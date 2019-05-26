Гороскоп на сегодня: Близнецам следует прислушаться к интуиции, а Водолеям нужно следовать правилам

Астрологический прогноз на 26 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 мая для Овнов Фото: Сегодня

Откровенность и разговорчивость сегодня могут вам дорого обойтись. Не стоит делиться своими секретами и обсуждать чужие дела. Решения стоит принимать самостоятельно, опираясь на личный опыт и интуицию.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 мая для Тельцов Фото: Сегодня

Начало дня будет напряженным, зато вторая часть дня непременно вас порадует. Вероятны незначительные, но очень своевременные денежные поступления. Будет возможность сделать удачные покупки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 мая для Близнецов Фото: Сегодня

Вам необходимо быть разборчивым в общении. Не будьте слишком доверчивы, иначе вы рискуете стать жертвой обмана. Сегодня стоит прислушаться к своей интуиции, она подскажет кому можно доверять.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 мая для Раков Фото: Сегодня

Возможно, сегодня кое-что из запланированного вами пойдет не так, как вы предполагали. Изменить обстоятельства, скорее всего не получиться, зато можно извлечь из них пользу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 26 мая для Львов Фото: Сегодня

В этот день у вас будет шанс решить вопросы, прежде не дававшие покоя. К тому же вероятны встречи с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Чтобы произвести нужное впечатление, придется постараться.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 26 мая для Дев Фото: Сегодня

Реализовать задуманное может быть труднее, чем вы ожидали, но не сдавайтесь: шанс добиться успеха у вас все же есть. Сегодня самые оригинальные методы окажутся наиболее эффективными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 мая для Весов Фото: Сегодня

Трудности сегодня будут возникать едва ли не во всех сферах жизни, причем чаще всего там, где вы их не ожидали. Однако вы быстро найдете пути их решения, как и выход из любой неоднозначной ситуации.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 мая для Скорпионов Фото: Сегодня

Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с окружающими, особенно с близкими. Возможны споры из-за пустяков. Воздержитесь от критических замечаний, даже если вам кажется, что они исключительно конструктивны.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 26 мая для Стрельцов Фото: Сегодня

В этот день вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы поймете, как нужно действовать дальше, чтобы достичь успеха. Сегодня вы можете целиком и полностью рассчитывать на поддержку единомышленников.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 мая для Козерогов Фото: Сегодня

Этот день подходит для того, чтобы попробовать что-то новое, заняться делом, которое давно вызывает у вас любопытство. Не придется прикладывать усилий, вы справитесь с любыми задачами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 26 мая для Водолеев Фото: Сегодня

Вы склонны выдавать желаемое за действительное. Не торопитесь высказывать свое мнение или делиться важной информацией. Только следуя правилам, вы сумеете добиться успеха.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 мая для Рыб Фото: Сегодня

Взвешенные решения окажутся верными, обдуманные поступки позволят достичь нужного результата. Этот день хорошо подходит для общения с людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для знака Овен.

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