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Гороскоп на сегодня: Близнецы будут в ударе, а у Раков – период соблазнов

Сегодня, 05:55

Астрологический прогноз на 8 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 8 июля 2020 года. Постарайтесь выложиться на полную, если хотите получить хороший результат. Физические упражнения и духовные практики будут сегодня как никогда уместны.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Овна

Хороший день, чтобы провести его весело и активно. Старайтесь отвлечься немного от рабочих дел – отправляйтесь в парк или на свидание со своей второй половинкой. Поменяйте обычное место пребывания на что-то новое.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Тельца

Уделите сегодня больше времени своему здоровью и физической форме. Спорт, поход в СПА и полезная еда сделают вас не только здоровее, а и красивее. Вечер обещает быть интересным на различные романтические события – будьте готовы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы будете в ударе и сможете стать душой любой компании. В делах любовных вас ждут только приятные моменты. Кого-то из Близнецов ожидает сегодня судьбоносное знакомство.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Рака

На вашем пути будет много различных соблазнов, перед которыми будет сложно устоять, но вы справитесь. В романтических отношениях постарайтесь не навязывать партнеру свое мнение и не пытайтесь доминировать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Льва

У вас сегодня будет довольно насыщенный день с приятными встречами, новыми знакомствами и интересными предложениями. Главное – не сидеть сложа руки, а брать результат в свои руки. Тогда сможете получить даже больше, чем рассчитывали.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Девы

В работе ваша активность и целенаправленность помогут добиться хороших проектов и интересных предложений. В делах семейных и любовных можете рассчитывать на взаимопонимание. Хорошее время для поездок и путешествий.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Весов

Сегодня вы смело можете рассчитывать на успех во всех делах. Но не стоит забывать о старых связях, которые могут оказаться очень полезными для карьеры. Но напоминать о себе нужно аккуратно, чтобы не выглядеть слишком навязчивым. Избегайте критики и обсуждения других людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вам будет сложно сконцентрироваться на рабочих делах из-за личных отношений. Старайтесь не переносить одну сферу в другую. Но если это влияние будет позитивным – это только на пользу. Не занимайтесь сегодня рискованными делами.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Стрельца

Старайтесь не слишком усердствовать на работе, ведь многое из достижений окажется незамеченным либо будет воспринято как должное. Лучше не отправляться в дальние деловые поездки – они принесут только разочарование и убытки. Не давайте сегодня никому деньги в долг.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Козерога

Вы можете сегодня попасть в ловушку, поэтому старайтесь быть внимательней и осмотрительней. Вы полны энергии – так тратьте же ее с умом и не отвлекайтесь на всякие мелочи. Старайтесь браться только за те дела, которые вызывают у вас положительные эмоции.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Водолея

Ваша доброжелательность станет отличным якорем для людей. Поэтому новые знакомства вам обеспечены. Вы можете смело браться за любые дела и начинания только настрой у вас должен быть положительный.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Рыбы

Старайтесь не гнаться за выгодой в карьере, иначе за это придется заплатить двойную цену. С деньгами будьте бдительнее – не тратьте их на ненужные вещи. В то же время, это идеальный день для новых знакомств и увлечений.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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