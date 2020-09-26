Гороскоп на сегодня 26 сентября: Водолею нельзя лениться, а Рыбам – перетруждаться

Астрологический прогноз на 26 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 26 сентября 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Овна

Работа: сегодня вы можете поставить перед собой недостижимые цели, к которым будет сложно подобрать способы реализации. Лучше возьмите паузу на то, чтобы все обдумать.

Здоровье: не перегружайте себя физическими нагрузками – можете слишком много сил потратить впустую.

Любовь: будьте сегодня милее и терпимее к любимому человеку – это поможет сохранить мир в отношениях.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: сегодня нужно больше времени уделить работе с информацией. Не вмешивайтесь в сомнительные дела и махинации.

Здоровье: займитесь здоровьем и обретением полезных привычек.

Любовь: вам придется постараться, чтобы сохранить мир в отношениях с любимым человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: если не будете хитрить и впутываться в махинации – достигнете успеха в делах.

Здоровье: важно сдать все необходимые анализы и пройти плановое обследование.

Любовь: в отношениях вас ждет гармония и взаимопонимание.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Рака

Работа: не старайтесь сегодня решить все и сразу. Распланируйте день и правильно выставите приоритеты.

Здоровье: старайтесь мыслить позитивно – от этого зависит не только ваше настроение, а и здоровье.

Любовь: избегайте фальши в отношениях. Хороший день для новых романтических знакомств.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Льва

Работа: сегодня любое дело, за которое вы будете браться, принесет вам успех. Не ленитесь.

Здоровье: обязательно попрактикуйте сегодня медитации или другие любые дыхательные упражнения.

Любовь: будьте лояльными к своему любимому человеку – ему сейчас необходима ваша поддержка и понимание.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Девы

Работа: сможете быстро и удачно реализовать то, что себе запланировали. Действуйте!

Здоровье: идеальное время попробовать какой-то новый для вас вид спорта.

Любовь: благоприятное время для любви. Возможны интересные встречи и многообещающие знакомства.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Весов

Работа: старайтесь сдерживать сегодня свои порывы агрессии – так избежите ненужных разговоров с начальством.

Здоровье: займитесь любимыми косметическими процедурами – это принесет вам удовольствие.

Любовь: сможете решить давно назревший конфликт или нерешенные вопросы в семье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: будете находиться в приподнятом настроении, сможете хорошо потрудиться и отдохнут. Спонтанные решения окажутся удачными.

Здоровье: будете чувствовать себя хорошо и легко – побольше бывайте на воздухе.

Любовь: сегодня как можно больше нужно общаться с родными и близкими.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: день будет богатым на встречи и интересные события – будьте активнее и сможете получить больше.

Здоровье: можете почувствовать сегодня недомогание – не стоит себя заставлять что-то делать. Лучше хорошенько отдохните.

Любовь: уделите внимание своему любимому человеку – оно ему сейчас очень необходимо.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: планируйте как можно больше дел – переговоры и подписание документов пройдут успешно.

Здоровье: спорт и правильное питание должны стать для вас образом жизни.

Любовь: получите сегодня приятный сюрприз от любимого человека, который непременно доставит вам много удовольствия.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: все, за что вы будете браться, будет реализовано. Не сидите, сложа руки, чтобы не упустить свой шанс.

Здоровье: устройте себе разгрузочный день и избегайте употребления алкоголя.

Любовь: будьте терпимее и избегайте ссор, чтобы не усугубить отношения с любимым человеком.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2020 года, для Рыб

Работа: беритесь сегодня только за самые необходимые дела – не перетруждайтесь и больше отдыхайте.

Здоровье: будете сегодня в меланхоличном настроении и чувствовать себя лишенными сил. Любимое увлечение поможет вернуться в прежний ритм.

Любовь: занимайтесь сегодня своими чувствами и исполняйте свои желания – любовь к себе сейчас должна быть превыше всего.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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