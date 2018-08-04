Гороскоп на сегодня: Козерогам можно идти на риск, а у Рыб будет удачный день

Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Овен

Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений – можно даже полностью изменить имидж! Решайтесь на перемены, если вы их ждали.

Телец

Сегодня ваши шутки могут быть приняты кем-то всерьез, что выльется в совершенно неожиданные последствия. Поэтому лучше шутите на нейтральную тему.

Близнецы

Постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится. Возможно, вам придется спешно исправлять чьи-то ошибки, готовые стать катастрофическими.

Рак

Сегодня вы можете позволить себе быть несколько старомодным. Это добавит вам неповторимого обаяния, и позволит сломать возрастной барьер при общении с малознакомыми людьми.

Лев

Вам придется менять мнение на бегу. Не пытайтесь дождаться пока "изменчивый мир прогнется под вас", прогибайтесь под него сами.

Дева

Сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Поэтому лучше переделать все в первой половине дня, или же вовсе ничего не планировать на этот день.

Весы

Окружающие вас люди будут нервные из-за проблемы, которая вас не касается. Не вмешивайтесь и не предлагайте помощь, вам вполне достаточно своих забот.

Скорпион

Сегодня вам лучше не вступать в споры и не участвовать в соревнованиях. Если вы не будете единственным претендентом на что-то, то это что-то вам не достанется. Придется признать, что победа принадлежит не вам.

Стрелец

Сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень многое и, преимущественно, одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.

Козерог

Сегодня вы можете позволить себе пойти на риск, но только на оправданный. Однако, стоит иметь в виду, что, продемонстрировав свою решительность, вы завоюете положение лидера, хотите вы того, или нет.

Водолей

Сегодняшний день может оказаться пограничным. Внимательнее присматривайтесь к событиям, по крайней мере одно из них с большой степенью вероятности резко изменит течение вашей жизни. Правда, ненадолго.

Рыбы

День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего особенного не произошло. Однако день оставит после себя очень приятное послевкусие