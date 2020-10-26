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Гороскоп на сегодня 26 октября: Девам нужно продумать образ на день, а Весам – перестать зацикливаться

Сегодня, 05:17

Астрологический прогноз на 26 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 26 октября 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Овна

Наконец-то можно начать заниматься спортом, садится на диету и отказываться от плохи привычек. Понедельник же. Вы ведь постоянно себе это обещаете – пора действовать. В спорных ситуациях на работе перестаньте упираться и противиться, иначе удара под дых от коллег вам не избежать. А вот упорство свое лучше проявите с человеком, который вам нравится и расскажите уже про свои чувства.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Тельца

Если хотите успеть сделать сегодня хоть что-то полезное, напишите себе подробный план и не отклоняйтесь от него ни на шаг. Рядом обязательно появятся искусители, которые потянут вас на очередной кофе, вечеринку или свидание. Но вы ведь хотите стать богатым и успешным, поэтому придется сегодня поработать и отшить всех своих искусителей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Близнецов

Со своими вопросами по работе старайтесь разбираться самостоятельно, а не спихивать их на других. При этом еще и эмоции свои контролировать необходимо, если не хотите получить шквал агрессии в свою сторону. Вечером уже сможете выдохнуть под "Друзей" с бутылочкой пива на диване.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Рака

При всем желании ничего не делать, мечтать о светлом будущем и роскошной жизни, нужно поднять себя с дивана и отправить на работу. Беритесь все же за дела, которые не требуют большой концентрации – иначе нагоняя от шефа вам не избежать. А вот вечером обнимайте покрепче своего любимого человека, укрывайтесь пледом, если отопления у вас еще не включили, и мечтайте себе на здоровье о чем хотите.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Льва

Сегодня ваша хищная хватка понадобиться в решении рабочих дел. Если не будете постоянно выбегать на перекуры или праздно потягивать кофе в обед – не упустите хороший проект или предложение от начальства. А вот вечером пуститесь в веселье, чтобы отпраздновать продуктивное начало рабочей недели.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Девы

Ваша педантность будет сегодня очень к стати в решении рабочих вопросов и начальству вы очень понравитесь. Обязательно продумайте свой образ на день. Совершая покупки – контролируйте себя, если не хотите потратить всю зарплату за раз. Вечер обязательно должен быть пьянящим, романтичным и страстным.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Весов

Не важно с какой ноги вы сегодня встали с кровати – левой или правой, не зацикливайтесь ни на чем. Ретроградный период дал вам жару, но завтра еще и вторая волна мощных магнитных бурь, поэтому не распускайте слюни и не мешкайте. Если сложно сконцентрироваться, берите старую добрую ручку, блокнот и пишете все, что необходимо выполнить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Скорпиона

Сегодняшний день не даст вам расслабиться и даже проверит на прочность вашу нервную систему. Поэтому записывайте: замените кофе на крепкий чай, не пропускайте приемы пищи, съешьте полплитки черного шоколада и выдохните. Впереди период магнитных бурь, поэтому многих будет трясти не по детски.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Стрельца

Ваша меткость попадания в цель сегодня будет зависеть от настроения и состояния. Посылайте куда подальше нытиков и не грузите себя проблемами других людей. На работе ловите удачный момент для разговора с начальством – он вас точно сможет порадовать. А вот вечер проведите с бокальчиком вина и в обнимку с близким человеком.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Козерога

Все, что вы сегодня будете говорить, пропускайте через цензуру иначе понятия от окружающих вы не дождетесь. Помогите бабушке перейти через дорогу, спасите кота с дерева или поздоровайтесь наконец с соседом в лифте – вас это очень вдохновит. А вот самым удачным планом на вечер станет уединение с книгой, которая уже устала пылиться на полке.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Водолея

Понедельник для вас станет таким тяжелым, что вы почувствуете себя Атлантом. Но это и не удивительно, ведь вы взяли на себя много обязанностей, которые теперь должны выполнить. Съешьте шпината на завтрак и как Папай из мультика отправляйтесь покорять мир. Вечером сможете здорово собой гордиться, лежа на любимом диване.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года, для Рыбы

Удачный день, чтобы покорить свою новую вершину на работе. Будьте смелее, нарядитесь хорошо и меньше треплите языком – лучше больше слушайте. Ближе к вечеру получите предложение от начальства, от которого сложно будет отказаться. А вы и не отказывайтесь, а быстренько ныряйте в новое амплуа успешного человека.

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Источник: Сегодня
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