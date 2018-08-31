Гороскоп на сегодня: Близнецам не стоит браться за все и сразу, а Львы могут получить повышение

Гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня. Фото: depositphotos

Овен

Сегодня чья-то идея может стать звездной для вас. Особенно если вы правильно ею воспользуетесь и с ее помощью принесете неоспоримую пользу фирме.

Телец

Не забывайте проверять почту и отвечать на звонки. Может быть, именно сегодня вы получите ту информацию, которой не хватало для удачного хода дел.

Близнецы

В этот день не стоит браться за все и сразу, вы хотя бы одно уже начатое дело доведите до конца. Этого на сегодня будет вполне ­достаточно.

Рак

День благоприятен и для переговоров, и для подписания бумаг. Только будьте внимательны, прежде чем поставить подпись под договором, хотя бы почитайте его.

Лев

Служебные поездки завершатся значимым успехом для вашей компании, а вам принесут отличную возможность продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Дева

Берегите нервы и не принимайте все близко к сердцу. Такая чувствительность просто немыслима в той обстановке, в которой вы работаете.

Весы

Постарайтесь сохранить позитивный настрой на протяжении всего дня, а лучше всего для достижения гармоничного состояния вам поможет общение.

Скорпион

Есть вероятность, что вы не поладите с начальником из-за каких-то незначительных мелочей, которые покажутся ему довольно серьезными ошибками.

Стрелец

Постарайтесь успеть завершить главные этапы вашей трудовой деятельности, а уже потом задумываться об оформлении, презентации и форме подачи.

Козерог

Вам необходимо научиться оценивать свой труд со стороны. Отвлекитесь от дел на какое-то время. Скорее всего, вы увидите, в чем были неправы.

Водолей

Детали сегодня будут абсолютно не важны и не интересны ни вам, ни шефу. Главное сейчас — формально выполнить план, а шлифовать будете после.

Рыбы

Некоторые моменты, происходящие во время рабочего процесса, будут вас смущать. Прислушайтесь к интуиции и действуйте в своих интересах.