Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

Сегодня, 05:59

Астрологический прогноз на 4 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 4 ноября 2020 года. Хороший день с интересными событиями и встречами. Вас ждут новые знакомства и проекты, которые принесут успех и финансовое вознаграждение.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Овна

Не будьте сегодня занудой и не пытайтесь всех и во всем контролировать. Лучше сосредоточьтесь на себе и своих желаниях. Порадуйте себя чем-то вкусным, красивым и даже дорогим. А что? На себе нельзя экономить! Особенно когда на душе тоскливо.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Тельца

Давайте сегодня без геройства! Не лезьте ни к кому со своими советами, не пытайтесь кого-то в чем-то переубедить. Лучше махните рукой на все, сварите себе кофе, включите серию "Друзей" и на 20 минут просто отключитесь от всего. А потом с новыми силами и свежими идеями покоряйте мир.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Близнецов

Перед выходом из дома не забудьте свой плащ супергероя – и вперед покорять планету, ведь вам сегодня все по плечу. На переговорах вы будете звездой и сможете уговорить на сделку кого угодно. А вот дома придется свою корону положить на тумбочку, приземлиться и переключиться на бытовые вопросы. Заодно и голова отдохнет!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Рака

Сегодня вы будете в лучших традициях сами создавать себе проблемы, а затем сами же и разруливать ситуацию. Интересно, что потом вы еще и сильно гордитесь собой за проделанную работу! Начинайте контролировать свои действия, иначе репутацию вы себе заслужите, мягко говоря, такую себе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Льва

Будете чувствовать в себе силы и энергию, но не тратьте их на новые проекты, пока не завершите начатые. Иначе они будут бегать за вами, как недоеденная котлета в детстве. Соберитесь с силами и дожмите все, что начали, – это станет хорошей основой для вашего будущего.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Девы

Не будьте сегодня слишком восприимчивы и не пытайтесь понять других людей лишь по вашим догадкам. Мало того, что вы окажетесь неправы, так еще и день себе испортите бесконечными диалогами в голове. Есть вопрос к человеку – подошли и решили его сразу, есть вопросы к себе – записались к психологу, и рассказывайте ему все, что наболело.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Весов

Вы сегодня будете бесстрашны, как Красная Шапочка, которая понесла бабушке гостинцы через лес, зная, что может встретить страшного волка. Поэтому смело предлагайте начальству новые идеи, попробуйте новый вид спорта или пригласите симпатичного вам человека на ужин. При любых раскладах вы останетесь в выигрыше.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вы сегодня дважды поймаете себя на мысли, что еще не 14 февраля, а ваш директ засыпан любовными письмами, признаниями и приглашениями на ужин. А потом, поразмыслив, возьмете да и согласитесь на пару-тройку приглашений. И правильно! Надевайте свой лучший наряд и загадочную улыбку – и вперед к покорению сердец. Это сценарий для холостых Скорпионов, если есть семья – то никаких романтических походов. Быстро домой!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Стрельца

Сегодня вас ждет обычный скучный осенний день, который только в ваших силах сделать интереснее. Включаем трек Queen – I Want It All – и вперед получать все, что вы хотите от этой жизни. Спорт, образование, знакомства – вам все сегодня будет даваться легко. Надеемся, вы читаете это уже по пути к чему-то великому.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Козерога

Никакой тебе магии, сюрпризов, веселья и вечеринки. Обычная среда сегодня ждет Козерогов. Если не позаботитесь о себе сами – депрессии не избежать. А потом мороженое ведрами, слезливые фильмы и нытье. Остановитесь и быстренько развеселитесь, а еще лучше – влюбитесь!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Водолея

Что-то пахнет жареным – скорее берите под собственный контроль рабочие вопросы. Когда все разрулите и получите хорошую премию, можете даже почувствовать себя немножечко Биллом Гейтсом. Главное – сохранить здравый смысл и принести все домой, а не растранжирить по дороге.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2020 года, для Рыб

Какая там работа и быт – ваши мысли будут витать в облаках любви. Вы будете мечтательны, веселы и до оскомины милы. Ну и ладно! Позвольте себе это – все остальные вопросы решите завтра.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини

Популярные статьи

Сегодня, 06:07Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Сегодня, 05:55Events

День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение

Вчера, 13:33Food

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

Вчера, 05:55Fun

Женщина узнала о пятой беременности в скорой по дороге в роддом (фото)

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

2 ноябряШоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

2 ноябряАнонс

Ток-шоу "Говорить Україна" раскроет семейные тайны звездного хореографа

2 ноябряШоу-бизнес

"Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"

2 ноябряШоу-бизнес

Потап впервые раскрыл причину распада "Время и Стекло": что будет делать Дорофеева

2 ноябряEvents

Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

2 ноябряШоу-бизнес

"Это была не жизнь": супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия

2 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

1 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

1 ноябряШоу-бизнес

Известна причина смерти Шона Коннери. Семья актера рассказала о его последних днях жизни

1 ноябряШоу-бизнес

"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

1 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Запеченная тыква с сыром по-итальянски: вкуснее не бывает
Запеченная тыква с сыром по-итальянски: вкуснее не бывает
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Дружина героя Тоттенхема
Дружина героя Тоттенхема
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Капуста квашеная в рассоле в банке на зиму: рецепт с фото
Капуста квашеная в рассоле в банке на зиму: рецепт с фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять