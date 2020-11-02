Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее
Астрологический прогноз на 2 ноября для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на понедельник, 2 ноября 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Овна
Не будьте сегодня слишком упрямым бараном и старайтесь находить компромисс, ведь это важно как для решения рабочих дел, так и для личных. Как только вы начнете идти на уступки и все обсуждать, ваша жизнь засияет новыми красками. А вы ведь этого хотели?
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Тельца
Кому сегодня придется говорить много и по делу, так это Тельцу. Старайтесь быть более убедительными, если хотите перетянуть на свою сторону собеседника. Смело отправляйтесь на переговоры, совещания, собеседование. Только позаботьтесь обязательно о своем внешнем виде – он будет не менее важен, чем ваши слова.
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Близнецов
Начало недели не будет для вас бодрым и активным, ведь вы так погуляли на выходных, что теперь нужен дополнительный день, чтобы прийти в норму. Но раскачиваться времени нет, ведь впереди много работы. Большая чашка кофе и полноценный завтрак зарядят немного вашу батарейку, а дальше все в ваших руках. Пойдите и заполучите какой-то очень крутой проект. Это бодрит лучше любого энергетика!
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Рака
Не стоит начинать неделю со слишком бурной деятельности. Постарайтесь спокойно разобраться в текущих делах и поставить приоритеты на неделю. А потом можете отправляться на кофе с коллегой для обсуждения выходных. Вы все верно поняли – день нужно провести размеренно и спокойно.
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Льва
Ваша огненная львиная страсть и резвость сегодня поутихнут, поэтому смело можете побыть пушистиком и проситься на ручки, если сильно хочется. Полезно будет заняться самообразованием – используйте для этого каждую свободную минуту. А вечер проведите с бокалом вина за просмотром "Аббатства Даунтон".
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Девы
Доставайте из закромов всю вашу решительность и настойчивость – пришло время добиваться своего. При чем это касается как работы, так и личных отношений. Поучитесь у Льва рычать и доходчиво скажите всем о своих желаниях и потребностях. А вечером расслабьтесь и отдохните – впереди вас ждет много работы.
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Весов
Включайте сегодня все свое обаяние и очарование – вы будете покорять мир. Улыбайтесь, делайте комплименты и вы получите от людей сумасшедшую отдачу. Причем она будет не только в виде улыбок, а и в виде новых проектов, клиентов и денег. Надеюсь, вы читаете это в красивом костюме и с идеальной прической? Это сегодня очень важно.
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Скорпиона
Понедельник может оказаться для вас довольно тяжелым днем, когда на работе будет запара, а у вас все будет валиться из рук. Постарайтесь собрать себя в кучу, а если не получится – постарайтесь просто тихонечко пересидеть в уголке этот день – он ведь должен скоро закончиться.
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Стрельца
Сегодня вы станете сами для себя гордостью – можете смело себя хвалить, радовать и баловать. Вы точно этого достойны, ведь проделали колоссальную работу. Но дело в том, что впереди у вас еще больше работы, поэтому похвалили, порадовали и снова за работу. А что вы думали – это навсегда? Возвращаемся к реальности.
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Козерога
Как поется в одной песни: "Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко…". Ну, вы поняли, что расслабляться вам сегодня не придется. Но это ведь ничего – вы любите движение и купаться в роскоши тоже. Поэтому ноги в руки и вперед к завоеванию мира.
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Водолея
Сегодня все будет позитивно, просто супер, класс, восхитительно. Но это ближе к вечеру, а пока – закатали рукава и в бой с цифрами, подсчетами, клиентами, коллегами. День обещает быть насыщенным рабочими делами. А вот вечером расслабьтесь по полной в ванной или на любимом диване.
Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Рыб
У кого будет нестабильное настроение с перепадами и скачками – тот Рыба. Постарайтесь все же отвлечь себя от негатива и задержаться на положительных эмоциях. Тогда вы сможете легко завершить все начатые проекты и сохранить хорошие отношения с окружающими. Вечер проведите в тишине с романом Ремарка в руках. Ах!
Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:
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