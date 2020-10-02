Гороскоп на сегодня 2 октября: Ракам необходима прогулка, а Львам – приятная компания

Астрологический прогноз на 2 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 2 октября 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Овна

Работа: день идеально подходит для рутинной работы и решения дел, на которые никогда нет времени.

Здоровье: можете предаться меланхолии и унынию – постарайтесь взбодриться, чтобы это состояние у вас не затянулось.

Любовь: насладитесь приятной компанией человека, который вам не безразличен.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Тельца

Работа: сегодня вам будет сложно сконцентрироваться на одном деле, поэтому рабочие дела будут даваться с трудом.

Здоровье: активный спорт поможет вам справиться с любой хандрой.

Любовь: устройте романтическое свидание или ужин для любимого человека.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: вам представится шанс улучшить материальное положение или продвинуться по карьерной лестнице.

Здоровье: отличное настроение сегодня будет порождать отличное самочувствие.

Любовь: сегодня вам не лишним будет провести время в одиночестве и привести мысли в порядок – любимый человек вас поймет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Рака

Работа: отложите дела, требующие от вас точности, ведь если не учесть какую-либо мелочь, то она может иметь негативные последствия.

Здоровье: старайтесь обязательно устроить себе прогулку в парке или возле водоема – это поможет вам обрести душевное спокойствие.

Любовь: старайтесь избегать негативных эмоций и раздражения – это может привести к разногласиям в паре.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Льва

Работа: запланируйте на сегодня как можно больше различных дел и сможете порадоваться вечером сколько всего успели.

Здоровье: обратите внимание на свое самочувствие и не перетруждайтесь сегодня.

Любовь: насладитесь компанией человека, который вам интересен.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Девы

Работа: сегодня важно держать руку на пульсе событий, чтобы ничего не упустить. Вы непременно добьетесь успеха.

Здоровье: как можно чаще бывайте в местах, где весело и интересно – тогда и настроение будет отменное.

Любовь: вас ждет новое романтическое увлечение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Весов

Работа: не стоит торопиться сегодня с принятием решения – лучше возьмите паузу на то, чтобы все обдумать.

Здоровье: будьте осторожны при работе с горячими и острыми предметами.

Любовь: будьте активнее и настойчивее, если хотите привлечь внимание интересующего вас человека.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: смело можете браться за новые дела – вас непременно ждет успех.

Здоровье: избегайте переутомления – отдых и полноценный сон вам необходимы.

Любовь: проявите инициативу и пригласите на свидание того, кто вам симпатичен.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: старайтесь не слишком плотно планировать свой день, ведь ситуация может поменяться в любой момент и вам необходимо будет иметь хоть небольшой зазор времени.

Здоровье: займитесь здоровьем и обследуйтесь, если вас что-то беспокоит.

Любовь: порадуют встречи с друзьями и близкими людьми.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Козерога

Работа: рабочие вопросы будут решаться сегодня не так быстро, как вам хотелось бы. Но не опускайте руки и просто хорошо делайте свое дело.

Здоровье: полноценный сон и правильная пища способны наполнить вас невероятной энергией.

Любовь: будьте лояльными по отношению к близким людям – сможете избежать конфликта.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Водолея

Работа: смело беритесь за любые новые дела, переговоры, обсуждения и подписание договоров. Вы сможете успешно все реализовать.

Здоровье: не обращайте внимание на сплетни и разговоры за вашей спиной, иначе можете сильно загрустить и уйти в меланхолию.

Любовь: найдите правильные слова для разговора по душам со своей второй половиной – так вы сможете избежать многих конфликтов и даже расставания.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, для Рыб

Работа: в рабочих делах у вас начинается благоприятное время. Сможете осуществить все запланированные дела и даже решить самые трудные вопросы.

Здоровье: позаботьтесь сегодня о себе и порадуйте чем-то приятным.

Любовь: наслаждайтесь жизнью и тем, что у вас есть – будьте благодарны за это и в результате получите гораздо больше.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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