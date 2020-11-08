Гороскоп на сегодня 8 ноября: Овны могу воплощать свои мечты, а Тельцы – влюбляться

Астрологический прогноз на 8 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: stocksnap.io

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 8 ноября 2020 года. День будет насыщенным различными событиями. Но будьте готовы к тому, что не все будет идти так, как вы себе запланировали. Главное – не опускать руки и активно двигаться к своей цели.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Овна

Можете смело воплощать в жизнь свои самые смелые идеи. Представьте себя Стивом Джобсом или Илоном Маском и вперед к завоеванию мира. Позаботьтесь и о своем окружении – не стоит поддерживать отношения с нытиками и негативно настроенными людьми. Вам с ними не по пути!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Тельцы

Сегодня все ваши мысли будут заняты любовными делами, поэтому в решении рабочих вопросов толку не будет. Если влюбились – скажите об этом, если кто-то нравится – сделайте первый шаг, если в отношениях уже много лет – устройте свидание. Выпускайте из шкафа своего купидона и вперед к любовным приключениям.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Близнецов

Вы, в отличии от Тельца, лучше закройте своего купидона в шкафу, иначе большого скандала вам не избежать. Можете сильно увлечься кем-то, а это повлечет к проблемам в семье. Пойдите лучше в спортзал и пометельте грушу, побегайте на дорожке, потягайте железо, как Скала. Так и тело красивым будет и пыл убавите. А вечер проведите в семейном кругу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Рака

Ой, только не нужно строить из себя сильного и независимого человека – вы легко справитесь со всеми своим делами сами, но от помощи отказывать не стоит. Она вам сейчас понадобиться как никогда! К тому же лишний друг никому еще не помешал. Вас ждет удивительный вечер.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Льва

Вспомните знаменитые танцевальные движения Элвиса Пресли и Майкла Джексона. Когда вам станет грустно или уныло – повторите их. Прямо посреди улицы, магазина, в университете или дома. Мало того, что вы немного разомнетесь, так еще и настроение улучшите не только себе, а и окружающим. Уже приготовились?

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Девы

Представьте себя монахом, который придерживается обета молчания и живет аскетом. Сегодня можете это попрактиковать. Во-первых, это не так просто, как кажется, во-вторых, вам срочно нужно разобраться со своими мыслями, пока они не разобрались с вами и в-третьих – познать что-то новое всегда полезно. Дочитали? Выключайте телефон и займитесь собой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Весов

Станьте перед зеркалом и улыбнитесь, а затем обнимите сами себя очень крепко. Эксперты говорят, что это мощный посыл любви и хорошего настроения самому себе. Подзарядились и полный вперед! Будьте сегодня щедрым и веселым, как Гэтсби. Насладитесь этим воскресеньем сполна!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Скорпиона

Удача будет преследовать вас с самого утра, когда вы проснетесь и первыми пойдете в душ, не будете стоять длинную очередь за кофе, а в машине будет полный бак бензина. Бинго, подумаете вы и будете правы! Сегодняшний день принесет вам успех – ловите его и наслаждайтесь им!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Стрельца

День удачный для любых начинай и дел, связанных с учебой. Не прозевайте и не проспите его – соскребайте себя с дивана и выталкивайте на улицу. Там вас ждет чудесный день и очень важное знакомство. Если увидите над собой маленькую тень – знайте, это купидон, который пытается свести вас с человеком вашей жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Козерога

Ну вы сегодня и зануда! Знайте, если с вами сегодня никто не может встретиться – это не просто так, ведь никому не хочется провести выходной с человеком, который постоянно ноет. Возьмите себя в руки, а если не получается – обратитесь к психологу. Ну а что, вы ведь так всех друзей распугаете.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Водолея

Вы будете сегодня таким спокойным и уравновешенным, что захочется вас взбодрить даже. Давайте только не унывать, ведь жизнь улучшается – любимый человек рядом, вы здоровы и работа уже есть. Посмотрите "Тайная жизнь домашних животных" и заведите себе кота или собаку – они точно вас взбодрят и украсят вашу жизнь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2020 года, для Рыбы

Время для хорошего настроения и сумасшедших поступков. Можете смело купить себе новую пару обуви, как Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе", отправляйтесь на встречу с друзьями или устройте громкую вечеринку, как Отис из "Полового воспитания". У вас все сегодня будет удачным – воспользуйтесь этим.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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