Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

Астрологический прогноз на 2 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 2 ноября 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Овна

Не будьте сегодня слишком упрямым бараном и старайтесь находить компромисс, ведь это важно как для решения рабочих дел, так и для личных. Как только вы начнете идти на уступки и все обсуждать, ваша жизнь засияет новыми красками. А вы ведь этого хотели?

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Тельца

Кому сегодня придется говорить много и по делу, так это Тельцу. Старайтесь быть более убедительными, если хотите перетянуть на свою сторону собеседника. Смело отправляйтесь на переговоры, совещания, собеседование. Только позаботьтесь обязательно о своем внешнем виде – он будет не менее важен, чем ваши слова.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Близнецов

Начало недели не будет для вас бодрым и активным, ведь вы так погуляли на выходных, что теперь нужен дополнительный день, чтобы прийти в норму. Но раскачиваться времени нет, ведь впереди много работы. Большая чашка кофе и полноценный завтрак зарядят немного вашу батарейку, а дальше все в ваших руках. Пойдите и заполучите какой-то очень крутой проект. Это бодрит лучше любого энергетика!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Рака

Не стоит начинать неделю со слишком бурной деятельности. Постарайтесь спокойно разобраться в текущих делах и поставить приоритеты на неделю. А потом можете отправляться на кофе с коллегой для обсуждения выходных. Вы все верно поняли – день нужно провести размеренно и спокойно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Льва

Ваша огненная львиная страсть и резвость сегодня поутихнут, поэтому смело можете побыть пушистиком и проситься на ручки, если сильно хочется. Полезно будет заняться самообразованием – используйте для этого каждую свободную минуту. А вечер проведите с бокалом вина за просмотром "Аббатства Даунтон".

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Девы

Доставайте из закромов всю вашу решительность и настойчивость – пришло время добиваться своего. При чем это касается как работы, так и личных отношений. Поучитесь у Льва рычать и доходчиво скажите всем о своих желаниях и потребностях. А вечером расслабьтесь и отдохните – впереди вас ждет много работы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Весов

Включайте сегодня все свое обаяние и очарование – вы будете покорять мир. Улыбайтесь, делайте комплименты и вы получите от людей сумасшедшую отдачу. Причем она будет не только в виде улыбок, а и в виде новых проектов, клиентов и денег. Надеюсь, вы читаете это в красивом костюме и с идеальной прической? Это сегодня очень важно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Скорпиона

Понедельник может оказаться для вас довольно тяжелым днем, когда на работе будет запара, а у вас все будет валиться из рук. Постарайтесь собрать себя в кучу, а если не получится – постарайтесь просто тихонечко пересидеть в уголке этот день – он ведь должен скоро закончиться.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы станете сами для себя гордостью – можете смело себя хвалить, радовать и баловать. Вы точно этого достойны, ведь проделали колоссальную работу. Но дело в том, что впереди у вас еще больше работы, поэтому похвалили, порадовали и снова за работу. А что вы думали – это навсегда? Возвращаемся к реальности.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Козерога

Как поется в одной песни: "Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко…". Ну, вы поняли, что расслабляться вам сегодня не придется. Но это ведь ничего – вы любите движение и купаться в роскоши тоже. Поэтому ноги в руки и вперед к завоеванию мира.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Водолея

Сегодня все будет позитивно, просто супер, класс, восхитительно. Но это ближе к вечеру, а пока – закатали рукава и в бой с цифрами, подсчетами, клиентами, коллегами. День обещает быть насыщенным рабочими делами. А вот вечером расслабьтесь по полной в ванной или на любимом диване.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2020 года, для Рыб

У кого будет нестабильное настроение с перепадами и скачками – тот Рыба. Постарайтесь все же отвлечь себя от негатива и задержаться на положительных эмоциях. Тогда вы сможете легко завершить все начатые проекты и сохранить хорошие отношения с окружающими. Вечер проведите в тишине с романом Ремарка в руках. Ах!

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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