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Гороскоп на сегодня: Девам нельзя лениться, а Весам – спорить

Астрологический прогноз на 13 мая для всех знаков зодиака

Анна Ковпак
Сегодня, 05:26

Астролог Варвара Левская дала прогноз на среду, 13 мая 2020 года. Старайтесь не лениться и не отвлекаться на мелочи, тогда сможете реализовать все, что запланировали.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Овна

Сегодня необходимо тщательнее следить за своим настроением и эмоциями, потому что излишняя активность и чрезмерный оптимизм могут только навредить. Не давайте никому никаких обещаний – потом сложно будет их выполнить.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Тельца

Сегодняшний день будет довольно спокойный, размеренный и приятный. Если вы не будете сами создавать себе проблемы, то все пройдет удачно. Старайтесь не цепляться к мелочам и не доставать своих родных непрошенными советами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Близнецов

Не пытайтесь сегодня переделать всю работу, ведь можете не справиться с ней и даже погрузиться в уныние. День идеально подходит для романтических знакомств, свиданий и серьезных шагов в отношениях.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Рака

Не стоит ожидать сегодня каких-то серьезных изменений и перемен – день пройдет довольно спокойно и размеренно. Старайтесь двигаться согласно плану и не отвлекаться на мелочи, тогда получите хороший результат. Вечер хорошо будет провести в приятной компании.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Льва

Идеальный день, чтобы заняться рабочими вопросами – они будут решаться легко и быстро. Также хорошо будет заняться формированием бюджета, что поможет вам сэкономить деньги. Не давайте никому деньги в долг.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Девы

Первое от чего необходимо отказаться сегодня – лень. Таким образом вы сможете сделать много дел и составить подробный план действий на ближайшие пол года. Старайтесь никого не обременять сегодня просьбами – рассчитывайте только на себя.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Весов

Не спорьте сегодня и не доказывайте никому своей правоты – можете натолкнуться на негатив. Планируйте, мечтайте и много работайте, тогда непременно добьетесь успеха. Вечер посвятите себе и своим увлечениям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Скорпиона

Все вопросы, связанные с работой, бизнесом и решением финансовых задач, могут легко решиться, если вы не будете отвлекаться на мелочи. Будьте верны своей цели и смело двигайтесь к ее реализации. Избегайте выяснения отношений и скандалов.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Стрельца

Вы можете столкнуться с проблемами в любовных отношениях, но это не должно стать проблемой для вашей профессиональной деятельности. Отвлекитесь и постарайтесь сконцентрироваться на решении рабочих задач, а вот вечер лучше проведите с любимым человеком и обсудите все важные вопросы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Козерога

Не затевайте сегодня никаких грандиозных проектов, если не уверены в них на 100 процентов. Не участвуйте в спорах и не пытайтесь кому-то что-то доказать, лучше придерживайтесь нейтралитета. Новые знакомства сегодня будут иметь удачное продолжение.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Водолея

Сегодня лучшее, что вы можете сделать – это молча работать над достижением своей цели. При этом избегайте попыток кому-то что-то доказать – только поступки и действия будут иметь значение. Избегайте негативных мыслей – они могут навредить вашей деятельности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года, для Рыб

Чтобы достичь хороших результатов, нужно быть уверенным в себе и своих силах. Поэтому проработайте в себе то, что вам помогает верить в себя. Новые деловые связи и контакты будут плодотворными. Старайтесь не выяснять отношений с любимым человеком, тогда сможете избежать конфликта.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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