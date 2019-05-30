Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

Астрологический прогноз на 30 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овнов Фото: Сегодня

Сегодня вы будете излучать оптимизм. Сослуживцам ничего не останется, как последовать вашему примеру, так что атмосфера в коллективе будет позитивная.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельцов Фото: Сегодня

Если у вас по каким-то причинам плохое настроение, это не повод портить его окружающим. Постарайтесь найти хоть что-то хорошее в сегодняшнем дне.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Сегодня у вас есть все шансы для того, чтобы осуществить самые амбициозные карьерные мечты. Достижение цели зависит только от вашей решительности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Раков Фото: Сегодня

Судьба будет испытывать вас на верность идеалам и жизненным принципам. Не отступайте своих убеждений — они не меньшее достояние, нежели счет в банке.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Львов Фото: Сегодня

Работы сегодня будет намного больше, чем вы ожидали. Придется приложить немало усилий, чтобы справиться с поставленной задачей.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Дев Фото: Сегодня

Чем меньше времени вы потратите на разговоры с коллегами, тем больше успеете выполнить, и тем меньше дел у вас останется на конец недели.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

День хорош для планирования, не тратьте его на рутину. Если вы еще не продумали где провести отпуск, самое время заняться поиском подходящего варианта.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпионов Фото: Сегодня

Если вы безотказно соглашаетесь на любую предложенную вам работу, то будете трудиться сверхурочно и, скорее всего, на постоянной основе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельцов Фото: Сегодня

В случае, если ваша деятельность стала вам в тягость, самое время для решительных действий и перемен в жизни. И только от вас зависит, будут ли они к лучшему.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерогов Фото: Сегодня

Сегодня вы докажете скептически настроенным коллегам, что творческий подход к делу имеет право на существование. И это – ваш ключ к успеху.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолеев Фото: Сегодня

Напористость и умение отстаивать свои интересы обязательно пригодятся вам в работе, а вот в жизни этими качествами лучше не пользоваться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Сейчас удачное время для тех, кто мечтает о продвижении по карьерной лестнице. Но у вас к этому времени уже должен быть составлен детальный план действий.

Ранее мы публиковали гороскоп на июнь 2019 для знака Рак.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram