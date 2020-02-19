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Гороскоп на сегодня: Близнецам нужно побороться з эгоизмом, а Водолеям – проявить мудрость

Астрологический прогноз на 19 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Овна

Вас ожидает тяжелый день. Не пытайтесь преодолеть то, что вы не можете преодолеть.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Тельца

Период финансовых трудностей заканчивается. Самое время подумать о том, как рационально использовать собственные средства.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Близнецов

Перестаньте быть эгоистом, именно поэтому вы не можете наладить нормальные отношения с коллегами по работе. Обратите внимание на этот фактор.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Рака

Сегодня вы – "на коне". Но не задирает нос слишком высоко, ведь падать будет очень больно и вас никто не поддержит.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Льва

Ваши финансовые результаты оставляют желать лучшего. Задумайтесь над тем, почему деньги исчезают с вашего кошелька и проанализируйте собственные расходы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Девы

Все, что вы строили в последнее время, может разбиться вдребезги. Однако не переживайте, на новом и чистом фундаменте легче строить что-то новое.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Весов

Вы запутались, ситуация, в которой вы оказались – очень сложная. Но к светлому будущему осталось совсем немного.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Скорпиона

Вас ожидает финансовый успех. Ваш бизнес и дела пойдут в гору, не упустите свой шанс на хорошие развитие.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Стрельца

У вас есть много силы, чтобы справиться с проблемами. Все получится, если позвать на помощь верных друзей.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Козерога

Остерегайтесь измены от людей, которые находятся у вас. Враги могут быть очень коварными.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Водолея

Сегодня нужно проявить немало мудрости, чтобы выйти сухим из воды. Будьте рассудительными.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для Рыб

День подходит для мелкого заработка, однако вы получите ожидаемую вознаграждение.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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Источник: Сегодня
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