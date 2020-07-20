Гороскоп на сегодня: Козерогам нельзя торопиться, а Водолею точно повезет

Астрологический прогноз на 20 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 20 июля 2020 года. Вас ждет насыщенный и активный день, поэтому запланируйте себе как можно больше важных встреч и будьте активнее. Не перетруждайте себя физически и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Овна

Хороший период для активных действий, который позволит расширить круг деловых контактов и реализовать задуманные проекты. Вам может поступить интересное предложение, и появится шанс решить спорные вопросы. Вечер постарайтесь провести с близкими людьми.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Тельца

В рабочих вопросах возможны сложности. Старайтесь никого не критиковать и контролировать свои эмоции. В работе проявляйте терпение и обдумывайте каждый шаг. В любви вас ждут интересные повороты.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Близнецов

Старайтесь сегодня быстро и четко выполнять задачи, которые перед вами ставит жизнь. Тогда вы сможете достичь хороших результатов и разделить их со своим любимым человеком. Не пренебрегайте полученной информацией.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Рака

Сегодня у вас все будет получаться, поэтому смело можете планировать много дел. Особенно на первую половину дня, когда вы будете полны энергии и энтузиазма. Вечером обязательно устройте романтическое свидание или просто душевную встречу с приятными людьми.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Льва

Сегодня у вас есть все шансы достичь больших успехов на работе. Поэтому постарайтесь настроиться на позитив – и вперед к завоеванию мира. Сейчас благоприятное время для деловых контактов. В отношениях с любимым человеком нужно проявить больше заботы, любви и понимания.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Девы

Ставьте перед собою различные задачи, и вы обязательно сможете их реализовать, не погружаясь только в одно дело, которое может вам быстро наскучить. Свободное время посвятите обучению – новые навыки как в работе, так и в творчестве вдохновят вас на новые свершения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Весов

Сейчас у вас удачное время для любой деятельности, которая связана с работой и самореализацией. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. А вот вечер лучше провести с любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вам нужно держать руку на пульсе и быть в курсе всего, что происходит вокруг. Таким образом вы сможете сориентироваться, что вам нужно для решения рабочих и личных задач.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Стрельца

Сегодня вас ждет плодотворный день в профессиональном плане. Составьте план действий и начинайте решать первостепенные задачи. День окажется насыщенным различными делами, поэтому постарайтесь все хорошенько спланировать. Новые знакомства также возможны, но лишь в том случае, если инициатива будет исходить от вас.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня противопоказано торопиться, суетиться и спешить. Несмотря на большое количество дел, важно распланировать день так, чтобы было время на отдых. Для новых знакомств сейчас не самый удачный период.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Водолея

Сегодня вам будет везти как в личных делах, так и на работе. Главное – приложите силы и энергию, которая у вас накопилась. Будьте открыты и веселы – все у вас получится.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, для Рыбы

Сегодня лучше заняться делами, которые приносят вам не только пользу, но и удовольствие. Будьте осторожны во всем, что делаете и говорите. Постарайтесь избегать общения с людьми, в которых чувствуете негатив.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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