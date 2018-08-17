Гороскоп на сегодня: Близнецам нужно сосредоточиться на работе, а Дев ждет успех

Гороскоп на сегодня, 17 агуста, для всех знаков зодиака

Овен

Держите ситуацию под контролем, поскольку некие неожиданные события могут негативно отразиться на вашем бизнесе. И старайтесь не говорить лишнего.

Телец

Сегодня вам нельзя торопиться. Излишняя осторожность и осмотрительность вам в этот день явно не помешают, а то и пользу неоспоримую принесут.

Близнецы

Сосредоточьтесь на работе, как бы это ни было тяжело. Чем быстрее вы с ней покончите, тем лучше будет и для вас лично, и для вашей компании в целом.

Рак

Возможно, сегодня вы будете чувствовать себя беззащитным и неуверенным в собственных силах. Попробуйте понять, в чем причина этой ситуации, и исправить ее.

Лев

Вам снова покажется, что удача обходит вас стороной, но стоит приглядеться повнимательнее, ведь отсутствие плохих новостей — это уже удача!

Дева

Сегодня вы будете иметь большой успех в любых профессиональных делах. Поэтому направьте все свои силы на решение сложных рабочих задач.

Весы

Нынешний день может быть испорчен вашим плохим настроением, как всегда неизвестно откуда взявшимся. Не дайте хандре ни единого шанса!

Скорпион

Сегодняшний день будет непрост. Возможны мелкие конфликты с сослуживцами, которые придется решать, не откладывая в долгий ящик.

Стрелец

Представителей знака, работающих в сфере торговли, ожидает весьма успешный день. Прибыль будет достаточно высокой, а от клиентов не будет отбоя.

Козерог

Случайная встреча может в корне изменить вашу профессиональную жизнь. Сделайте все возможное, чтобы все перемены были в лучшую сторону.

Водолей

Не торопитесь улаживать конфликты, если таковые будут иметь место. Скорее всего, оппонент сам поймет, насколько он ошибся, и придет мириться.

Рыбы

Достигнув вершины, не спешите замедлять ход. Не оглядывайтесь по сторонам, не обращайте внимания на то, о чем шепчутся коллеги. Смело идите к своей цели.