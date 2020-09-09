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Гороскоп на сегодня 9 сентября: Овнам нельзя принимать импульсивных решений, а Тельцам – контролировать слова

Сегодня, 05:40

Астрологический прогноз на 9 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 9 сентября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Овна

Сегодняшний день вряд ли подойдет для активных действий – лучше займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Не принимайте импульсивных решений и не отвечайте сразу на предложение, которое вам сделают. Постарайтесь вечер провести в уединении.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Тельца

Сегодня важно контролировать все свои слова, ведь они непременно вернуться к вам бумерангом. Вы будете обладать высоким энергетическим потенциалом и сможете противостоять любым напастям. Но все же старайтесь сегодня обходиться без посторонней помощи.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Близнецов

День пролетит для вас незаметно. Поэтому постарайтесь в начале дня записать все необходимые дела, чтобы ничего не упустить и успеть сделать больше. Если какие-то дела вам делать не захочется – не беритесь за них, потому что результат будет плохим. Благоприятное время для того, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Рака

Сегодня на работе никаких неожиданностей быть не должно, а вот в личных делах возможны изменения. Ваши отношения с любимым человеком могут сегодня перейти на новый уровень, а могут и ухудшиться. Все будет зависеть от вашей коммуникации и от умения говорить о том, что вам хочется. Вечер обязательно проведите в приятной обстановке.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Льва

Будете сегодня успешными на работе – ваша продуктивность и любознательность помогут получить новую должность или повышение зарплаты. Благоприятное время для деловых контактов. В отношениях с любимым человеком необходимо быть более мягкими и терпимыми.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Девы

Сегодня лучше не браться за работу, которая требует от вас умственной концентрации и слишком много усилий. Лучше выбирайте те занятия, которые приносят вам удовольствие. Сохраняйте спокойствие и уверенность в своих силах, и вы будете в выигрыше. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Весов

День у вас будет довольно противоречивый: будут чередоваться успехи в делах, с промахами. Возможно будет обострение конфликтов с близкими людьми. Старайтесь контролировать свои эмоции и действия, не влезайте в конфликты и не пытайтесь никого ни в чем убедить. Вечер проведите наедине со своими мыслями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Скорпиона

Вам сегодня нужно будет проявить всю свою активность и напористость, чтобы достичь хороших результатов. Старайтесь наладить отношения с потенциальными клиентами. Обязательно уделите внимание здоровью и избегайте стрессовых ситуаций.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Стрельца

Вы можете получить интересные предложения по работе, только не старайтесь ухватиться за него сразу – лучше возьмите паузу. Старайтесь уделить сегодня время себе и своим желаниям – это необходимо, чтобы понять, куда вы двигаетесь и что делать дальше. Вечер проведите с любимым человеком или семьей – вас это наполнит необходимой энергией.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Козерога

Старайтесь сегодня более тщательно следить за тем, что вы делаете и говорите. Это будет серьезный показатель ваших намерений и достижений в будущем. Неформальное общение будет приятным – услышите много комплиментов. Благоприятный период для романтических знакомств и свиданий.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Водолея

У вас сегодня все будет получаться хорошо, поэтому лениться просто противопоказано. Не исключено, что коллеги помогут воплотить ваши планы, но и вам сидеть сложа руки не стоит. Беритесь за всевозможные дела – вам необходимо сейчас выйти из сонного состояния. Пора действовать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2020 года, для Рыб

Старайтесь браться сегодня только за те дела, которые вам под силу – не поднимайте планку на недосягаемую высоту. В романтических отношениях вас ждет приятный сюрприз. Старайтесь больше времени и внимания уделять себе и своим желаниям.

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Источник: Сегодня
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