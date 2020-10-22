Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 22 октября: Овну необходимо избегать стресса, а Тельцу – прогуляться на свежем воздухе

Сегодня, 05:17

Астрологический прогноз на 22 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 22 октября 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Овна

Работа: могут возникнуть конфликты, которые негативно повлияют на вашу работу. Старайтесь избегать их или быстро завершать.

Здоровье: старайтесь уменьшить стресс с помощью медитации или дыхательных практик.

Любовь: ваш любимый человек захочет больше времени проводить с вами, поэтому старайтесь быстрее завершить все рабочие дела.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Тельца

Работа: идеальный день для планирования новых и важных дел на ближайшие полгода. Старайтесь сконцентрироваться на главном.

Здоровье: прогулка на свежем воздухе пойдет вам на пользу.

Любовь: в кругу семьи вас ждет тишь и гладь – насладитесь этим временем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: любыми способами старайтесь сегодня избегать конфликтов.

Здоровье: хорошее настроение порождает хорошее самочувствие – не забывайте об этом.

Любовь: можете столкнуться с трудностями в любовной сфере. Не отчаивайтесь и не порите горячку, это все временно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Рака

Работа: сможете сегодня добиться всего, чего хотите. Главное – целенаправленно двигайтесь к своей цели.

Здоровье: старайтесь держать свои мысли в порядке и перестаньте нервничать по пустякам – это вредно.

Любовь: не обижайте близких людей, ведь все сказанное сгоряча может вернуться к вам бумерангом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Льва

Работа: бросьте свои силы на совершение добрых дел – в ближайшем будущем вам это вернется сполна.

Здоровье: обратите внимание на свое здоровье и не жалейте на него денег.

Любовь: со стороны близких найдете понимание и поддержку.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Девы

Работа: легко планируйте свой рабочий график, плотно заставляя его встречами и совещаниями. Они принесут вам успех.

Здоровье: легкий ужин и теплая ванна станут замечательным завершением вашего дня.

Любовь: личные переживания лучше всего не выставлять напоказ. Вечер проведите в уединении.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Весов

Работа: не давайте воли своим отрицательным эмоциям – можете испортить отношения с коллегами и начальством.

Здоровье: старайтесь расслабиться и отвлечься от негативных мыслей – это поможет вам чувствовать себя лучше.

Любовь: одиноким представителям этого знака противопоказано сегодня сидеть дома – идите в свет и заводите новые знакомства.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: дела, которые даются вам очень сложно, лучше перенести на другой день. Займитесь лучше тем, что приносит удовольствие.

Здоровье: правильное питание и умеренные физические нагрузки должны быть в вашем графике каждый день.

Любовь: у одиноких представителей этого знака появиться шанс найти человека, который принесет в вашу жизнь яркие впечатления.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: настройтесь на продуктивную работу и упорно трудитесь на результат. У вас все получится.

Здоровье: постарайтесь не переедать и пить больше воды.

Любовь: данный период очень благоприятен для всего, что связано с любовью.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Козерога

Работа: если вам сегодня захочется посидеть на двух стульях одновременно – помните, что ничего хорошего из этого не выйдет. Сконцентрируйтесь на главном.

Здоровье: исключите любую жирную и очень острую пищу из рациона.

Любовь: насладитесь общением с любимым человеком и проведите вечер только вдвоем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Водолея

Работа: сможете сегодня здорово преуспеть в любых начинаниях. Главное – не сидите сложа руки и вы добьетесь успеха.

Здоровье: постарайтесь меньше есть мучных изделий и больше двигаться.

Любовь: противопоказано заниматься выяснением отношений с любимым человеком. Контролируйте свои эмоции.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, для Рыб

Работа: старайтесь держать сегодня под контролем все свои слова и действия. Это важно, если не хотите допустить ошибку.

Здоровье: добавьте в свою жизнь новый вид спорта.

Любовь: старайтесь слышать то, что говорит вам ваш любимый человек. Это поможет избежать выяснения отношений.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 18-24 октября: все знаки зодиака Сильнейшая магнитная буря в октябре: какие дни самые опасные и как их пережить
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица свела с ума артиста
Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица свела с ума артиста
Звезда сериала "Сваты" Добронравов: "Слава Богу, жена рядом"
Звезда сериала "Сваты" Добронравов: "Слава Богу, жена рядом"
Последний день рождения Скрябина: вдова рассказала всю правду
Последний день рождения Скрябина: вдова рассказала всю правду

Популярные статьи

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

Ким Кардашьян – 40: ТОП-10 самых сексапильных нарядов светской львицы

Вчера, 10:47Шоу-бизнес

Спустя два месяца после смерти жены Джон Траволта потерял племянника

20 октябряШоу-бизнес

В белье и на каблуках: Бритни Спирс продолжает пугать публику эротическими танцами (видео)

20 октябряШоу-бизнес

Слава Каминская прокомментировала слухи о романе с экс-депутатом

20 октябряFun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

20 октябряFun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

20 октябряШоу-бизнес

Кэндис Свейнпол — 32! Самые горячие фото "ангела" Victoria's Secret

20 октябряFun

Пассажирка самолета кашляла на попутчиков и кричала, что все умрут. Ее "выбросили" за борт (видео)

20 октябряШоу-бизнес

У королевы Елизаветы II появился новый официальный портрет

19 октябряШоу-бизнес

Бывшая девушка Дмитрия Стужука: "На похоронах не была, но помолилась за него в церкви"

19 октябряEvents

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

19 октябряFun

Министр назвала премьера "дебилом". Она думала, что камера уже выключена (видео)

19 октябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк после долгой паузы вышла на связь

19 октябряПсихология

Сильнейшая магнитная буря в октябре: какие дни самые опасные и как их пережить

19 октябряШоу-бизнес

После всех ссор и обид: Кухар и Фреймут вместе вышли на паркет "Танців з зірками"

19 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 19 октября: Водолею нужно остерегаться новых знакомств, а Рыбам – насладиться жизнью

Новости партнеров

В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
В семье Лилии Ребрик случилось пополнение
В семье Лилии Ребрик случилось пополнение
Оксана Марченко женила 23-летнего сына: подробности свадьбы
Оксана Марченко женила 23-летнего сына: подробности свадьбы
Шоптенко зареклась участвовать в шоу "Танцы со звездами"
Шоптенко зареклась участвовать в шоу "Танцы со звездами"
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять