Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

Астрологический прогноз на 29 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 29 октября 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится. Но старайтесь расслабляться не с помощью алкоголя, а приятных эмоций и теплых напитков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Овна

Сегодня все будет в ваших руках: потрудитесь – получите результат, будете лениться – останетесь лузером. Если будет свободное время, то пойдите в спортзал и попотейте хорошенько. Помните же, что движение – жизнь.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Тельца

Коронавирус бессовестно перечеркнул многим планы на поездки и путешествия по миру. Но только не впадайте в депрессию – всегда есть выход или выезд. Берите за руку приятного вам человека и вперед к приключениям – в парк, за город, просто в лес съездите и грибы соберите или шишки, если сомневаетесь в съедобности первых. Это здорово переключит ваш мозг.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Близнецов

Быть или не быть. Вот такой сложный выбор сегодня будет перед вами. Старайтесь убрать советников подальше или хотя бы беруши наденьте в уши, чтобы их не слышать. Отталкивайтесь только от своих желаний, эмоций и знаний. Не бойтесь взять ответственность за принятие решения на себя, ведь именно так поступают взрослые люди.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Рака

Пришло время позаботиться о себе, ведь, кто, если не вы. Не пытайтесь переделать сегодня все дела, находите время для отдыха и все вопросы решайте спокойно. Замените бутылочку пива или бокал вина на мятный чай и постараетесь провести вечер максимально расслаблено.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Льва

"Ешьте слона по кусочкам", то есть маленькими кусочками достигайте своих грандиозных целей. Креативьте, подключайте свои творческие способности и расширяйте кругозор – выходите из своей маленькой ракушки, чтобы достичь крутых результатов. У вас все получиться!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Девы

Отставить в сторону нытье и недовольство. Сегодня у вас все получается, быстро решается и удается. По крайней мере так должно быть в вашей голове, иначе успеха вам не видать. Удачное время для кардинальной смены имиджа!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Весов

А куда вы так разогнались? Вы хоть что-то замечаете кроме работы, дорогие Весы? Притормозите и посмотрите вокруг себя: на людей, которые рядом, на природу – осень то какая красивая, на здоровье – синяки под глазами. Начните уделять время себе, иначе гонка за успехом превратиться в "гонку на выживание".

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Скорпиона

Веселье, хаос, тусовка – все это ждет вас сегодня с самого утра. И все бы ничего, но вот не забывайте рассчитывать способности своего организма. А еще контролируйте себя и не берите денег в долг, иначе потом сложно будет рассчитаться за них. Хоть вечером постарайтесь успокоиться и лечь пораньше спать.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Стрельца

Сегодня последний день мощных магнитных бурь, которые могут проявить себя в поломке технике или вашей невнимательности. Не провоцируйте судьбу и успокойтесь. Не давайте пустых обещаний, не тратьте большие суммы денег, не гоните на дороге и да будет вам счастье.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Козерога

Зажигалка Козерог будет сегодня в ударе. Вашей энергии хватит на все и на всех. Только про себя не забудьте. Пишите планы, встречайтесь с друзьями, решайте любые домашние вопросы. Вечером обязательно порадуйте себя приятной книгой, фильмом или общением под бокальчик чего-то вкусного.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Водолея

Ну хватит уже киснуть, ныть и жаловаться. Сегодняшний день раздает вам возможности направо и налево – хватайтесь за них всех и да будет вам счастье. С решением вопросов не мешкайте и сможете получить успешный проект уже к вечеру. Взбодрите себя!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, для Рыб

Наконец на работе вас услышали и увидели ваши результаты – совсем скоро вас ждет настоящий успех. Блистайте! Вечером можете устроить небольшую вечеринку победителя, чтобы как следует оторваться.

Что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

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