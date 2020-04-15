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Гороскоп на сегодня: Близнецы получат хорошие известия, а Раки – предложение по работе

Астрологический прогноз на 15 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:18

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Овна

Смело беритесь за новые дела, занимайтесь рабочими проектами и поднимайте важные вопросы с руководством. В личных отношения возможны изменения, если вы возьмете инициативу в свои руки. Будьте смелее.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Тельца

Хороший день для решения не только профессиональных дел, но и любовных. Новые проекты будут также успешны, как и новые романтические знакомства и свидания. Будьте собой и все получиться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Близнецов

День удачный для решения рабочих дел, главное уметь идти на уступки, когда это понадобиться. От любимого человека или кого-то из члена семьи получите хорошее известие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Рака

День будет насыщен различными событиями делового характера, при этом большинство будут иметь хорошие последствия для вас. Можете получить заманчивое предложение по работе. Избегайте выяснения отношений и не ввязывайтесь в конфликты.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Льва

Сегодня лучше не начинать никакие серьезные проекты – завершите начатые. Откажитесь от физических и эмоциональных нагрузок. Вечер проведите наедине со своими мыслями.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Девы

Сегодня есть риск ввязаться в конфликт и начать выяснять отношения. Это может иметь плохие последствия для вас, поэтому старайтесь этого избегать. Серьезные рабочие дела перенесите на другой день. Вечер проведите так, как вам нравится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Весов

Деловые встречи, переговоры, планирование сегодня будут удачными. Вся необходимая информация окажется под рукой, что облегчит вам жизнь. Постарайтесь отказаться от дорогостоящих покупок.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Скорпиона

Все события и дела, которые связаны с вашей профессией и бизнесом сегодня будут удачными. Старайтесь максимально запланировать, чтобы больше успеть. Вопросы романтического характера лучше начинать решать не сегодня и проанализировав все нюансы. Не рубите с плеча.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодняшний день нельзя назвать каким-то особенным, но не стоит опускать руки – берите инициативу в свои руки. Делайте то, что будет приносить не только финансы, но и удовольствие. Хороший день, чтобы заняться здоровьем и перейти на правильное питание.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Козерога

Не пытайтесь сегодня никого переубеждать в своей правоте – просто двигайтесь к поставленной цели. Решение важных дел отложите на другой день. Вечер посвятите общению со своим любимым человеком.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Водолея

В личных отношениях старайтесь не провоцировать конфликт и избегайте любого выяснения отношений. В то же время на работе старайтесь проявлять больше инициативы и креативности, тогда сможете добиться лучших результатов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года, для Рыб

Рабочие дела потребуют помощи коллег или родственников, но результатом вы точно останетесь довольными. В любви все замечательно – вас боготворят и обожают.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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