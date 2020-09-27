Гороскоп на сегодня 27 сентября: Тельцу нужно следить за своими словами, а Близнецам – чаще улыбаться

Астрологический прогноз на 27 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 27 сентября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Овна

Работа: не стоит торопиться с принятием решений, лучше как следует подумать, чтобы не прогадать.

Здоровье: избавляйтесь от плохих привычек и старайтесь больше бывать на свежем воздухе.

Любовь: любимый человек устроит вам приятный сюрприз – насладитесь приятной компанией и вниманием.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: следите сегодня за тем, что говорите и думаете, иначе стычки интересов на работе не избежать.

Здоровье: избегайте стресса и выяснения отношений, иначе будете чувствовать себя лишенными сил и энергии.

Любовь: старайтесь сегодня больше времени уделять своим увлечениям – так будете расслабленными и сможете избежать конфликтов с любимым человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: благоприятный день для любых дел – беритесь за все возможности и шансы, которые вам сегодня поступят.

Здоровье: хорошее самочувствие станет залогом отличного настроения. Чаще улыбайтесь.

Любовь: не отступайте от намеченного курса – есть возможность улучшить свое положение. Одинокие Близнецы могут встретить свою половинку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Рака

Работа: будьте сегодня спокойнее и увереннее в себе, тогда сможете легко справиться со всеми поставленными задачами.

Здоровье: обязательными сегодня должны стать любимые спа-процедуры или расслабляющий массаж.

Любовь: не спешите рубить с плеча и будьте сдержаннее – так сможете сделать правильный выбор и никого не обидеть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Льва

Работа: не стоит вступать в словесные баталии – вы сейчас будете не в сильной позиции. Примите сегодня позицию созидательную и выжидательную.

Здоровье: отличное время для занятий спортом и дыхательных практик.

Любовь: не исключены проблемы с любимым человеком, но не решайте вопросы сгоряча. Для новых знакомств это не лучшее время.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Девы

Работа: не занимайтесь смутными делами и махинациями, а также не посещайте мест, где можно угодить в неприятную ситуацию.

Здоровье: медитации станут хорошим способом расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня.

Любовь: просто расслабьтесь и проведите вечер с любимым человеком в непринужденной обстановке.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Весов

Работа: будьте аккуратнее с делами, которые кажутся вам сомнительными и несерьезными. Лучше возьмите паузу, чтобы все перепроверить и разузнать.

Здоровье: попробуйте какой-то новый для вас вид спорта – это поможет встряхнуться после насыщенного дня и восстановить силы.

Любовь: день не подходит для серьезных разговоров и принятия решений – просто отдохните в кругу семьи или в компании любимого человека.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: день не годится для слишком активных действий – возьмите перерыв, чтобы определиться со своими целями, потребностями и возможностями.

Здоровье: избегайте сильного стресса – он может спровоцировать болезни.

Любовь: будьте терпимее с родными, тогда сможете избежать недопонимания и ссор.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: воздержитесь от осуждения коллег – сказанные слова могут вернуться к вам бумерангом.

Здоровье: будете обладать сегодня высоким энергетическим потенциалом и можете противостоять любым напастям.

Любовь: хорошее время для признаний в любви, романтичных жестов и заключения браков.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: не заставляйте себя заниматься теми делами, которые вам неинтересны и к которым не лежит душа. Результат вас все равно не порадует.

Здоровье: благоприятное время, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил.

Любовь: избегайте выяснения отношений с близкими людьми.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: вас ждут интересные повороты судьбы, которые могут изменить будущее в лучшую сторону.

Здоровье: займитесь тем видом спорта, который вам нравится и приносит пользу не только телу, а и вашему душевному состоянию.

Любовь: хорошее время для романических проявлений и признаний.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Рыбы

Работа: день борьбы, агрессивности и напора. Могут обостриться конфликты – старайтесь сдерживать эмоции.

Здоровье: день будет очень эмоциональным – постарайтесь находить время для расслабления и возможность спустить пар.

Любовь: займитесь сегодня собой, а любимый человек вас поддержит в любых ваших желаниях.

Что важно знать про Крысиный гороскоп – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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