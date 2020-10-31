Гороскоп на сегодня 31 октября: Весам необходимы перемены, а Скорпионам – проявить инициативу

Астрологический прогноз на 31 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 31 октября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Овна

Нелегко в учебе, а вот в работе будет легче. Пришло время браться за ум – идите на курсы, слушайте вебинары, принимайте участие в мастер-классах. Вы станете умными и обязательно богатыми. Если, конечно, не будете сидеть ложа руки, а сможете применить на практике изученную теорию.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Тельца

Плохое настроение, раздражительность и агрессия могут стать вашими спутниками сегодня. Причиной станут долги или отсутствие возможности погулять так, как вам хочется. Хотите позволять себе больше – ноги в руки и зарабатывать, а если лень – наслаждайтесь чужой жизнью в соцсетях.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Близнецов

Вас ждет сегодня день удовольствий. Не сдерживайте себя в эмоциях и начинайте говорить людям то, что вы о них думаете и поступать так, как сами хотите. Раскошельтесь на приятную покупку или любимую косметическую процедуру, купите себе красной икры, бутылочку шампанского и отпразднуйте жизнь. Киснуть сегодня запрещено.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Рака

Проведите этот выходной, как лучший в своей жизни. Красивый наряд, шикарная улыбка и вы покорите всех. Будьте мудрее, чем Винни Пух и ходите в гости не только по утрам, а и по вечерам, и можно даже на все выходные. Вам срочно нужно сменить картинку.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Льва

Если ваш выходной оказался рабочим днем, значит что-то пошло не так. Учитесь распределять обязанности, делегировать их и отдыхать. А еще, купите себе ежедневник и научитесь правильно планировать свое время. Но не засиживайтесь над ним – вперед к вечерним приключениям и знакомствам.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Девы

Покой вам только сниться. Взялись приводить себя в форму – встали и пошли в спортзал, выбросили все шоколадки и печенье, взялись за учебу – сели и начали практиковать новые навыки. Только малейший попуск себе дадите и все, вы – слабак. А это ж не так?

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Весов

Перемен требуют ваши сердца. Вам, правда, лучше знать, каких именно, но в главном Цой был прав. Быстро сложите вещи и отправляйтесь в небольшое путешествие, напрашивайтесь в гости к друзьям и идите на очень романтичное свидание. Нужно избавиться от ощущения, что вы застряли на одном месте, иначе депрессивного состояния не избежать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Скорпиона

Хотите стать успешным, как Цукерберг, проявляйте инициативу на работе. Предлагайте что-то новое и вас непременно заметят, да еще и премию выпишут и в должности повысят. Посмотрите мотивационное выступление на TED или какой-то вдохновляющий фильм и вперед к завоеванию мира. Не забывайте хвалить себя.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Стрельца

Ваша уверенность в себе, готова сделать из вас гуру своего дела. Главное – дайте себе волшебный пендель и заручитесь поддержкой влиятельных друзей. Вечер уделите любимому человеку, иначе все успехи на работе померкнут из-за скандала дома. Вам ведь этого не хочется?

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Козерога

Чтобы чувствовать себя владыкой своей жизни, вам необходимо сейчас избавиться от рутины. Вы делаете все на автомате, поэтом слишком расслабились. Меняйте маршруты, дела, распорядок дня, окружение и внешний вид. Тогда вы снова будете наполнены жизненной энергией.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Водолея

В вашу жизнь врываются перемены со скоростью света. Не расслабляйтесь и принимайте все с благодарностью. Будьте начеку. Ныть и возмущаться сегодня запрещено, а вот радоваться и делиться положительными эмоциями – необходимо.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2020 года, для Рыб

Устройте себе день трансформаций – меняйте имидж, купите себе что-то дорогое, позвольте съесть добавку пельменей без угрызения совести за фигуру и осуществите одну маленькую мечту или даже большую. Сначала вы будете радоваться, как ребенок, а потом и ваши близкие. День обещает быть насыщенным.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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