Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 27 сентября: Тельцу нужно следить за своими словами, а Близнецам – чаще улыбаться

Сегодня, 05:38

Астрологический прогноз на 27 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 27 сентября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Овна

Работа: не стоит торопиться с принятием решений, лучше как следует подумать, чтобы не прогадать.

Здоровье: избавляйтесь от плохих привычек и старайтесь больше бывать на свежем воздухе.

Любовь: любимый человек устроит вам приятный сюрприз – насладитесь приятной компанией и вниманием.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: следите сегодня за тем, что говорите и думаете, иначе стычки интересов на работе не избежать.

Здоровье: избегайте стресса и выяснения отношений, иначе будете чувствовать себя лишенными сил и энергии.

Любовь: старайтесь сегодня больше времени уделять своим увлечениям – так будете расслабленными и сможете избежать конфликтов с любимым человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: благоприятный день для любых дел – беритесь за все возможности и шансы, которые вам сегодня поступят.

Здоровье: хорошее самочувствие станет залогом отличного настроения. Чаще улыбайтесь.

Любовь: не отступайте от намеченного курса – есть возможность улучшить свое положение. Одинокие Близнецы могут встретить свою половинку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Рака

Работа: будьте сегодня спокойнее и увереннее в себе, тогда сможете легко справиться со всеми поставленными задачами.

Здоровье: обязательными сегодня должны стать любимые спа-процедуры или расслабляющий массаж.

Любовь: не спешите рубить с плеча и будьте сдержаннее – так сможете сделать правильный выбор и никого не обидеть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Льва

Работа: не стоит вступать в словесные баталии – вы сейчас будете не в сильной позиции. Примите сегодня позицию созидательную и выжидательную.

Здоровье: отличное время для занятий спортом и дыхательных практик.

Любовь: не исключены проблемы с любимым человеком, но не решайте вопросы сгоряча. Для новых знакомств это не лучшее время.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Девы

Работа: не занимайтесь смутными делами и махинациями, а также не посещайте мест, где можно угодить в неприятную ситуацию.

Здоровье: медитации станут хорошим способом расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня.

Любовь: просто расслабьтесь и проведите вечер с любимым человеком в непринужденной обстановке.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Весов

Работа: будьте аккуратнее с делами, которые кажутся вам сомнительными и несерьезными. Лучше возьмите паузу, чтобы все перепроверить и разузнать.

Здоровье: попробуйте какой-то новый для вас вид спорта – это поможет встряхнуться после насыщенного дня и восстановить силы.

Любовь: день не подходит для серьезных разговоров и принятия решений – просто отдохните в кругу семьи или в компании любимого человека.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: день не годится для слишком активных действий – возьмите перерыв, чтобы определиться со своими целями, потребностями и возможностями.

Здоровье: избегайте сильного стресса – он может спровоцировать болезни.

Любовь: будьте терпимее с родными, тогда сможете избежать недопонимания и ссор.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: воздержитесь от осуждения коллег – сказанные слова могут вернуться к вам бумерангом.

Здоровье: будете обладать сегодня высоким энергетическим потенциалом и можете противостоять любым напастям.

Любовь: хорошее время для признаний в любви, романтичных жестов и заключения браков.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: не заставляйте себя заниматься теми делами, которые вам неинтересны и к которым не лежит душа. Результат вас все равно не порадует.

Здоровье: благоприятное время, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил.

Любовь: избегайте выяснения отношений с близкими людьми.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: вас ждут интересные повороты судьбы, которые могут изменить будущее в лучшую сторону.

Здоровье: займитесь тем видом спорта, который вам нравится и приносит пользу не только телу, а и вашему душевному состоянию.

Любовь: хорошее время для романических проявлений и признаний.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2020 года, для Рыбы

Работа: день борьбы, агрессивности и напора. Могут обостриться конфликты – старайтесь сдерживать эмоции.

Здоровье: день будет очень эмоциональным – постарайтесь находить время для расслабления и возможность спустить пар.

Любовь: займитесь сегодня собой, а любимый человек вас поддержит в любых ваших желаниях.

Что важно знать про Крысиный гороскоп – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Три знака зодиака, с которыми просто невыносимо общаться Какие знаки зодиака самые могущественные: таких только четыре Гороскоп на неделю 20-26 сентября: все знаки зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Племінниця Ротару, яка полонила серце хокеїста збірної України
Племінниця Ротару, яка полонила серце хокеїста збірної України
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини

Популярные статьи

25 сентябряFun

Невероятное открытие: украинские археологи нашли 700-летнюю крепость (видео)

25 сентябряFun

Самые модные джинсы осени 2020 года можно сделать дома: рассказываем как (видео)

25 сентябряШоу-бизнес

История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Влюбленных, родившихся в один день

25 сентябряFun

Политик во время Zoom-встречи поставила перед камерой свое фото и отлучилась: видео

25 сентябряПсихология

Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три

25 сентябряFun

Фото дня. Потерянная доска серфингиста из США неожиданно нашлась на другом конце планеты

25 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 25 сентября: Львам необходима пешая прогулка, а Девам – общество любимого человека

24 сентябряШоу-бизнес

Любви все возрасты покорны: что известно о молодой жене 90-летнего Григория Чапкиса

24 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня-2020: дата, история, приметы и традиции

24 сентябряFun

Девочка восемь лет питалась только чипсами и хлебом: как она выглядит сейчас (фото)

24 сентябряEvents

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

24 сентябряШоу-бизнес

Камалия о муже, болеющем коронавирусом: "Захуру стало хуже, 40% легких поражено"

24 сентябряПсихология

Сколько денег украинцам нужно для счастья: мечты и реальность

24 сентябряШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской

24 сентябряШоу-бизнес

"Я не ее фанат": Дональд Трамп язвительно отреагировал на видеообращение Меган Маркл

24 сентябряШоу-бизнес

Светлана Тарабарова родила второго ребенка: трогательное фото

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Суд не смог выселить экс-мужа Лолиты из ее квартиры
Суд не смог выселить экс-мужа Лолиты из ее квартиры
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Богиня: Ивлеева шокировала сеть откровенным фото
Богиня: Ивлеева шокировала сеть откровенным фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять