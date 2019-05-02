Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

Астрологический прогноз на 2 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Поскольку вы точно знаете, чего хотите — не допускайте сомнений в процессе принятия важного решения. Поступайте именно так, как вы задумали.

Телец

Чем бы вы сегодня не занялись, за что бы не взялись — вам не будет равных! Особенно порадуют результаты работы, которой вы сейчас увлеченно занимаетесь.

Близнецы

Избегайте ненужных трат, это отрицательно скажется на вашем материальном состоянии, а прибавок к заработной плате в ближайшее время не предвидится.

Рак

Не хочешь зла, не делай добра, пока не попросят — помните об этом, когда захотите кому-то помочь. Лучше займитесь своими делами, у вас их предостаточно.

Лев

Сегодня все, начиная с погодных условий, заканчивая мыслями о политической ситуации в стране, будет отвлекать вас от работы. Возьмите лучше отгул.

Дева

Не стоит сегодня посвящать окружающих в тонкости ведения вами дел. Действуйте так, как считаете нужным, потом покажете окружающим результат работы.

Весы

Научитесь отстаивать свои права. Не позволяйте никому клеветать на вас, а уж тем более угрожать. Проявив характер, вы дадите отпор обидчикам.

Скорпион

Для внедрения свежих идей наступило благоприятное время. Неплохим источником идей может оказаться литература. Только не детективы, естественно.

Стрелец

Нынче вам представится возможность изменить русло, по которому течет река вашей жизни. Приложите усилия, чтобы перемены были к лучшему.

Козерог

У ваших близких были несколько другие планы на этот день нежели у вас. Постарайтесь найти время и для совместного времяпрепровождения.

Водолей

От обилия рутинных дел у вас голова сегодня пойдет кругом. Разбирайтесь с ними как можно скорее, а все оставшееся время уделите семье.

Рыбы

Сегодня вам предстоит непростая миссия — придется мирить обидчиков. В этот день у вас все должно получиться ценой относительно небольших усилий.

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