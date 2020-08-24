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Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

Сегодня, 05:17

Астрологический прогноз на 24 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 24 августа 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Овна

Идеальный день, чтобы укрепить свои позиции в коллективе и продвинуться выше по карьерной лестнице. Пришло ваше время – действуйте, проявляйте интерес. Своем любимому человеку сделайте сюрприз – это улучшит ваши отношения и порадует вашу половинку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Тельца

Сегодня смело можете рассчитывать на получение большой прибыли в виде наследства или повышения. Старайтесь умело обращаться с деньгами, чтобы не потратить все и сразу. Но помните, что сейчас настает хорошее время для развлечений и для любой смены привычной обстановки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Близнецов

Держите себя в руках и контролируйте эмоции, если вы не хотите поругаться с важными для вас людьми. Не совершайте поступков, о которых вам потом неудобно будет вспоминать. А вот рабочие дела будут продвигаться хорошо для вас.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Рака

Старайтесь сегодня больше анализировать свои чувства и поступки. Не рубите с плеча, но и не пытайтесь затянуть ситуацию. Просто возьмите небольшую паузу и примите верное для вас решение. Вечером постарайтесь отдохнуть и развлечься.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Льва

Все, что вы будете сегодня делать, станет успешным. Старайтесь не принимать опрометчивых решений и не накалять обстановку. Заручитесь поддержкой влиятельных друзей и решите вопрос, который для вас имеет большое значение. Сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Девы

Уделите сегодня больше внимания информации, которую вы получите – она может вам очень пригодиться. Терпение и выдержка помогут сохранить мир в семье. Старайтесь вечер выделить для своих любимых дел.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Весов

Чтобы удачно реализовать все, что вы себе запланировали, нельзя спешить и отвлекаться. Старайтесь лучше вникать во все детали и перепроверять информацию. Вторую половину дня проведите с семьей – вам это необходимо для восстановления душевных сил.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Скорпиона

Не берите на себя слишком много дел и обязательств – учитесь делегировать. Во-первых, вы сегодня все не потянете, а во-вторых, к вечеру вам нужно будет хорошо выглядеть, ведь вас ждет романтическая встреча. Отношения, которые завяжутся сегодня, обещают быть очень яркими.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Стрельца

Держите свои эмоции сегодня при себе и просто делайте то, что написали в свой план на день. Иначе можете подолгу отвлекаться на какие-то неважные дела, а потом еще и корить себя за то, что чего-то не сделали. Уделите внимание близким людям – им сейчас нужна ваша поддержка.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Козерога

Вас ждет удачный день, поэтому хорошее настроение вам обеспечено. Старайтесь самостоятельно решать свои вопросы, не привлекая никого. Будьте активнее и целеустремленнее, и скоро ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Водолея

Хороший день для встреч, гостей и вечеринки. Но стоит вовремя остановиться, чтобы потом не корить себя за поступки, за которые будет стыдно. Не забывайте сегодня о рабочих делах – их решение скажется на ваших успехах. Вечер уделите любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, для Рыб

Сегодня сможете найти решение текущих задач и решить те вопросы, которые вас отвлекали в последнее время. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла. А день посвятите тем делам, которые делают вас счастливыми.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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