сейчас для вас идет благоприятный период, когда на работе вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Не бойтесь экспериментировать и допускать ошибки – у вас все получится. Больше внимания уделите финансовым вопросам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня вам категорически запрещается сидеть сложа руки и наблюдать за всем со стороны. Смело высказывайте свои мысли вслух, говорите о своих желаниях и старайтесь делать то, что приносит вам удовольствие. В семейных и романтических отношениях могут возникнуть трудности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Рака

Сегодня обязательно займитесь планированием дел на ближайшее время. Это необходимо, если хотите реализовать все, что запланировали ранее. Благоприятный период для знакомства с новыми людьми.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Льва

Старайтесь воздержаться сегодня от выяснения отношений, споров и каких-либо конфликтов. Не стоит гнаться за быстрым результатом. Любые проекты, с которыми вы сами не сможете справиться, можете решить с помощь близких. Вечер обязательно уделите себе.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Девы

Не стоит сегодня начинать новые проекты и дела, лучше завершите все, что начали ранее. Никому ничего не обещайте и не берите повышенных обязательств. Будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Весов

Будьте сегодня предельно внимательными, если не хотите упустить что-то важное в своей жизни: новый проект, важного человека или интересную возможность. Обязательно уделите внимание любимому человеку. Но вечер все же посвятите себе и занятиям, которые доставляют удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Скорпиона

Старайтесь сегодня не приступать к делам, которые требуют много сил и внимания, иначе можете что-то упустить. День больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. В личных делах будет царить любовь и взаимопонимание.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Стрельца

Сегодня вас ждет насыщенный день, полон различных событий как личного, так и профессионального характера. Старайтесь ко всему относиться с ответственностью и тогда сможете быть спокойными за полученный результат. С любимым человеком важно будет проявить больше фантазии.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Козерога

Сегодня важно заняться делами, которые принесут вам быстрый результат. Успешно сложатся поездки, встречи и деловые контакты. Одинокие представители этого знака зодиака получат шанс встретить человека, который принесет в жизнь много ярких впечатлений.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Водолея

Все, за что вы сегодня будете браться, будет спориться и принесет хороший результат. Главное – не лениться, искать варианты решения вопросов и быть открытыми всему новому. Уделите время любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2020 года, для Рыбы

Хороший период для начала новых дел, поэтому смело назначайте встречи, идите на собеседование и решайте вопросы, которые раньше откладывали. Сегодня вы легко будете достигать договоренностей. Избегайте споров и конфликтов.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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