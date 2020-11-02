Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

Сегодня, 05:04

Астрологический прогноз на 2 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 2 ноября 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Овна

Не будьте сегодня слишком упрямым бараном и старайтесь находить компромисс, ведь это важно как для решения рабочих дел, так и для личных. Как только вы начнете идти на уступки и все обсуждать, ваша жизнь засияет новыми красками. А вы ведь этого хотели?

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Тельца

Кому сегодня придется говорить много и по делу, так это Тельцу. Старайтесь быть более убедительными, если хотите перетянуть на свою сторону собеседника. Смело отправляйтесь на переговоры, совещания, собеседование. Только позаботьтесь обязательно о своем внешнем виде – он будет не менее важен, чем ваши слова.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Близнецов

Начало недели не будет для вас бодрым и активным, ведь вы так погуляли на выходных, что теперь нужен дополнительный день, чтобы прийти в норму. Но раскачиваться времени нет, ведь впереди много работы. Большая чашка кофе и полноценный завтрак зарядят немного вашу батарейку, а дальше все в ваших руках. Пойдите и заполучите какой-то очень крутой проект. Это бодрит лучше любого энергетика!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Рака

Не стоит начинать неделю со слишком бурной деятельности. Постарайтесь спокойно разобраться в текущих делах и поставить приоритеты на неделю. А потом можете отправляться на кофе с коллегой для обсуждения выходных. Вы все верно поняли – день нужно провести размеренно и спокойно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Льва

Ваша огненная львиная страсть и резвость сегодня поутихнут, поэтому смело можете побыть пушистиком и проситься на ручки, если сильно хочется. Полезно будет заняться самообразованием – используйте для этого каждую свободную минуту. А вечер проведите с бокалом вина за просмотром "Аббатства Даунтон".

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Девы

Доставайте из закромов всю вашу решительность и настойчивость – пришло время добиваться своего. При чем это касается как работы, так и личных отношений. Поучитесь у Льва рычать и доходчиво скажите всем о своих желаниях и потребностях. А вечером расслабьтесь и отдохните – впереди вас ждет много работы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Весов

Включайте сегодня все свое обаяние и очарование – вы будете покорять мир. Улыбайтесь, делайте комплименты и вы получите от людей сумасшедшую отдачу. Причем она будет не только в виде улыбок, а и в виде новых проектов, клиентов и денег. Надеюсь, вы читаете это в красивом костюме и с идеальной прической? Это сегодня очень важно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Скорпиона

Понедельник может оказаться для вас довольно тяжелым днем, когда на работе будет запара, а у вас все будет валиться из рук. Постарайтесь собрать себя в кучу, а если не получится – постарайтесь просто тихонечко пересидеть в уголке этот день – он ведь должен скоро закончиться.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы станете сами для себя гордостью – можете смело себя хвалить, радовать и баловать. Вы точно этого достойны, ведь проделали колоссальную работу. Но дело в том, что впереди у вас еще больше работы, поэтому похвалили, порадовали и снова за работу. А что вы думали – это навсегда? Возвращаемся к реальности.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Козерога

Как поется в одной песни: "Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко…". Ну, вы поняли, что расслабляться вам сегодня не придется. Но это ведь ничего – вы любите движение и купаться в роскоши тоже. Поэтому ноги в руки и вперед к завоеванию мира.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Водолея

Сегодня все будет позитивно, просто супер, класс, восхитительно. Но это ближе к вечеру, а пока – закатали рукава и в бой с цифрами, подсчетами, клиентами, коллегами. День обещает быть насыщенным рабочими делами. А вот вечером расслабьтесь по полной в ванной или на любимом диване.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Рыб

У кого будет нестабильное настроение с перепадами и скачками – тот Рыба. Постарайтесь все же отвлечь себя от негатива и задержаться на положительных эмоциях. Тогда вы сможете легко завершить все начатые проекты и сохранить хорошие отношения с окружающими. Вечер проведите в тишине с романом Ремарка в руках. Ах!

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме

Популярные статьи

Вчера, 07:45Психология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

31 октябряАфиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

31 октябряEvents

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020 в Украине и мире

31 октябряШоу-бизнес

"Время и Стекло" отыграли последний прощальный концерт. Как это было

31 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 31 октября: Весам необходимы перемены, а Скорпионам – проявить инициативу

30 октябряШоу-бизнес

Свидание в стиле "50 оттенков серого" и банджи-джампинг: как прошел второй выпуск "Холостячки"

30 октябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу во втором выпуске

30 октябряFun

Что такое Хэллоуин: история возникновения праздника и его символа Джека-фонаря

30 октябряШоу-бизнес

Как менялись условия в "ВИА Гре" за 20 лет: вся правда от Алены Винницкой и Миши Романовой

30 октябряFood

Устрашающий десерт на Хэллоуин: печенье "Пальцы ведьмы"

30 октябряLifestyle

Как устроить вечеринку на Хэллоуин: лучшие игры и конкурсы с фото

30 октябряСтиль

Елизавете ІІ подарили вышиванку за 12 тысяч гривен: создали ее в Полтавской области

30 октябряFood

Сколько стоит самый дорогой борщ в Киеве? Мы попробовали со страусиным мясом – репортаж

30 октябряFun

Мышь спряталась под животом у кота. Видео с "реальными Томом и Джерри" стало хитом

30 октябряШоу-бизнес

Ирина Федишин впервые призналась, что они с мужем переболели коронавирусом: "Пили успокоительные"

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
российский актер Федор Добронравов покинул съемки сериала "Сваты"
российский актер Федор Добронравов покинул съемки сериала "Сваты"
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять