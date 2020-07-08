Гороскоп на сегодня: Близнецы будут в ударе, а у Раков – период соблазнов
Астрологический прогноз на 8 июля для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на среду, 8 июля 2020 года. Постарайтесь выложиться на полную, если хотите получить хороший результат. Физические упражнения и духовные практики будут сегодня как никогда уместны.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Овна
Хороший день, чтобы провести его весело и активно. Старайтесь отвлечься немного от рабочих дел – отправляйтесь в парк или на свидание со своей второй половинкой. Поменяйте обычное место пребывания на что-то новое.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Тельца
Уделите сегодня больше времени своему здоровью и физической форме. Спорт, поход в СПА и полезная еда сделают вас не только здоровее, а и красивее. Вечер обещает быть интересным на различные романтические события – будьте готовы.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Близнецов
Сегодня вы будете в ударе и сможете стать душой любой компании. В делах любовных вас ждут только приятные моменты. Кого-то из Близнецов ожидает сегодня судьбоносное знакомство.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Рака
На вашем пути будет много различных соблазнов, перед которыми будет сложно устоять, но вы справитесь. В романтических отношениях постарайтесь не навязывать партнеру свое мнение и не пытайтесь доминировать.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Льва
У вас сегодня будет довольно насыщенный день с приятными встречами, новыми знакомствами и интересными предложениями. Главное – не сидеть сложа руки, а брать результат в свои руки. Тогда сможете получить даже больше, чем рассчитывали.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Девы
В работе ваша активность и целенаправленность помогут добиться хороших проектов и интересных предложений. В делах семейных и любовных можете рассчитывать на взаимопонимание. Хорошее время для поездок и путешествий.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Весов
Сегодня вы смело можете рассчитывать на успех во всех делах. Но не стоит забывать о старых связях, которые могут оказаться очень полезными для карьеры. Но напоминать о себе нужно аккуратно, чтобы не выглядеть слишком навязчивым. Избегайте критики и обсуждения других людей.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Скорпиона
Сегодня вам будет сложно сконцентрироваться на рабочих делах из-за личных отношений. Старайтесь не переносить одну сферу в другую. Но если это влияние будет позитивным – это только на пользу. Не занимайтесь сегодня рискованными делами.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Стрельца
Старайтесь не слишком усердствовать на работе, ведь многое из достижений окажется незамеченным либо будет воспринято как должное. Лучше не отправляться в дальние деловые поездки – они принесут только разочарование и убытки. Не давайте сегодня никому деньги в долг.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Козерога
Вы можете сегодня попасть в ловушку, поэтому старайтесь быть внимательней и осмотрительней. Вы полны энергии – так тратьте же ее с умом и не отвлекайтесь на всякие мелочи. Старайтесь браться только за те дела, которые вызывают у вас положительные эмоции.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Водолея
Ваша доброжелательность станет отличным якорем для людей. Поэтому новые знакомства вам обеспечены. Вы можете смело браться за любые дела и начинания только настрой у вас должен быть положительный.
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года, для Рыбы
Старайтесь не гнаться за выгодой в карьере, иначе за это придется заплатить двойную цену. С деньгами будьте бдительнее – не тратьте их на ненужные вещи. В то же время, это идеальный день для новых знакомств и увлечений.
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