Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

Астрологический прогноз на 4 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 4 ноября 2020 года. Хороший день с интересными событиями и встречами. Вас ждут новые знакомства и проекты, которые принесут успех и финансовое вознаграждение.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Не будьте сегодня занудой и не пытайтесь всех и во всем контролировать. Лучше сосредоточьтесь на себе и своих желаниях. Порадуйте себя чем-то вкусным, красивым и даже дорогим. А что? На себе нельзя экономить! Особенно когда на душе тоскливо.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Давайте сегодня без геройства! Не лезьте ни к кому со своими советами, не пытайтесь кого-то в чем-то переубедить. Лучше махните рукой на все, сварите себе кофе, включите серию "Друзей" и на 20 минут просто отключитесь от всего. А потом с новыми силами и свежими идеями покоряйте мир.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Перед выходом из дома не забудьте свой плащ супергероя – и вперед покорять планету, ведь вам сегодня все по плечу. На переговорах вы будете звездой и сможете уговорить на сделку кого угодно. А вот дома придется свою корону положить на тумбочку, приземлиться и переключиться на бытовые вопросы. Заодно и голова отдохнет!

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня вы будете в лучших традициях сами создавать себе проблемы, а затем сами же и разруливать ситуацию. Интересно, что потом вы еще и сильно гордитесь собой за проделанную работу! Начинайте контролировать свои действия, иначе репутацию вы себе заслужите, мягко говоря, такую себе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Будете чувствовать в себе силы и энергию, но не тратьте их на новые проекты, пока не завершите начатые. Иначе они будут бегать за вами, как недоеденная котлета в детстве. Соберитесь с силами и дожмите все, что начали, – это станет хорошей основой для вашего будущего.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Не будьте сегодня слишком восприимчивы и не пытайтесь понять других людей лишь по вашим догадкам. Мало того, что вы окажетесь неправы, так еще и день себе испортите бесконечными диалогами в голове. Есть вопрос к человеку – подошли и решили его сразу, есть вопросы к себе – записались к психологу, и рассказывайте ему все, что наболело.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вы сегодня будете бесстрашны, как Красная Шапочка, которая понесла бабушке гостинцы через лес, зная, что может встретить страшного волка. Поэтому смело предлагайте начальству новые идеи, попробуйте новый вид спорта или пригласите симпатичного вам человека на ужин. При любых раскладах вы останетесь в выигрыше.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вы сегодня дважды поймаете себя на мысли, что еще не 14 февраля, а ваш директ засыпан любовными письмами, признаниями и приглашениями на ужин. А потом, поразмыслив, возьмете да и согласитесь на пару-тройку приглашений. И правильно! Надевайте свой лучший наряд и загадочную улыбку – и вперед к покорению сердец. Это сценарий для холостых Скорпионов, если есть семья – то никаких романтических походов. Быстро домой!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Сегодня вас ждет обычный скучный осенний день, который только в ваших силах сделать интереснее. Включаем трек Queen – I Want It All – и вперед получать все, что вы хотите от этой жизни. Спорт, образование, знакомства – вам все сегодня будет даваться легко. Надеемся, вы читаете это уже по пути к чему-то великому.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Никакой тебе магии, сюрпризов, веселья и вечеринки. Обычная среда сегодня ждет Козерогов. Если не позаботитесь о себе сами – депрессии не избежать. А потом мороженое ведрами, слезливые фильмы и нытье. Остановитесь и быстренько развеселитесь, а еще лучше – влюбитесь!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Что-то пахнет жареным – скорее берите под собственный контроль рабочие вопросы. Когда все разрулите и получите хорошую премию, можете даже почувствовать себя немножечко Биллом Гейтсом. Главное – сохранить здравый смысл и принести все домой, а не растранжирить по дороге.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Какая там работа и быт – ваши мысли будут витать в облаках любви. Вы будете мечтательны, веселы и до оскомины милы. Ну и ладно! Позвольте себе это – все остальные вопросы решите завтра.

