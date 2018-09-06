Гороскоп на сегодня: Девы проявят себя на работе, а Рыбам нужно очиститься от хлама

Гороскоп на 7 сентября для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вам представится шанс произвести приятное впечатление на новых знакомых. Этот день подойдет как для свиданий, так и для деловых встреч.

Телец

Сегодняшний день благоприятен для финансовых операций, обращения в суд и оформления документов. Однако не стоит одалживать деньги близким.

Близнецы

Избегайте общения с внезапно объявившимися старыми друзьями, не принимайте их многообещающих, но сомнительных предложений.

Рак

Сегодня у вас есть шанс допустить оплошность. Не позволяйте эмоциям взять верх над разумом, постарайтесь проанализировать ошибку и сделать выводы.

Лев

Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Это поможет зарядиться позитивной энергией.

Дева

Не замыкайте свои интересы кругом семьи. Сегодня вы способны добиться успеха сразу в нескольких сферах жизни. Самое время проявить себя на работе.

Весы

Днем приведите в порядок текущие дела, требующие немедленного решения. А вечером не забудьте порадовать домочадцев очередным кулинарным шедевром.

Скорпион

Сегодня вы можете встретить людей из вашего прошлого — первую любовь или друзей детства. Эти люди сыграют важную роль в вашем будущем.

Стрелец

Сегодня у вас наметится прогресс в самых разных областях. Вы добьетесь успеха, если целый день будете заниматься тем, что вас интересует!

Козерог

Этот день может принести вам новые знакомства, которые обернутся для вас выгодой. Посвятите себя заключению сделок и договорных отношений.

Водолей

Сегодня не пренебрегайте хорошими советами. Это поможет добиться успеха на рабочем месте и разрешить дела, которые уже давно тянутся.

Рыбы

Посвятите этот день очистке от хлама, как материального, так и духовного. Выкиньте из головы старые переживания и сделайте уборку в доме.