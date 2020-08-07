Гороскоп на сегодня 7 августа: Близнецы будут довольны собой, а Раки – чувствовать себя опустошенными

Астрологический прогноз на 7 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 7 августа 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Овна

Отличный день для достижения хороших результатов в карьере, поэтому будьте начеку, чтобы не упустить свой шанс. Этот период интересен также в плане сердечных дел. Можете встретить сегодня человека, который изменит вашу жизнь.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Тельца

Старайтесь не делать сегодня никаких резких телодвижений, чтобы не потерять деньги и время на плохие проекты и невыгодные дела. Не вмешивайтесь в чужие конфликты и не выясняйте ни с кем отношения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы будете довольны собой и своей работой, проделанной за последнее время. Деловые переговоры и различные совещания пройдут успешно, поэтому смело планируйте решение рабочих вопросов. Успехи в личной жизни могут поднять настроение и повысить работоспособность.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Рака

Отсутствие сил и энергии может сказаться и на вашем настроении, поэтому не планируйте на сегодня важные дела и решение серьезных вопросов. Старайтесь заниматься теми делами, которые приносят удовольствие и вдохновляют. День благоприятен для начала новых дел и проектов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Льва

Хорошее время для работы, которая требует вдумчивого и серьезного подхода. Все финансовые дела принесут выгоду и достаток, главное – не отвлекайтесь на мелочи. Вечер обещает быть пропитан романтикой и любовью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Девы

Сегодня никаких особенных дел не предвидится, поэтому можете смело посвятить свой день делам, которые вам нравятся и приносят удовольствие. Время в кругу людей, с которыми вам приятно и интересно общаться, порадует и вдохновит на новые свершения. Вечер уделите себе и своим мечтам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Весов

День обещает быть интересным на различные события и эмоциональные всплески. Постарайтесь не спорить с коллегами и родственниками – вы окажитесь в невыгодном положении. В личных делах – никаких разочарований.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Скорпиона

Сегодня отличный день, чтобы добиться успехов в профессиональной деятельности. Вы сможете легко осуществить то, что так давно хотели и озвучить свои идеи руководству – их оценят по достоинству. Хорошее настроение и правильный настрой помогут провести день удачно.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Стрельца

Хороший день для решения рабочих вопросов и различных переговоров по работе. Вы сможете быть достаточно убедительными. В любовных вопросах нужно быть терпимыми и обойтись без критики, иначе конфликта не избежать. А вечер постарайтесь уделить себе и своим увлечениям.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Козерога

Старайтесь запланировать на сегодня дела, которые приносят вам удовольствие и наполняют энергией. В противном случае вы будете без лишних эмоций выполнять работу и не получите от этого никакого удовольствия. Возможны новые романтические увлечения.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Водолея

Сегодня вы будете способны горы свернуть, поэтому сидеть сложа руки, просто противопоказано. Старайтесь настроиться на позитив и браться только за ту работу, которая принесет не только удовольствие, а и хороший доход. Вечер уделите планированию важных дел на ближайшие полгода.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года, для Рыб

Хороший день для решения рабочих дел и вопросов, которые связаны с финансами. Поэтому смело планируйте проведение переговоров, заключение различных сделок и собеседования. Стоит также заняться установлением новых деловых контактов и поиском более выгодных предложений.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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