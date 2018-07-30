Гороскоп на сегодня: Близнецам нужно делать паузы в работе, а Стрельцам – не терять самообладание

Горсокоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня

Овен

Сегодня вы можете потерять некую мелкую, но очень важную для вас вещь. В такой ситуации лучше недоглядеть за зонтиком, нежели за бумажником.

Телец

Все знакомства, которые вы сумеете завязать сегодня, очень пригодятся вам в будущем. Постарайтесь максимально заинтересовать собеседников.

Близнецы

В этот день очень важно устраивать себе небольшие паузы в работе, дабы ваших сил хватило на весь рабочий день, а не только на первую его половину.

Рак

Нынешним днем возможные непредвиденные траты. Не противьтесь: если уж придется на что-то раскошелиться, то делайте это с улыбкой.

Лев

Есть вероятность того, что сегодня вас нагрузят дополнительными обязанностями, которых вы боялись в силу их сложности. Приступайте, вы справитесь!

Дева

Плохое настроение, проявленное на людях, может обернуться вполне ощутимыми финансовыми потерями. Будьте доброжелательны и терпеливы.

Весы

Стоит вам показать, что вы не слишком заняты, как тут же найдутся желающие загрузить вас работой. Так что пока создавайте видимость деятельности.

Скорпион

Нынче ваш бизнес-партнер будет в чем-то удачливее вас, что может вызвать у вас приступ зависти, а это негативно скажется на вашей работе.

Стрелец

Не теряйте самообладания и подавляйте волнение в любой ситуации. Когда все эмоции будут под контролем, работать станет значительно проще.

Козерог

Сегодня вы сможете преуспеть во всех ваших начинаниях, если правильно отнесетесь к доверенному вам делу. Нынче все зависит только от вас.

Водолей

Этот день, к сожалению, может поставить вас перед выбором: личная жизнь или карьера. Внутренний голос в таком деле — один из лучших советчиков!

Рыбы

Если вас устраивает заработная плата и объем работы — вам повезло. Если вы считаете, что баланс нарушен, постарайтесь восстановить справедливость.

ОВЕН Сегодня вы можете потерять некую мелкую, но очень важную для вас вещь. В такой ситуации лучше недоглядеть за зонтиком, нежели за бумажником. Телец Все знакомства, которые вы сумеете завязать сегодня, очень пригодятся вам в будущем. Постарайтесь максимально заинтересовать собеседников. близнецы В этот день очень важно устраивать себе небольшие паузы в работе, дабы ваших сил хватило на весь рабочий день, а не только на первую его половину. рак Нынешним днем возможные непредвиденные траты. Не противьтесь: если уж придется на что-то раскошелиться, то делайте это с улыбкой. лев Есть вероятность того, что сегодня вас нагрузят дополнительными обязанностями, которых вы боялись в силу их сложности. Приступайте, вы справитесь! дева Плохое настроение, проявленное на людях, может обернуться вполне ощутимыми финансовыми потерями. Будьте доброжелательны и терпеливы. весы Стоит вам показать, что вы не слишком заняты, как тут же найдутся желающие загрузить вас работой. Так что пока создавайте видимость деятельности. скорпион Нынче ваш бизнес-партнер будет в чем-то удачливее вас, что может вызвать у вас приступ зависти, а это негативно скажется на вашей работе. стрелец Не теряйте самообладания и подавляйте волнение в любой ситуации. Когда все эмоции будут под контролем, работать станет значительно проще. козерог Сегодня вы сможете преуспеть во всех ваших начинаниях, если правильно отнесетесь к доверенному вам делу. Нынче все зависит только от вас. водолей Этот день, к сожалению, может поставить вас перед выбором: личная жизнь или карьера. Внутренний голос в таком деле — один из лучших советчиков! рыбы Если вас устраивает заработная плата и объем работы — вам повезло. Если вы считаете, что баланс нарушен, постарайтесь восстановить справедливость.