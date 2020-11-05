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Гороскоп на сегодня 5 ноября: Близнецов ждет нелегкий день, а Раков – многообещающий

Сегодня, 05:48

Астрологический прогноз на 5 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 5 ноября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Овна

День пройдет спокойно и размеренно даже без валерьянки. Поэтому смело можете браться за любые новые проекты и творить с ними чудеса. И чужое мнение вам будет побоку. Вечер проведите в обнимку с любимым человеком и будет вам счастье.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Тельца

Запланировали одно, сделали другое, сказали это – выполнили то. Будете рассеянными сегодня и невнимательными. А это чревато неприятными последствиями на работе, ведь кто-то из коллег обязательно воспользуется вашим уязвимым состоянием. Напишите быстро подробный план на день и не отступайте от него.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Близнецов

Поспать подольше, понежиться в теплой постели и неспешно выпить кофе с утра у вас не получиться. Потому что будильник прозвенит на несколько часов раньше, чем вы бы хотели, батареи будут холодными, ведь вы их не включили на ночь, а кофе закончится. И так во всем на протяжении дня. Держитесь – завтра будет легче.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Рака

Вас ждет сегодня многообещающий день, поэтому закатайте свои рукава и вперед к победе. И не забудьте свой плащ супергероя – ваш внешний вид будет играть большую роль, причешитесь скорее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Льва

Желание поругаться, дать кому-то непрошеный совет, доказать свою правоту тем, кого она даже не интересует, лучше перенести на другой день. Сегодня вы будете выжатым лимоном, которые захочет тихонечко полежать в тишине и спокойствии. Включайте скорее "Дневник Бриджит Джонс" и отключайтесь.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Девы

Кто сегодня будет гуру бизнес идей и планов – тот Дева. Вам будет все по плечу, коллеги будут к вам прислушиваться, начальник отметит красным маркером ваше имя в своем блокноте, а новые клиенты захотят с вами работать. Будете сегодня на высоте – наслаждайтесь этим чувством превосходства, вам оно идет!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Весов

Сегодня вы как Мел Гибсон из фильма "Чего хотят женщины" будете читать мысли других людей. Правда, не всегда вам будет приятно слышать все, что о вас думают, но вы переживете. Постарайтесь использовать эту возможность себе во благо и отсеять из своей жизни не своих людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Скорпиона

Ваша постоянная спешка и желание заполучить все и всех сыграет с вами плохую шутку. Не хотите слечь с какой-то проблемой по здоровью – тормозните. Достаньте с полки книгу, включите хороший фильм, налейте себе бокальчик вина. Вам силы нужно восстановить, а не работать на износ!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Стрельца

Хватит расслабляться и шататься по офису в поисках человека, с которым можно было бы кого-то пообсуждать или проговорить половину рабочего времени. Как в книге Оруэлла "Большой брат следит за тобой", помните об этом. Ваше лентяйство не останется незамеченным.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Козерога

Отдохнули – пора и за работу браться. Налаживайте деловые контакты, ищите новые проекты обращайте внимание на перспективы. Вы можете стать настоящим гуру, если не будете лениться и жалеть себя. Поэтому никаких соплей, а только полный вперед!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Водолея

Можете сегодня встрять в конфликт и не сдержаться. Чтобы не наделать глупостей, вспомните Шурика из "Кавказской пленницы", как он не мог двигаться в смирительной рубашке и мысленно свяжите свои руки, когда почувствуете, что закипаете. А потом отправляйтесь в спортзал и пометельте грушу – это круто помогает выплеснуть агрессию.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года, для Рыбы

Хотели изменений на работе? Думали об этом постоянно? Тогда не удивляйтесь, что вам поступит очень интересное предложение по сотрудничеству, которое способно изменить вашу жизнь к лучшему. Не стоит ежесекундно давать ответ – возьмите маленькую паузу и принимайте решение. Вы достойны лучшего!

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Источник: Сегодня
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