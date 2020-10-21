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Гороскоп на сегодня 21 октября: Близнецам необходим активный отдых, а Раку – массаж

Сегодня, 05:03

Астрологический прогноз на 21 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 21 октября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Овна

Работа: сегодня все рабочие дела необходимо решать самостоятельно – так сможете избежать проблем и подстав.

Здоровье: займитесь йогой, сделайте растяжку и хотя бы подтянитесь на турнике два раза.

Любовь: возьмите на себя организацию совместного досуга и ваш любимый человек будет в восторге.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Тельца

Работа: старайтесь сегодня больше слушать и меньше говорить – избавите себя от необходимости объясняться и извиняться.

Здоровье: избегайте мест скопления людей – сможете избежать не только негативных эмоций, но и обезопасите себя от заражения вирусами.

Любовь: уделите вечером время любимому человеку, который за вами соскучился уже.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: любую работу делайте сегодня не спеша и не отвлекайтесь на мелочи – сможете получить хороший результат.

Здоровье: активный отдых подойдет вам сегодня лучше любого другого.

Любовь: устройте для любимого человека квест с сюрпризом или возьмите с собой на пробежку в парк – это здорово сближает.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Рака

Работа: сегодня в ваших профессиональных делах не произойдет ничего сверхъестественного, но лучше держите руку на пульсе.

Здоровье: массаж и теплая ванна на ночь здорово вас расслабят.

Любовь: отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Льва

Работа: у вас сегодня будет сил и энергии через край – направьте ее в правильное русло.

Здоровье: отрегулируйте сон и вы будете чувствовать себя намного лучше.

Любовь: проведите вечер в приятной компании с человеком, который вам нравится.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Девы

Работа: можете допустить серьезные ошибки в профессиональной деятельности, поэтому не спешите с принятием решений.

Здоровье: старайтесь избегать стресса – это отразиться и на вашем самочувствии.

Любовь: приятные встречи, новые знакомства и внимание противоположного пола могут вылиться в роман.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Весов

Работа: будете чувствовать себя всесильным и всемогущим – настройтесь на рабочую волну и сможете добиться очень высоких результатов.

Здоровье: спите хорошо и питайтесь регулярно – это хорошо отразиться на вашем самочувствии.

Любовь: благоприятный период для новых знакомств и всего, что связано с любовью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: стабильность, удача и поощрение ждут вас сегодня на профессиональном поприще – не упустите свой шанс.

Здоровье: верните в свою жизнь регулярные занятия спортом и вы забудете о плохом самочувствии.

Любовь: старайтесь больше времени проводить в компании тех людей, с которыми вам хорошо.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: научитесь выполнять маленькие задачи быстро и в первую очередь, чтобы не отвлекаться во время более важных проектов.

Здоровье: расслабляющий массаж и легкий ужин сделают завершение дня незабываемым.

Любовь: не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте сдержаннее.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Козерога

Работа: день располагает к спокойной размеренной работе и приятной компании коллег.

Здоровье: полезно заняться физическими упражнениями.

Любовь: вечер обязательно проведите в объятиях любимого человека – это необходимо вам обоим.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Водолея

Работа: не стесняйтесь внедрять новшества в различных областях вашей жизни. В работе это будет особенно важно.

Здоровье: переходите на здоровое питание и отказывайтесь скорее от плохих привычек.

Любовь: чаще обнимайте любимого человека и говорите о своих чувствах.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, для Рыб

Работа: вы уверенно двигаетесь к своей цели и вы совсем скоро получите то, что так хотели. Может поступить заманчивое предложение.

Здоровье: больше времени уделите себе и своему здоровью.

Любовь: старайтесь анализировать свое поведение, чтобы не срываться на родных. Это поможет вам сохранить с ними хорошие отношения.

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Источник: Сегодня
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