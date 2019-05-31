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Гороскоп на сегодня: Девам поступит выгодное предложение, а Рыбам нужно быть аккуратными с финансами

Астрологический прогноз на 31 мая для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:03

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овнов
Гороскоп на сегодня для Овнов
Фото: Сегодня

Если вы сегодня не разберетесь с завалами, которые сами же себе и создали, придется потратить на эту работу один выходной день как минимум.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельцов
Гороскоп на сегодня для Тельцов
Фото: Сегодня

Было бы неплохо составить план действий на сегодняшний день, учитывая все важные детали, и только после этого приступать к его реализации. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Сегодня вам предстоит выполнить ряд очень важных поручений. Сделать это необходимо качественно, так как отвечать за результат придется именно вам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Раков
Гороскоп на сегодня для Раков
Фото: Сегодня

Как правило, быстрый результат работы свидетельствует о невысоком ее качестве. Сегодня вы сможете доказать, что из этого правила могут быть исключения.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Львов
Гороскоп на сегодня для Львов
Фото: Сегодня

Вас ждет удачный день — все, что запланировали, будет выполнено. Правда, при одном условии: если вы приложите для этого минимум усилий. 

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Дев
Гороскоп на сегодня для Дев
Фото: Сегодня

Сегодня вам может поступить выгодное предложение. Соглашайтесь и беритесь за работу, результат превзойдет самые смелые ожидания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Вам предстоит работа над новым проектом, который пока непонятен, но вскоре вы осознаете, насколько это интересное и выгодное материально занятие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпионов
Гороскоп на сегодня для Скорпионов
Фото: Сегодня

Не отвлекайтесь по пустякам, сосредоточьтесь на работе и постарайтесь выполнить все, что вы запланировали на этот день. Не тратить же на работу выходные.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельцов
Гороскоп на сегодня для Стрельцов
Фото: Сегодня

Этот день вы запомните надолго. По не зависящим от вас обстоятельствам придется поменять планы. Не огорчайтесь, результатом вы останетесь довольны.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерогов
Гороскоп на сегодня для Козерогов
Фото: Сегодня

Ради достижения цели придется отказаться от части своих принципов. Объединив новые знания с жизненным опытом, вы однозначно добьетесь успеха.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолеев
Гороскоп на сегодня для Водолеев
Фото: Сегодня

Если сегодня и возникнут разногласия с шефом, они будут незначительными. Не заостряйте на этом внимание и сглаживайте острые углы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Будьте внимательны при работе с финансами, вчитывайтесь в каждую цифру. Сегодня это та область, в которой вы можете добиться наибольших успехов.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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