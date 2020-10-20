Гороскоп на сегодня 20 октября: у Овна идеальное время для любви, а Тельца ждет напряженный день

Астрологический прогноз на 20 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 20 октября 2020 года. Вас ждет насыщенный и активный день, поэтому запланируйте себе как можно больше важных встреч и будьте активнее. Не перетруждайтесь физически и найдите время для отдыха. А вечер обязательно проведите в кругу родных и близких людей.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Овна

Работа: старайтесь браться только за те дела, которые вам под силу и на которые вы не будете тратить слишком много энергии.

Здоровье: позаботьтесь о своем здоровье и эмоциональном состоянии.

Любовь: день будет идеальным для влюбленных представителей этого знака, и тех, кто находится в поиске. Не стесняйтесь прямо говорить о своих желаниях.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Тельца

Работа: сегодня профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями. Старайтесь не делать резких телодвижений в любой из сфер.

Здоровье: постарайтесь перейти на здоровое питание.

Любовь: держите эмоции под контролем, тогда и с другими делами будет справиться проще.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: вам сложно будет найти общий язык с людьми – будьте терпимее сегодня, чтобы избежать выяснения отношений.

Здоровье: перейдите на здоровое питание и отрегулируйте сон.

Любовь: возможна встреча со старыми знакомыми – не растеряйтесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Рака

Работа: у вас появятся шансы улучшить свое материальное положение – не упустите их.

Здоровье: дыхательные упражнения помогут избавиться от стресса и тревоги.

Любовь: в любовном плане могут быть перемены в положительную сторону.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Льва

Работа: к новым источникам заработка отнеситесь сегодня настороженно и лучше все еще раз перепроверьте.

Здоровье: старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и с приятными людьми – это пойдет на пользу вашему психоэмоциональному состоянию.

Любовь: старайтесь избегать конфликтных ситуаций с родными людьми.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Девы

Работа: благоприятное время для любых дел – смело беритесь за новые проекты и вы непременно достигнете успеха.

Здоровье: старайтесь не переохлаждаться и пить витамины.

Любовь: положительные эмоции получите от встречи с друзьями и близкими людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Весов

Работа: сегодня больше слушайте и меньше говорите, так сможете получить больше полезной информации.

Здоровье: уделяйте время своему хобби – это поможет здорово отвлечься от рабочих и стрессовых ситуаций.

Любовь: насладитесь компанией любимого человека – вам это понравится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: можете подвергнуться влиянию со стороны, поэтому старайтесь придерживаться своего мнения – оно будет единственно правильным.

Здоровье: если возникают малейшие недомогания – идите к врачу. Затягивать с проблемами со здоровьем сейчас особенно опасно.

Любовь: старайтесь больше времени проводить с близкими людьми – это наполнит вас положительными эмоциями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: благоприятный день для расширения круга своих деловых знакомств – будьте уверенными в себе и к вам потянуться люди.

Здоровье: старайтесь больше отдыхать и делать то, что приносит вам удовольствие.

Любовь: не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать или поучить – можете испортить отношения с близкими.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Козерога

Работа: сконцентрируйтесь на важном и не отвлекайтесь на мелочи – только так сможете достичь успеха.

Здоровье: приятное общение с близким человеком пойдет на пользу вашему эмоциональному состоянию.

Любовь: избегайте новых знакомств с противоположным полом, особенно если на общение вас толкает не духовное родство, а любовный интерес.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Водолея

Работа: можете получить интересное деловое предложение. Постарайтесь быстро выяснить все нюансы и возможные риски, чтобы не затягивать с ответом.

Здоровье: постарайтесь больше времени провести на свежем воздухе.

Любовь: не спешите с принятием очень важных решений – все должно проходить плавно и спокойно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, для Рыб

Работа: сейчас вы четко понимаете, чего хотите и уверенно двигаетесь в правильном направлении. Будьте уверенными в себе и у вас все получится.

Здоровье: наполнитесь энергией с того источника, который вам ближе.

Любовь: если кто-то из родственников попросит о помощи – не отказывайте, вам самим это принесет удовольствие.

Как магнитные бури влияют на людей – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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