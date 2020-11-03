Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут зажигалками

Астрологический прогноз на 3 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 3 ноября 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Овна

"Какой чудесный день, какой чудесный я и песенка моя!" – пожалуй, это все, что вам нужно знать о сегодняшнем дне. Получайте удовольствие от жизни, работы, общения с любимым человеком и посылайте всех завистников куда подальше. Сегодня ваш день!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Тельца

Кто сегодня зажигалка – тот Телец. Ваша энергия, блеск в глазах и энтузиазм будут покорять окружающих, привораживая. А вы, конечно же, можете смело этим пользоваться и использовать в свою пользу. Перестаньте быть слишком правильным!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Близнецов

Если хотите стать важным и богатым – скорее беритесь за дело и планируйте свой день различными делами, встречами и сделками. Только упорный труд выведет вас из тупика и материальных проблем. И хватит уже прокрастинировать – просто берите и делайте!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Рака

Ваш день будет пропитан любовью и романтикой. Надевайте свой лучший наряд, лучшую улыбку и вперед покорять сердца. Не бойтесь казаться глупым или чрезмерно сладким – сегодня можно все. Делайте сюрпризы, дарите любовь и наслаждайтесь знаками внимания, как будто сегодня День влюбленных.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Льва

Перестаньте говорить и начните наконец что-то делать. Перестаньте есть сладкое, если хотите похудеть, отдайте соседу все запасы вина, если хотите завязать с алкоголем, выбросите 70% своего гардероба, если хотите поменять имидж. Радикальные методы сегодня приветствуются.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Девы

Вы не далеко ушли от Льва, поэтому: хотите что-то получить – закатывайте рукава. Вам очень повезло. Ведь все, за что будете браться – будет даваться вам легко. Прямо сейчас садитесь и записываете в блокнот все важные дела на сегодня, а потом пункт за пунктом все выполняете и радуетесь, как ребенок. А вот отблагодарить себя за крутой результат можно по-взрослому, с размахом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Весов

Вы будете сегодня на коне, как Богдан Хмельницкий на Софийской площади. Полный вперед к достижению даже самых сложных договоренностей и дел. Правда, булава вам не понадобится, ведь главным оружием сегодня будет ваш ум. Будьте беспощадны!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Скорпиона

Не начинайте войны ни с кем с работы или семьи. Вы сможете все решить, если сядете за стол переговоров – можно это даже сделать в zoom, если расстояние между вами исчисляется в тысячах километров. Почитайте "Тонкое искусство пофигизма" или что-то из Карнеги – вам это пригодиться для общения с людьми.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Стрельца

Кто сегодня будет агрессивным и брызгаться ядом, так это Стрельцы. А все из-за несправедливости и обиды. Старайтесь отпускать эти разрушительные чувства, пока не наделали глупостей. Попрактикуйте дыхательные упражнения, медитации ну или просто почитайте что-то спокойное и придите в себя. А еще, попробуйте отключить соцсети на сегодня.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Козерога

Вас ждет сегодня очень насыщенный день со встречами, общением, решением важных вопросов. Чтобы со всем справиться – научитесь себя радовать с самого утра: вкусный завтрак, теплая ванна, страстный секс. Не отказывайте себе в удовольствиях, тогда их станет еще больше.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Водолея

Берите свою жизнь под контроль и переставайте плыть по течению. Сейчас вам нужна твердая рука, холодный ум и много энергии. Для антуража посмотрите сериал "Форс-мажоры" и позаботьтесь о внешнем виде – он должен быть презентабельным.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года, для Рыбы

Веселушки, зажигалки и позитивчики – это все, что должны говорить сегодня про Рыб. Если тоскливо из-за погоды – съешьте мороженого, если не довольны собой – займитесь спортом, если на работе накал страстей – возьмите выходной. Вы у себя должны быть сегодня на первом месте!

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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