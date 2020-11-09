Гороскоп на сегодня 9 ноября: Водолей будет покорять мир, а Рыбы – двигаться вверх по карьерной лестнице

Астрологический прогноз на 9 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 9 ноября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Овна

Вы сегодня будете главным решалой: на работе все будут спрашивать вашего мнения, дома тоже будут советоваться по любому поводу. Есть возможность почувствовать себя большим боссом и насладиться властью. Но вы же понимаете, что это не навсегда, да?

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Тельца

Вы сегодня будете в ударе и сможете убедить кого угодно в чем угодно. Используйте это себе на пользу – вы же давно хотели получить повышение или вовсе поменять место работы. Сегодня вам можно все!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Близнецов

Помните белку, которая постоянно бежит по кругу в колесе? Вот приблизительно так и пройдет ваш день. Самое главное здесь вовремя остановиться, чтобы хотя бы ваш вечер был прожит не зря. Устройте вечеринку или семейный ужин со всеми родственниками – все проблемы как рукой снимет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Рака

Ваша романтичность вас сегодня доведет до состояния эйфории. Купидон летел мимо вас и решил пульнуть свою стрелу, чтобы вы меньше мечтали и больше действовали. Если кто-то нравится – знакомьтесь, если влюблены – скажите о своих чувствах, если в браке уже долго – устройте романтическое свидание. Вечер любви и страсти вам обеспечен.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Льва

Вам нужно сегодня собрать всю волю в кулак и сконцентрироваться на одной важной цели. На себе! Ну серьезно, хватит уже думать обо всех, кроме себя. Пора стать немного или даже много эгоистом. Мастхев сегодняшнего дня – массаж, шопинг и бокал вина вечером за ужином, который готовили не вы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Девы

Сегодняшний день необходимо посвятить всецело своей семье. Звоните своим родным, зовите на ужин, устройте им сюрприз. Это правда очень важно! Именно благодаря им вы чувствуете себя комфортно и защищенно, а что человеку еще нужно для счастья.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Весов

Как пел Цой когда-то про то, что "перемен требуют наши сердца", так и ваш день пройдет в ожидании изменений. И правильно! Необходимо создать себе комфортные условия для жизни, которые будут важны для вас в первую очередь. Побудьте эгоистом и начнете чувствовать себя лучше, чем тогда, когда пытались всем и во всем угодить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Скорпиона

Зажигалка, которая заряжает всех своей энергией и теплом – все это про вас, Скорпионы. Старайтесь как можно больше внимания и времени уделить своим мечтам – вы близки к их осуществлению. Не разменивайтесь по мелочам, а выберите одно направление и четко следуйте ему. "Вижу цель – не вижу преград" – лозунг сегодняшнего дня.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Стрельца

Важно контролировать все, что вы делаете и говорите, если не хотите, чтобы вас потом цитировали с использованием каких-то мемов. Если планируется публичное мероприятие или выступление – проконтролируйте свой внешний вид. Вечером сможете облегченно выдохнуть под бокал красного сухого и в обнимку с любимым человеком. Согласитесь, хороший же план!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Козерога

А что, выходные уже закончились? Очень даже жаль, ведь вы даже не успели отдохнуть от шумных вечеринок, прогулок по городу и разговоров с друзьями. Если не намечено на сегодня суперважных встреч – возьмите лучше выходной и просто отлежитесь, ведь от вас все равно не будет толку. А завтра в бой с новыми силами и без всяких отмазок!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Водолея

Закончилось время тунеядства и расслабленности – пора брать себя в руки и работать, работать, работать. И это не просто трижды скопированное слово, а призыв к тому, что вам необходимо много работать, чтобы наверстать упущенное время. Верьте в себя – вы ведь все сможете, правда? Пришло ваше время покорять мир.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, для Рыб

Сегодня вы будете полны энтузиазма, энергии и изобретательности. Это очень хорошо поможет вам в решении карьерных вопросов – смело беритесь за работу и покоряйте новые вершины. Вы ведь давно хотели повышения, улучшения – так получайте!

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