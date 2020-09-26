Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 26 сентября: Водолею нельзя лениться, а Рыбам – перетруждаться

Сегодня, 05:23

Астрологический прогноз на 26 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 26 сентября 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Овна

Работа: сегодня вы можете поставить перед собой недостижимые цели, к которым будет сложно подобрать способы реализации. Лучше возьмите паузу на то, чтобы все обдумать.

Здоровье: не перегружайте себя физическими нагрузками – можете слишком много сил потратить впустую.

Любовь: будьте сегодня милее и терпимее к любимому человеку – это поможет сохранить мир в отношениях.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: сегодня нужно больше времени уделить работе с информацией. Не вмешивайтесь в сомнительные дела и махинации.

Здоровье: займитесь здоровьем и обретением полезных привычек.

Любовь: вам придется постараться, чтобы сохранить мир в отношениях с любимым человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: если не будете хитрить и впутываться в махинации – достигнете успеха в делах.

Здоровье: важно сдать все необходимые анализы и пройти плановое обследование.

Любовь: в отношениях вас ждет гармония и взаимопонимание.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Рака

Работа: не старайтесь сегодня решить все и сразу. Распланируйте день и правильно выставите приоритеты.

Здоровье: старайтесь мыслить позитивно – от этого зависит не только ваше настроение, а и здоровье.

Любовь: избегайте фальши в отношениях. Хороший день для новых романтических знакомств.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Льва

Работа: сегодня любое дело, за которое вы будете браться, принесет вам успех. Не ленитесь.

Здоровье: обязательно попрактикуйте сегодня медитации или другие любые дыхательные упражнения.

Любовь: будьте лояльными к своему любимому человеку – ему сейчас необходима ваша поддержка и понимание.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Девы

Работа: сможете быстро и удачно реализовать то, что себе запланировали. Действуйте!

Здоровье: идеальное время попробовать какой-то новый для вас вид спорта.

Любовь: благоприятное время для любви. Возможны интересные встречи и многообещающие знакомства.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Весов

Работа: старайтесь сдерживать сегодня свои порывы агрессии – так избежите ненужных разговоров с начальством.

Здоровье: займитесь любимыми косметическими процедурами – это принесет вам удовольствие.

Любовь: сможете решить давно назревший конфликт или нерешенные вопросы в семье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: будете находиться в приподнятом настроении, сможете хорошо потрудиться и отдохнут. Спонтанные решения окажутся удачными.

Здоровье: будете чувствовать себя хорошо и легко – побольше бывайте на воздухе.

Любовь: сегодня как можно больше нужно общаться с родными и близкими.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: день будет богатым на встречи и интересные события – будьте активнее и сможете получить больше.

Здоровье: можете почувствовать сегодня недомогание – не стоит себя заставлять что-то делать. Лучше хорошенько отдохните.

Любовь: уделите внимание своему любимому человеку – оно ему сейчас очень необходимо.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: планируйте как можно больше дел – переговоры и подписание документов пройдут успешно.

Здоровье: спорт и правильное питание должны стать для вас образом жизни.

Любовь: получите сегодня приятный сюрприз от любимого человека, который непременно доставит вам много удовольствия.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: все, за что вы будете браться, будет реализовано. Не сидите, сложа руки, чтобы не упустить свой шанс.

Здоровье: устройте себе разгрузочный день и избегайте употребления алкоголя.

Любовь: будьте терпимее и избегайте ссор, чтобы не усугубить отношения с любимым человеком.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Рыб

Работа: беритесь сегодня только за самые необходимые дела – не перетруждайтесь и больше отдыхайте.

Здоровье: будете сегодня в меланхоличном настроении и чувствовать себя лишенными сил. Любимое увлечение поможет вернуться в прежний ритм.

Любовь: занимайтесь сегодня своими чувствами и исполняйте свои желания – любовь к себе сейчас должна быть превыше всего.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какие знаки зодиака самые могущественные: таких только четыре Гороскоп на неделю 20-26 сентября: все знаки зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Наташа Королева впервые прокомментировала измены своего мужа
Наташа Королева впервые прокомментировала измены своего мужа

Популярные статьи

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Влюбленных, родившихся в один день

Вчера, 05:55Fun

Фото дня. Потерянная доска серфингиста из США неожиданно нашлась на другом конце планеты

24 сентябряШоу-бизнес

Любви все возрасты покорны: что известно о молодой жене 90-летнего Григория Чапкиса

24 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня-2020: дата, история, приметы и традиции

24 сентябряFun

Девочка восемь лет питалась только чипсами и хлебом: как она выглядит сейчас (фото)

24 сентябряEvents

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

24 сентябряШоу-бизнес

Камалия о муже, болеющем коронавирусом: "Захуру стало хуже, 40% легких поражено"

24 сентябряШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской

24 сентябряШоу-бизнес

Светлана Тарабарова родила второго ребенка: трогательное фото

24 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Стрельцам нужно избегать ссор, а Козерогам – не поддаваться на провокации

23 сентябряШоу-бизнес

ТОП-5 самых коротких браков украинских знаменитостей

23 сентябряFun

Самый узкий дом в Лондоне продают за 34 миллиона гривен (фото)

23 сентябряFun

Девушка с десятым размером груди зарабатывает на жизнь благодаря своим снимкам

23 сентябряШоу-бизнес

Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

23 сентябряПсихология

Три знака зодиака, с которыми просто невыносимо общаться

23 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Водолею нужно избегать конфликтов, а Рыбам – наслаждаться жизнью

Новости партнеров

Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
В сети опубликовали яркие фото любимой женщины Дана Балана
В сети опубликовали яркие фото любимой женщины Дана Балана
Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Ранний уход: 8 знаменитостей, которые погибли, не дожив до 33 лет
Ранний уход: 8 знаменитостей, которые погибли, не дожив до 33 лет

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять