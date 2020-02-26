Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

Астрологический прогноз на 26 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, говорит, что Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи. Читайте гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Овна

Не исключено, что с Овнами будут происходить в жизни такие события, которые у них когда-то уже были. Гороскоп говорит о повторяющейся ситуации.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Тельца

Тельцы должны взять на себя ответственность за все свои действия, за все свои идеи, за мысли. Наступает расплата по счетам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Близнецов

Гороскоп указывает на бесперспективное, тупиковое положение. При этом вовсе не означает, что из ситуации вовсе нет выхода – просто это нельзя (или очень сложно) сделать привычным способом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Рака

Звезды свидетельствуют о том, что Ракам придется расстаться или навсегда распрощаться со своими делами, возможно, они сами от чего-то откажутся.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Льва

Разногласия и напряженные ситуации будут проходить в более смягченной форме. Независимо от обстоятельств, можно рассчитывать на то, что все утихомирится и прояснится.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Девы

Сегодня Девы не способны держать ситуацию под контролем, и из-за этого навлекают на себя много неприятностей. Гороскоп говорит о том, что человек оступился, и его поступки привели к саморазрушению и деградации.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Весов

В вашей жизни произошли или скоро будут очень сильные перемены. Скорее всего, эти самые перемены будут неожиданными, не всегда желанными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Скорпиона

Гороскоп говорит, что в жизни наступает рассвет. Это означает, что у человека возникнут какие-либо новые идеи, которые Скорпионы сумеют воплотить в жизнь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Стрельца

В жизни могут произойти неприятные моменты с проявлением эмоций (зависть, ревность). И пока не время испытывать себя на прочность или проявлять свою смелость.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Козерога

Гороскоп рассказывает о светлой и солнечной полосе жизни. У Козерогов наступает период, когда они чувствуют себя счастливыми и удачливыми.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Водолея

Суд свидетельствует о совершающейся или предстоящей трансформации личности – появлении новых целей или открытии новых способностей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, для Рыб

Рыбы ощутят полную победу даже в самых трудных и рискованных ситуациях. Не исключено – получение прибыли, наследства.

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