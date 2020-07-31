Гороскоп на сегодня 31 июля: Водолеям нужно планировать встречи, а Рыбам – не суетиться

Астрологический прогноз на 31 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 31 июля 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Овна

Постарайтесь сегодня сбавить ваши обороты, ведь не все, за что вы будете браться, будет иметь успех. Новые дела и проекты лучше перенести на другое время. А всю свою энергию лучше направьте на созидательные цели.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Тельца

Сегодня смело можно браться за те дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас вы можете принять важное решение и нести за него ответственность. Возможны новые встречи и знакомства, которые могут стать знаковыми в вашей жизни. А вот с деньгами стоит быть поаккуратнее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Близнецов

Сегодня необходимо полностью сосредоточиться на решении профессиональных вопросов, поэтому встречи, заключение контрактов и обсуждения с партнерами будут иметь успех. Можете также рассчитывать на помощь близкого человека. Старайтесь никому ничего не обещать, если заранее знаете, что не можете сдержать свое слово.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Рака

Идеальное время для реализации своих идей и планов. А после того, как сможете получить желаемое – переходите к новым целям. Старайтесь избегать общения с людьми, которые пытаются вас в чем-то убедить или остановить. Приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Льва

Сегодня решение любых вопросов вам будет по плечу. Вы с легкостью сможете реализовать все, что себе запланировали и даже помочь своим близким. Энергия бьет ключом – используйте ее по максимуму.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Девы

Вас сегодня будет переполнять мотивация и творческий энтузиазм. Как результат: многое из того, что вы себе запланировали – сбудется. Порадовать могут родные и друзья. Тем, кто в паре – пора добавить романтики в отношения, а вот у одиноких представителей появится шанс встретить интересного человека.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Весов

Старайтесь сегодня избегать стресса, не участвовать в конфликтах, ссорах и выяснениях отношений. Лучше найдите занятие, которое приносит вам удовольствие, помогает расслабиться и отдохнуть. Вечер уделите семье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня смело можете браться за дела, которые вы давно откладывали до лучших времен. Сейчас у вас будет свежий взгляд на них и решение найдется непременно. Отношения с близкими будут гармоничными, если вы покажете, что готовы к компромиссам.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Стрельца

На работе не стоит слишком усердствовать – все равно вы сегодня не получите тот результат, на который рассчитывали. Все свое свободное время уделите семье и любимому человеку, иначе запущенные проблемы потом станут очень серьезными.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня все, что вы будете делать, покажется вам вечностью. Но немного терпения – и вы получите хороший результат. Постарайтесь не вступать в споры или дискуссии с людьми выше вас по рангу. Возможны новые романтические знакомства.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Водолея

Отличный день для переговоров и деловых встреч, а также примирения и улучшения отношений. Лениться сегодня запрещено, ведь только так вы сможете достичь успеха. Удачный период для романтических отношений.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года, для Рыб

Сегодня у вас будет много различных дел – постарайтесь не суетиться, а прописать конкретный план и двигаться согласно его пунктам. Избегайте общения с людьми, которые раздражают. Лучше наблюдайте и анализируйте все, что происходит вокруг вас.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться