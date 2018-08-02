Гороскоп на сегодня: Девам нужно беречь силы, а Скорпионов ждут приятные сюрпризы

Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Гороскоп. Фото: nastya_gepp pixabay.com

Овен

Поскольку начальство сейчас не слишком добродушно к вам настроено, было бы неплохо выяснить, в чем причина, и как можно скорее исправить ситуацию.

Телец

В этот день вам предстоит выполнить ряд важных поручений. Мало того, всю ответственность за выполнение возложат на вас. Покажите, на что вы способны.

Близнецы

Сегодня вам нужно уделить внимание собственному здоровью. Если вы себя неважно чувствуете — бросайте все и берите отгул, иначе рискуете слечь надолго.

Рак

Кажущееся затишье в делах не повод пускать ситуацию на самотек, ведь это может быть затишье перед бурей. Обязательно держите все под контролем.

Лев

Не идите на поводу у обстоятельств, а действуйте согласно намеченному плану. Любое отклонение от задуманного может быть чревато последствиями.

Дева

В этот день вам нужно беречь силы. Они вам вскоре очень пригодятся. Поэтому на ближайшее время никаких серьезных дел не планируйте.

Весы

Нынешним днем вам нужно больше быть на воздухе. Как ни странно, но чем меньше вы находитесь в офисе, тем меньше дел успеете сделать.

Скорпион

Сегодня вас ожидают приятные неожиданности. Но в любом случае вам не стоит чересчур рассчитывать на везение: оно может и не помочь.

Стрелец

Вы можете получить совершенно нелепый, с вашей точки зрения, совет, касающийся работы. Обдумайте это предложение. Оно странное, но небессмысленное.

Козерог

Не берите на себя дополнительную работу, особенно не согласовав бонусы, которые вам за нее положены. Иначе вы будете работать сверхурочно на постоянной основе.

Водолей

Звезды сулят вам огромную удачу в делах. Вы преуспеете настолько, что вашим коллегам и конкурентам останется лишь позавидовать вашему усердию.\

Рыбы

Если у вас есть хоть небольшая возможность выполнить какие-то непосредственные трудовые функции на дому, лучше ею сегодня воспользоваться.