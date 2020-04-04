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Гороскоп на сегодня: Козерогам можно устраивать переговоры, а Водолеям – навести порядок в делах

Астрологический прогноз на 4 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:42

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Овна

Сегодня сможете добиться хороших успехов в работе, но старайтесь не растрачивать свою энергию – вам нужны силы. Вечер проведите в кругу друзей – душевное общение наполнит вас силами.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Тельца

Сегодня не стоит начинать новые дела – побольше отдыхайте и не перегружайте себя физическими упражнениями. День посвятите себе и своим желаниям – делайте только то, что доставляет удовольствие.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Близнецов

Держите себя сегодня в руках и не старайтесь придираться к друзьям или коллегам с какими-то проблемами. Мыслите позитивно и избегайте контактов с назойливыми людьми. Вечером обязательно устройте себе настоящий отдых.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Рака

У вас сегодня может получиться довольно скандальный день, где конфликты и недопонимания будут происходить одно за другим. Старайтесь сдерживать свои эмоции и контролировать слова. Займите себя интеллектуальной работой.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Льва

Можете почувствовать себя сегодня всесильными и смело браться за решение важных вопросов. Получите поддержку и заботу от своих родных людей. Вечер посвятите составлению планов на ближайшие полгода.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Дева

На работе могут возникнуть разногласия и даже конфликтные ситуации, поэтому постарайтесь не поддаваться унынию и воздействию негативных эмоций. Вам нужно научиться проявлять терпение и смиренность, тогда сможете достичь хороших результатов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Весов

Ваше упрямство и несговорчивость могут сыграть с вами плохую шутку. Сегодня нужно усмирить эти чувства и начать мыслить позитивно и глобально. Контакты, которые вы сегодня получите и проекты, которые начнете – станут хорошим стартом для успешной карьеры.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вас ждет активный день с положительными эмоциями и полезными знакомствами. Получится решить даже самые серьезные задачи и порадоваться успеху со своими друзьями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодня у вас будет идеальный день, чтобы спланировать свое будущее на ближайшее время. Напишите все, чего вы хотите достичь и как будете развиваться. Общение с близкими подарит хорошие эмоции.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Козерога

День хорош для деловых разговоров, заключений сделок и проявления эмоций. Хотя их лучше все же контролировать в общении с подчиненными. Вас могут попросить о помощи – не отказывайте, если есть возможность помочь, но не делайте это в ущерб себе.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Водолея

Хороший день, чтобы навести порядок в рабочих делах и бытовых. Возьмите инициативу в свои руки и решите накопившиеся вопросы. Старайтесь не давать обещаний, если не будете их выполнять – это может испортить ваши отношения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2020 года, для Рыб

Хороший день, чтобы расширить круг своей деятельности и возможно, сменить профессию или род занятия. Старайтесь разобраться во всем сами, не перекладывая ответственность на плечи других людей.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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