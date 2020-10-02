Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 2 октября: Ракам необходима прогулка, а Львам – приятная компания

Сегодня, 05:27

Астрологический прогноз на 2 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 2 октября 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Овна

Работа: день идеально подходит для рутинной работы и решения дел, на которые никогда нет времени.

Здоровье: можете предаться меланхолии и унынию – постарайтесь взбодриться, чтобы это состояние у вас не затянулось.

Любовь: насладитесь приятной компанией человека, который вам не безразличен.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Тельца

Работа: сегодня вам будет сложно сконцентрироваться на одном деле, поэтому рабочие дела будут даваться с трудом.

Здоровье: активный спорт поможет вам справиться с любой хандрой.

Любовь: устройте романтическое свидание или ужин для любимого человека.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: вам представится шанс улучшить материальное положение или продвинуться по карьерной лестнице.

Здоровье: отличное настроение сегодня будет порождать отличное самочувствие.

Любовь: сегодня вам не лишним будет провести время в одиночестве и привести мысли в порядок – любимый человек вас поймет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Рака

Работа: отложите дела, требующие от вас точности, ведь если не учесть какую-либо мелочь, то она может иметь негативные последствия.

Здоровье: старайтесь обязательно устроить себе прогулку в парке или возле водоема – это поможет вам обрести душевное спокойствие.

Любовь: старайтесь избегать негативных эмоций и раздражения – это может привести к разногласиям в паре.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Льва

Работа: запланируйте на сегодня как можно больше различных дел и сможете порадоваться вечером сколько всего успели.

Здоровье: обратите внимание на свое самочувствие и не перетруждайтесь сегодня.

Любовь: насладитесь компанией человека, который вам интересен.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Девы

Работа: сегодня важно держать руку на пульсе событий, чтобы ничего не упустить. Вы непременно добьетесь успеха.

Здоровье: как можно чаще бывайте в местах, где весело и интересно – тогда и настроение будет отменное.

Любовь: вас ждет новое романтическое увлечение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Весов

Работа: не стоит торопиться сегодня с принятием решения – лучше возьмите паузу на то, чтобы все обдумать.

Здоровье: будьте осторожны при работе с горячими и острыми предметами.

Любовь: будьте активнее и настойчивее, если хотите привлечь внимание интересующего вас человека.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: смело можете браться за новые дела – вас непременно ждет успех.

Здоровье: избегайте переутомления – отдых и полноценный сон вам необходимы.

Любовь: проявите инициативу и пригласите на свидание того, кто вам симпатичен.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: старайтесь не слишком плотно планировать свой день, ведь ситуация может поменяться в любой момент и вам необходимо будет иметь хоть небольшой зазор времени.

Здоровье: займитесь здоровьем и обследуйтесь, если вас что-то беспокоит.

Любовь: порадуют встречи с друзьями и близкими людьми.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Козерога

Работа: рабочие вопросы будут решаться сегодня не так быстро, как вам хотелось бы. Но не опускайте руки и просто хорошо делайте свое дело.

Здоровье: полноценный сон и правильная пища способны наполнить вас невероятной энергией.

Любовь: будьте лояльными по отношению к близким людям – сможете избежать конфликта.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Водолея

Работа: смело беритесь за любые новые дела, переговоры, обсуждения и подписание договоров. Вы сможете успешно все реализовать.

Здоровье: не обращайте внимание на сплетни и разговоры за вашей спиной, иначе можете сильно загрустить и уйти в меланхолию.

Любовь: найдите правильные слова для разговора по душам со своей второй половиной – так вы сможете избежать многих конфликтов и даже расставания.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Рыб

Работа: в рабочих делах у вас начинается благоприятное время. Сможете осуществить все запланированные дела и даже решить самые трудные вопросы.

Здоровье: позаботьтесь сегодня о себе и порадуйте чем-то приятным.

Любовь: наслаждайтесь жизнью и тем, что у вас есть – будьте благодарны за это и в результате получите гораздо больше.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какие знаки зодиака самые любящие: таких только три Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: все знаки зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами

Популярные статьи

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в школьном учебнике вызвали скандал: что возмутило родителей

Вчера, 16:37Шоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

Вчера, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 сентябряШоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

30 сентябряСтиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

30 сентябряШоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

30 сентябряFun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

30 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

30 сентябряEvents

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

29 сентябряТехно

Шедевр дизайнеров – Mercedes представил неоновый суперкар (видео)

29 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

29 сентябряFun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

29 сентябряАктуально

Легенда "Шахтера" купил квартиру в Киеве

Новости партнеров

Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица свела с ума артиста
Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица свела с ума артиста
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Агутин показал любимую женщину на фоне слухов про измену Варум
Агутин показал любимую женщину на фоне слухов про измену Варум
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Тайный роман замужней судьи Х-Фактора вскрылся
Тайный роман замужней судьи Х-Фактора вскрылся
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять