Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 7 августа: Близнецы будут довольны собой, а Раки – чувствовать себя опустошенными

Сегодня, 05:50

Астрологический прогноз на 7 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 7 августа 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Овна

Отличный день для достижения хороших результатов в карьере, поэтому будьте начеку, чтобы не упустить свой шанс. Этот период интересен также в плане сердечных дел. Можете встретить сегодня человека, который изменит вашу жизнь.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Тельца

Старайтесь не делать сегодня никаких резких телодвижений, чтобы не потерять деньги и время на плохие проекты и невыгодные дела. Не вмешивайтесь в чужие конфликты и не выясняйте ни с кем отношения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы будете довольны собой и своей работой, проделанной за последнее время. Деловые переговоры и различные совещания пройдут успешно, поэтому смело планируйте решение рабочих вопросов. Успехи в личной жизни могут поднять настроение и повысить работоспособность.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Рака

Отсутствие сил и энергии может сказаться и на вашем настроении, поэтому не планируйте на сегодня важные дела и решение серьезных вопросов. Старайтесь заниматься теми делами, которые приносят удовольствие и вдохновляют. День благоприятен для начала новых дел и проектов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Льва

Хорошее время для работы, которая требует вдумчивого и серьезного подхода. Все финансовые дела принесут выгоду и достаток, главное – не отвлекайтесь на мелочи. Вечер обещает быть пропитан романтикой и любовью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Девы

Сегодня никаких особенных дел не предвидится, поэтому можете смело посвятить свой день делам, которые вам нравятся и приносят удовольствие. Время в кругу людей, с которыми вам приятно и интересно общаться, порадует и вдохновит на новые свершения. Вечер уделите себе и своим мечтам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Весов

День обещает быть интересным на различные события и эмоциональные всплески. Постарайтесь не спорить с коллегами и родственниками – вы окажитесь в невыгодном положении. В личных делах – никаких разочарований.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Скорпиона

Сегодня отличный день, чтобы добиться успехов в профессиональной деятельности. Вы сможете легко осуществить то, что так давно хотели и озвучить свои идеи руководству – их оценят по достоинству. Хорошее настроение и правильный настрой помогут провести день удачно.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Стрельца

Хороший день для решения рабочих вопросов и различных переговоров по работе. Вы сможете быть достаточно убедительными. В любовных вопросах нужно быть терпимыми и обойтись без критики, иначе конфликта не избежать. А вечер постарайтесь уделить себе и своим увлечениям.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Козерога

Старайтесь запланировать на сегодня дела, которые приносят вам удовольствие и наполняют энергией. В противном случае вы будете без лишних эмоций выполнять работу и не получите от этого никакого удовольствия. Возможны новые романтические увлечения.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Водолея

Сегодня вы будете способны горы свернуть, поэтому сидеть сложа руки, просто противопоказано. Старайтесь настроиться на позитив и браться только за ту работу, которая принесет не только удовольствие, а и хороший доход. Вечер уделите планированию важных дел на ближайшие полгода.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Рыб

Хороший день для решения рабочих дел и вопросов, которые связаны с финансами. Поэтому смело планируйте проведение переговоров, заключение различных сделок и собеседования. Стоит также заняться установлением новых деловых контактов и поиском более выгодных предложений.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какие знаки зодиака самые вспыльчивые Знаки зодиака, которые притягивают деньги: таких только четыре Старость в радость: как стареют разные знаки зодиака Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Турецкая Кардашьян задрала юбку, засветив самые сладкие места
Турецкая Кардашьян задрала юбку, засветив самые сладкие места
Настя Ивлеева впечатлила публику странным внешним видом
Настя Ивлеева впечатлила публику странным внешним видом

Популярные статьи

Вчера, 15:29Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Тина Кароль рассказала, вернется ли ее сын в Лондон на учебу

Вчера, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

5 августаПсихология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

5 августаFood

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

5 августаEvents

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

5 августаШоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

5 августаFun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

4 августаШоу-бизнес

Александр Пономарев: "Со второй женой я совсем не общаюсь"

4 августаПсихология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

4 августаEvents

Церковные праздники и посты в августе 2020 года по дням

4 августаШоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

4 августаТехно

Ученые зафиксировали движение света в сверхзамедлении: видео

Новости партнеров

Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в белье
Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в белье
Разгоряченная Каменских показала топ своих самых смелых бикини
Разгоряченная Каменских показала топ своих самых смелых бикини
Дочь Кличко разрисовала макет беременного животика мамы (фото)
Дочь Кличко разрисовала макет беременного животика мамы (фото)
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять