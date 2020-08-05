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Гороскоп на сегодня 5 августа: Стрельцов ждет насыщенный день, а Козерогов – новые знакомства

Сегодня, 05:39

Астрологический прогноз на 5 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 5 августа 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Овна

Хороший период, когда вся ваша активность будет направлена на себя и то, что приносит вам удовольствие. Если вы еще не встретили человека, с которым хотели бы связать свою жизнь, то сейчас у вас для этого есть все шансы. Подходящее время для всевозможных покупок.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Тельца

Идеальное время для приятных чувств связанных с романтическими знакомствами. Будьте спокойнее, постарайтесь насладиться жизнью и общением. Но старайтесь не изменять своим принципам. Вечером хорошенько повеселитесь.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Близнецов

Все вопросы и проблемы, которые у вас сегодня появятся, необходимо решать быстро и оперативно. Не затягивайте и не перекладывайте ни на кого ответственность за сделанное. Больше внимания уделяйте дому, родным и любимым. Избегайте выяснения отношений с окружающими.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Рака

Хороший период, который позволит вам освободиться от плохих привычек и попробовать что-то новое. В отношениях с любимым человеком – расцвет чувств, друзья радуют, а родственники – ждут в гости. Насладитесь приятным периодом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Льва

Вы способны получить то, чего хотите, если не будете сидеть сложа руки. Мотивация у вас есть, время и возможности – тоже. Поэтому лениться сегодня просто противопоказано. Сейчас удастся завязать новые полезные знакомства.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Девы

Ваша инициативность поможет вам достичь в жизни большего. Поэтому старайтесь записать в план на день все необходимые дела и расписать все до мелочей. Так вы сможете сделать больше. Сегодня вас ожидает новое романтическое увлечение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Весов

Будьте сегодня предельно аккуратными с деньгами и финансами – не совершайте крупных покупок и не вкладывайте деньги в проекты, в которых сомневаетесь. Порадовать могут встречи со старыми друзьями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы полны энергии, поэтому будете чувствовать в себе силы свернуть горы. Для любовных дел идет благоприятный период. А если хотите завязать отношения, тогда берите инициативу в свои руки. Устройте романтичный вечер.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Стрельца

Вас ждет насыщенный и плодотворный день, когда вы сможете решить все свои накопившиеся дела. Не забудьте про домашние хлопоты и насущные вопросы, до решения которых никак не доходили руки. Воздержитесь от выяснения отношений.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Козерога

Сегодняшний день важно распланировать так, чтобы у вас было как можно меньше тяжелых и эмоциональных мероприятий. Любые вопросы лучше решать мирным путем. Зато для новых знакомств и увлечений это время идеальное.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Водолея

День подходит для рутинной повседневной работы и дел, которые вы постоянно откладывали на потом. Не стоит медлить и с самого утра приступайте к выполнению дел. Не стоит рассчитывать на чью-то помощь, вы способны справиться самостоятельно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, для Рыб

Старайтесь не планировать на сегодня слишком важных и серьезных дел. Лучше займитесь тем, что приносит вам удовольствие и делает вас счастливыми. Наступило идеальное время, чтобы заняться здоровьем. Полезными окажутся встречи с друзьями и близкими людьми.

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Источник: Сегодня
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